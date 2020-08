In Call of Duty: Warzone wird wohl morgen Abend der neueste Teil der CoD-Reihe enthüllt. Call of Duty: Cold War hat laut neuesten Aussagen seinen Reveal in Verdansk.

Wann wird CoD Cold War enthüllt? Nachdem schon aufgrund des Dorito-Leaks und anderen Informationen klar war, dass CoD 2020 Black Ops Cold War heißt und am 26. August enthüllt wird, wissen wir nun auch den Ort und die genaue Uhrzeit.

Laut einem Tweet soll es morgen, den 26. August 2020 um 19:30 unserer Zeit losgehen. Und zwar in Verdansk, der Map von CoD Warzone.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Enthüllungsevent von CoD Cold War in Verdansk

Was wird passieren? Was genau passieren wird, ist freilich noch unbekannt. Die Entwickler wollen schließlich niemanden den Spaß verderben. Doch alles deutet auf eine größere Sache hin. Denn schon seit Wochen tauchen immer wieder Hinweise auf den Kalten Krieg in der Verdansk-Map auf und außerdem wurden in Bunkern sogar Nuklearsprengköpfe aus der Zeit des Kalten Kriegs gefunden.

Es ist ja nicht so, als wenn Warzone nicht schon seit Monaten solch ein Event andeutet …

Da große Reveals und spektakuläre Events auf Battle-Royale-Maps gut funktionieren, hat bereits Fortnite öfter gezeigt. Da die Entwickler bereits vor einiger Zeit erklärten, dass Warzone eine Art Konstante für neue Spiele-Releases darstellt, dürfte hier im Spiel ein größeres Event auf uns zu kommen.

Schaut einfach zu, dass ihr um 19:30 Uhr im Spiel seid und wartet ab, was passiert. Womöglich gibt es ja einen großen Knall und die Welt wird danach eine andere sein.

Was gibt’s noch? Völlig neu ist die Enthüllung von CoD Black Ops Cold War morgen freilich nicht. Denn bereits jetzt ist der erste Trailer zum nächsten Call of Duty bekannt. Der enthält zahlreiche Original-Filmschnipsel aus dem Kalten Kriegs und hat damit schon die erste Kontroverse ausgelöst: Denn in China sieht man bestimmte Szenen im Trailer gar nicht gerne.