CoD Warzone: So holt ihr die versteckte Waffen-Blaupause in Bunker 11

Zusammen mit der Auflösung des Bunker-Rätsels kam ein neues Geheimnis in die Call of Duty: Warzone – Bunker 11. Hier gibt es eine besondere Waffen-Blaupause zu verdienen, Atomwaffen und einen großen roten Knopf. MeinMMO zeigt euch hier, wie ihr in den Bunker kommt.

Was geht da mit den Bunkern der Warzone? Schon seit dem Start der Call of Duty: Warzone gelten unterirdische Bunker-Anlagen, die überall auf der Map verteilt sind, als das größte Geheimnis des Battle Royale.

Mit dem großen Update 1.21 vom 19. Mai sind die Spieler der Lösung des Rätsels ein kleines Stück näher gekommen. Die Bunker lassen sich nun mit den roten Schlüsselkarten öffnen und bieten massig Loot. Doch ein richtiges Rätsel lässt sich nicht einfach durch ein Update lösen.

Einer der Bunker, Nummer 11 nordwestlich der Military-Base, noch hinter der Feuerwache, lässt sich nämlich nicht mit den Schlüsselkarten öffnen. Hier gilt es, einen Code zu knacken. Doch statt der Lösung des Rätsels einen Schritt näherzukommen, fühlt es sich so an, als stehen wir wieder vor dem Beginn des nächsten Mysteriums.

Allerdings lohnt es sich, wenigstens einmal den Bunker 11 zu knacken, denn ihr erhaltet eine Waffen-Blaupause der MP7.

Warzone Bunker 11 – Atomwaffen-Anlage unter Verdansk

Was gibt es in Bunker 11? Wie in den anderen Anlagen findet ihr auch hier eine Menge Loot. Haufenweise Kisten, Cash und Waffen warten auf euch. Doch dieser Bunker ist besonders. Zusätzlich zum Loot-Fest findet ihr hier:

Einen Computer der sich „Rebooten“ lässt

Eine Kammer mit einer unbekannten Blaupausen-Waffe

Einen „leuchtend roten Knopf“

Einen Raum, in dem zerlegte Atombomben zu sehen sind

Und hier scheint das nächste Rätsel zu beginnen. Denn obwohl es einige Interaktions-Möglichkeiten in dem Bunker gibt, lösen diese nur Kleinigkeiten aus und es wirkt, als steckt noch mehr dahinter.

Ein „leuchtend roter Knopf“ innerhalb des Bunkers 11. Die Lampe unter dem Knopf leuchtet rot, könnte aber vielleicht auch grün leuchten und damit etwas Größeres auslösen.

Wie kann ich Bunker 11 betreten? Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr auf die Jagd nach dem richtigen Code für Bunker 11 gehen. Vorweg sei gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, die Türen des Atom-Verstecks zu öffnen. Versucht es am besten im Modus Beutegeld. Selbst wenn „Blutgeld“ aktiv ist, sind die Chancen hier besser.

Lösung des Bunker Easter Eggs im Detail

Wie löse ich das Rätsel? Der CoD-YouTuber „eColiEspresso“ hat mit einem englischen Video gezeigt, wie ihr den geheimen Bunker 11 betreten könnt. MeinMMO erklärt euch die Schritte im Detail. Das Video haben wir hier für euch eingebunden:

Schritt 1 – Das richtige Telefon mit der Map finden

Überall auf der Map verteilt, findet ihr Telefone. Euch sind bestimmt schon mal Interaktions-Symbole aufgefallen, die allerdings nichts auslösen, wenn ihr die Apparate „aktiviert“. Seit dem Update fällt die Reaktion der Geräte ausführlicher aus.

Um das richtige Telefon zu finden, müsst ihr die Standorte abklappern und hoffen, dass eines davon anfängt zu klingeln. Es muss allerdings auch das richtige Telefon sein. Insgesamt könnt ihr 3 Antworten erhalten:

Der Ton eines Verbindungs-Verlustes

Eine Ton-Spur, bei der ihr nach einigen Sekunden Geräusche hört, eher auf einen „Fehler“ hinweisen. Wie der Ton bei einer Quiz-Show, wenn die falsche Antwort gegeben wurde

Bei der richtigen Ton-Spur hört ihr eher Geräusche, wie bei einer Telefon-Warteschleife. Sie wirken fröhlicher und deuten auf ein „Gut gemacht“ hin. Zwischen 2 dieser Geräusche hört ihr 3 Worte, die den Hinweis auf die nächsten Telefone geben

Die beiden letzten Tonspuren könnt ihr euch im Video oben bei 2:20 Minuten anhören. Hier gibts die Karte mit Standorten der Bunker, Computer und Telefone in Verdansk:

Hier die ungefähren Standorte der Telefone und Bunker in Verdansk. Es könnte aber auch noch mehr geben. Dazu noch die Computer, die nach den neuen Erkenntnissen ebenfalls interessant werden könnten.

Schritt 2 – Bunker Code auf Deutsch entschlüsseln

Habt ihr die richtige Tonspur, wird es knifflig. Die Aufnahme hat eine eher schlechte Qualität und ist zum Teil auf Russisch. Zwischen den beiden Warteschleifen-Geräuschen sagt euch die Stimme 3 Wörter. Jedes dieser Worte steht für eine Zahl, die den Standort eines Telefons verrät, mit dem ihr als Nächstes interagieren müsst. Merkt euch die Worte und die Reihenfolge.

Die zugehörigen Nummern der Telefone haben Spieler über die Interaktion mit den Geräten herausgefunden. Wenn ihr ein klingelndes Telefon benutzt, dann kriegt ihr eine Art Morse-Zeichen zu hören. Die Anzahl der Signale sagt euch, welches Telefon ihr grade bedient. Von den 11 auf der Karte oben eingezeichneten Apparaten konnte „eColiEspresso“ schon 9 mit einer Nummer in Verbindung bringen:

Links die Ansagen in den Tonspuren und rechts die genauen Standorte der Telefone (9 und 10 befinden sich beide beim Damm) Quelle: YouTube

Schritt 3 – Telefone in der richtigen Reihenfolge aktivieren

Habt ihr die Tonspur entschlüsselt und kennt die 3 Standorte der richtigen Telefone, lauft die Apparate in der Reihenfolge ab, wie sie auf der Tonspur genannt wurde. Habt ihr also zum Beispiel die Ziffern 5 – 6 – 2 rausgehört, geht erst zu Telefon 5, dann 6 und zum Schluss die 2.

Interagiert mit den Geräten und hört euch den Ton genau an. Ihr bekommt Morsezeichen abgespielt und wenn die Anzahl der „Beeps“ mit der eure Ziffer übereinstimmt, dann seid ihr am richtigen Platz. Wenn nicht, bekommt ihr den Fehler-Ton zu hören.

Das dritte Telefon bestätigt dann die Lösung des Rätsels. Hört ihr hier wieder den fröhlichen Warteschlangen-Ton, könnt ihr euch auf den Weg zu Bunker 11 machen und Atomwaffen-Anlage selbst erkunden. Schaut euch in der Anlage ein wenig um und auf einem Tisch findet ihr die versteckte MP7-Blaupause.

Die neue Blaupausen-Waffe der MP7 aus Bunker 11. Quelle: YouTube

Wie geht es nun weiter? Innerhalb des Bunkers gibt es wieder neue Interaktions-Möglichkeiten, die jedoch keinen direkten Hinweis geben, was sie eigentlich auslösen. Zwar haben sie kleine Auswirkungen dort im Bunker, wie veränderte Anzeigen auf einem Monitor oder das Ablassen des Rauchs aus dem Raum mit den Atom-Sprengköpfen, doch es liegt die Vermutung nahe, dass mehr dahinter steckt.

Immerhin finden sich in Verdansk noch viele Computer-Terminals, ähnlich wie in dem Rätsel-Bunker 11, bei denen bisher völlig unklar ist, wofür die genau sind. Ob das Bunker-Rätsel jetzt bereits lösbar ist oder sich erst mit Season 4 so richtig entfaltet, werden wir schon bald sehen.