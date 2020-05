CoD Warzone: Alle Bunker-Fundorte auf der Map und wie ihr sie öffnet

Seit dem neusten Update von Call of Duty: Warzone lassen sich endlich die Bunker öffnen, die schon seit Beginn auf der Map verstreut sind und für Rätsel gesorgt haben. MeinMMO verrät euch alle Fundorte der Bunker und wie ihr sie öffnen könnt.

Was sind Bunker? Die Bunker sind schon seit einiger Zeit ein Mysterium in Warzone und Spieler rätseln seit Wochen, was es mit ihnen auf sich hat. Mittlerweile wissen wir: Sie sind Lager voller Loot.

Seit dem riesigen Mid-Season-Update vom 19. Mai könnt ihr die Bunker öffnen und betreten. Im Inneren findet ihr massenweise Kisten gefüllt mit Loot und Cash. Insgesamt 12 dieser Bunker gibt es.

MeinMMO erklärt euch im kurzen und handlichen Guide, wo ihr die Bunker findet und wie ihr sie betretet, um euch mit Loot einzudecken oder an genügend Cash zu kommen, um euch wichtige Items für die Runde zu kaufen.

Wo sind die Bunker in Warzone? Fundorte

Hier findet ihr die Bunker: Die Bunker sind praktischerweise durchnummeriert, startend bei 00. Die Fundorte sind:

Bunker 00: am südwestlichen Ufer, südlich von Zozsni Spomenik

Bunker 01: am westlichen Rand, zwischen Kart Racing Track und Junkyard

Bunker 02: im Westen, nördlich von Junkyard

Bunker 03: durch eine Falltür direkt neben Bunker 02

Bunker 04: in den Bergen im Nordwesten, östlich von Gora Dam

Bunker 05: mittig und zentral im Norden, direkt bei Crash Site

Bunker 06: am östlichen Rand der Map, über dem Tunnel zwischen Lumber Yard und River Quarry

Bunker 07: durch eine Falltür nordöstlich von Stadium

Bunker 08: direkt neben Bunker 07

Bunker 09: ganz im Südosten der Karte, etwas nordöstlich von Prison

Bunker 10: zentral im Süden der Karte, östlich von Styor Spomenik

Bunker 11: relativ zentral im Norden, nordwestlich von Military Base

Alle Bunker auf der Map: Zur Veranschaulichung findet ihr hier noch einmal alle Fundorte der Bunker auf der Map:

Die Warzone-Map mit den Fundorten aller Bunker.

Bunker öffnen mit der Schlüsselkarte

Wie öffne ich einen Bunker? Bevor ihr zu einem Bunker pilgert, solltet ihr sicherstellen, dass ihr ihn auch betreten könnt. Dazu benötigt ihr eine rote Zugangskarte, die schon vor dem Bunker-Update eingeführt wurde.

Die Schlüsselkarten findet ihr mit etwas Glück in einer Loot-Kiste. Nehmt sie mit und begebt euch dann zum Bunker. Dort könnt ihr mit der Schlüsselkarte dann einfach die Tür öffnen.

Ihr benötigt keine spezielle Karte für jeden Bunker – eine Schlüsselkarte kann alle Bunker öffnen, ähnlich wie bei den Loot-Tresoren in Apex Legends.

Die Zugangskarte öffnet alle Bunker. Bildquelle: vg247.

Die einzige Ausnahme dabei bildet Bunker 11. Dieser lässt sich nicht mit Schlüsselkarten öffnen. Solltet ihr eine Karte gefunden haben und nun einen Bunker suchen, geht nicht in den Norden zu Bunker 11. Damit verschwendet ihr nur eure Zeit.

Was ist in Bunker 11? Offenbar befinden sich in Bunker 11 Atomwaffen, die sich jedoch nicht einsetzen lassen. Spieler vermuten hier ebenfalls Hinweis auf die Zugangscodes, die für diverse Zahlenschlösser in Warzone und in den Bunkern sowie für auf der Map verstreute Computer benötigt werden. Seit März nehmen Spieler hinter den Bunkern Rätsel an, die bisher noch nicht gelöst wurden.