Die neuen Silos sind nur eine der Änderungen von Season 2 in Warzone. Mit dieser kamen auch Zombies ins Battle Royale, neue Waffen, ein neuer Battle Pass und mehr. Ihr habt also genügend Inhalte, die ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen ansehen könnt. Mehr dazu findet ihr in unserem Special mit allen Inhalten und Infos zur Season 2 von CoD Warzone und Cold War .

Was steckt in den Silos? Die Silos sind voller Waffen und Ausrüstung, die ihr euch schnappen könnt. Ob es dort besondere Items gibt, können wir noch nicht sagen, bisher wurden zumindest noch keine gefunden.

Achtet jedoch darauf, dass die Silos vermutlich recht schnell ein beliebter Startpunkt sein werden, um schnell an Beute zu kommen. Rechnet also mit harten Kämpfen gegen andere Spieler.

Anders als die Bunker sind die Silos aber einfach offen. Es handelt sich um Löcher im Boden, in die ihr hineinspringen könnt. Denkt nur daran, euren Fallschirm zu öffnen, sonst könnte euch der Sturz in das Silo möglicherweise umbringen.

Die Silos findet ihr in Verdansk, der ersten Karte des Battle Royale. Insgesamt drei Stück sind an den Rändern der Map verteilt.

Was sind Silos? Ähnlich wie die Bunker von Warzone sind die Silos Räume im Untergrund. In den Silos sind Raketen gelagert, die offenbar zu einer neuen Story des Battle Royale gehören oder sie weiterführen.

Die neue Season 2 von Call of Duty: Warzone und Cold War hat etliche Features im Gepäck, darunter Raketensilos. In denen könnt ihr euch mit massenhaft Loot eindecken. MeinMMO erklärt, wo ihr sie findet.

