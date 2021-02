Activision warnt: Eine Standard-PS4 könnte zu klein für die aktuellen CoD-Teile sein

Mit dem neuen Update zu Season 2 von Call of Duty: Cold War und CoD Warzone sind die Dateien noch einmal größer geworden. Nun schreibt Activision in einem Blogpost: Wer alle aktuellen CoD-Teile mit allen Inhalten installieren will, der kommt mit einer Standard-PS4 möglicherweise nicht mehr aus.

Was ist das Problem? Cold War und Warzone haben die neue Season 2 erhalten, die auf sämtlichen Plattformen noch einmal Speicherplatz benötigt. Die Downloads sind je nach System unterschiedlich groß und benötigen:

PS5: 17 GB

PS4: 17 GB

Xbox Series X|S: 17,9 GB

Xbox One: 17,9 GB

PC: 16,9 GB (nur Warzone)

PC: 20,8 (Warzone & Cold War)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zur neuen Season.

Wer das neue Update auf der PS4 installieren will, braucht außerdem erst einmal 100 GB freien Speicher, damit der Patch überhaupt heruntergeladen werden kann. Speicherplatz ist besonders auf Konsolen schon seit Modern Warfare (2019) ein großes Problem.

Nun erklärt Activision selbst in einem Blogpost: Wer Modern Warfare/Warzone und Cold War mit allen Inhalten auf seiner Standard-PS4 installieren will, der wird vermutlich Inhalte entfernen müssen. Die interne Festplatte mit 500 GB reicht angeblich nicht mehr aus.

So löscht ihr einzelne Teile von Call of Duty auf der PS4

Wie schaffe ich Platz? Activision rät, ungenutzte Inhalte der CoD-Teile zu entfernen. Das geht in beiden bzw. allen drei Spielen mit einigen einfachen Eingaben:

Für Cold War: Drückt R3 im Menü und navigiert zu „Datei-Management“. Dort könnt ihr aussuchen, welche der Inhalte von Kampagne, Multiplayer, Zombies und Dead Ops Arcade ihr deinstallieren wollt.

Für Modern Warfare & Warzone: Geht in die Optionen im Hauptmemnü und sucht nach dem Punkt „Allgemein“. Dort könnt ihr unter „Spiele-Installation“ die Inhalte entfernen, die ihr nicht braucht.

Außerdem weist der Publisher darauf hin, dass ihr Cold War nicht installiert haben müsst, wenn ihr Warzone spielen wollt und umgekehrt. So lässt sich gegebenenfalls noch einmal Speicherplatz sparen.

Warum ist das Update so groß? In den neuen Seasons von Call of Duty steckt immer wieder eine Menge Content. Für Season 2 von Cold War und Warzone kommen etwa eine neue Map und zwei neue Modi für Warzone und eine riesige Map für den Zombie-Modus in Cold War mit gleich vier neuen Modi.

Nachteil der vielen Inhalte ist natürlich die enorme Größe, die besonders PS4-Spielern nun offenbar zu schaffen macht. Zumindest aber, wenn ihr nur eines der Spiele spielen wollt oder auf die Singleplayer- oder Koop-Missionen verzichten könnt, sollte der Speicherplatz reichen.

Wenn bei euch der Download noch läuft, findet ihr hier zur Vorbereitung die vollständigen Patch Notes zur Season 2 auf Deutsch.