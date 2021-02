CoD Warzone & Cold War: Season 2 ist online – Das sind die Patch Notes

Season 2 von Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War ging am Donnerstag, 25. Februar, an den Start und brachte einige Änderungen und neuen Content. Die wichtigsten Anpassungen der beiden Shooter findet ihr hier auf MeinMMO.

Was bringt Season 2? Am 25. Februar ging früh am Morgen die Season 2 von Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War an den Start. Die neue Season bringt einiges an frischen Content und eine Menge Anpassungen:

Neue Maps für Cold War

Map-Anpassungen in Warzone

Outbreak-Event

Neue Modi für beide CoDs

Frischer Battle Pass mit 100 Stufen

Neue Waffen

Anpassungen bei Gameplay & Waffen

Damit ihr einen Überblick bekommt, was Season 2 Neues brachte, fasst MeinMMO die Patch Notes für euch auf Deutsch zusammen.

Der Artikel ist noch nicht vollständig und wird von uns weiter bearbeitet.

Cold War & Warzone: Das teilen sich die beiden CoDs in Season 2

Was kommt für beide CoDs? Das Battle Royale Warzone arbeitet Hand in Hand mit dem aktuellen Premiumtitel Cold War und beide teilen sich Content aus der neuen Season. In Season 2 heißt das:

Neuer Battle Pass zählt für beide Spiele

Neue Waffen LC10, FARA 83 und die Machete

Outbreak/Ausbruch-Event liefert Herausforderungen

Neue Prestige-Embleme und -Level

Besonders die neuen Waffen sind spannend. Die LC 10 ist eine Maschinenpistole und die FARA 83 ein Sturmgewehr. Damit gehören sie zu den belibtestens Waffenklassen und dürften in beiden Spielen einiges an Aufmerksamkeit bekommen.

Zudem geht zum ersten Mal ein gemeinsames Event von zwei CoDs über die Bühne: Outbreak – oder auf Deutsch: Ausbruch. Im Ingame-Menü findet ihr oben nun den Tab “Ausbruch-Event” und könnt euch Herausforderungen ansehen, die euch Belohnungen versprechen. Knapp die Hälfte der Aufagben müsst ihr in Warzone erledigen und den Rest im neuen Zombie-Modus Outbreak/Ausbruch. Erfahrt hier, was den neuen Outbreak-Modus besonders macht.

CoD Warzone: Update 1.32 am 25.02. – Patch Notes

Wie groß ist das Update? Das hängt von eurer Plattform ab, auf der ihr spielt. Entwickler Raven gibt in den Patch Notes folgende Größen an:

PS5: 17 GB

PS4: 17 GB

Xbox Series X|S: 17,9 GB

Xbox One: 17,9 GB

PC: 16,9 GB (nur Warzone)

PC: 20,8 (Warzone & Cold War)

Was kommt für die Warzone? In Season 1 drehte sich alles um die neue Map Rebirth Island. Mit Season 2 dreht sich die Story in Warzone Richtung Zombies. Zusammen mit dem Fokus-Themas “Outbreak” in Cold War kann man fast schon von einer Zombie-Season sprechen.

Die spannendsten Neuerungen für Warzone in Season 2 sind dabei:

Die neuen Modi

Anpassungen an der Map Verdansk

Zombies in Verdansk

Das Ausbruch-Event

Die Anpassungen im Detail

Insgesamt kündigten die CoD-Macher zwei neue Modi für das Battle Royale in Season 2 an. Einer davon ist direkt zum Season-Start online: Rebirth-Wiederbelebung Extrem.

Ihr startet damit ein Trio-Match auf Rebirth Island im Modus “Wiederbelebung”, bei dem gefallene Soldaten für eine Zeit lang zurückkommen, solange noch ein Teammitglied am Leben ist. Doch bei der “extremen” Variante geht ihr mit 90 Spieler auf die kleine Insel und nicht nur mit 40.

Auch die Anpassungen der Warzone-Map Verdansk sind bereits online. Es gibt ein paar neue Schauplätze, doch dafür wurde auch einiges gestrichen:

Schiffswrack – Das Frachtschiff “Vodianoy” ist auf die Küste nahe des Gulags aufgelaufen und nun voll betretbar

Raketen-Silos – Unter den Spomenik-Monumenten bei der Military-Base, dem Tavorsk-Park und den Grazna Hills sind nun Raketen-Silos betretbar

Dafür geschlossen: Die komplette U-Bahn, Garage des Stadions, die Bunker 00, 04, 05, 06, 09, 11

Mit dem neuen “Point-of-Interest” Shipwreck im Süden beim Gulag kommen zudem Zombies in das Gebiet. Jedes Match bietet eine bestimmte Anzahl an NPC-Zombies, die sich unten am Schiffswrack tummeln. Mit den Untoten könnt ihr eure Aufgaben des Outbreak-Events erledigen und jedes Mal, wenn alle Zombies erledigt sind, erscheint eine dicke Loot-Kiste mit gutem Zeug im Wrack.

Nicht nur die neuen POIs ändern die Warzone. Auch durch die geschlossenen Bereiche verändert sich die Map. Mit der Schließung der aufgezählten Bunker wird es zum Beispiel keine roten Schlüsselkarten mehr geben. Die sechs Bunker sind genau die Bunker mit den roten Schlüsselkarten.

Obendrauf gibt es das Ausbruch-Event. In der Warzone könnt ihr in 9 Herausforderungen thematische Zombie-Cosmetics freispielen. Für alle Aufgaben müsst ihr die neuen Zombies unten am Schiffswrack auf verschiedene Arten erledigen – mal mit Fahrzeug, mal mit Primär-Ausrüstungen. Erledigt ihr dazu noch die 9 Aufgaben aus Cold War, bekommt ihr einen besonderen Waffen-Skin als Belohnungen.

Warzone: Balancing & erste Playlist in Season 2

Welche Anpassungen gab es? Zusätzlich zu dem neuen Content und Änderungen auf der Map zeigen die Entwickler Anpassungen beim Gameplay und einige Bug-Fixes:

Boden-Loot der Warzone wurde geändert

Je länger Spieler im Gas sind, desto mehr Schaden kassieren sie (Anti-Stim-Glitch)

Warzone Geheimdaten-Missionen nicht mehr verfügbar

Anpassungen einiger Aufsatz-Beschreibung der Waffen aus Cold War

Probleme beim Spawn im Gulag behoben

Einige Herausforderungen wurden repariert

Herzschlag-Sensor zeigt in der Killcam nun keine Spieler mit Ghost

Wie sieht die Playlist aus? Mit der Season 2 kam auch eine neue Playlist ins Spiel. Diese Modi könnt ihr zum Season-Start in Warzone spielen:

Battle Royale Solo / 2er / 3er / 4er

Rebirth-Wiederbelebung Extrem

Beutegeld: Blutgeld Trio

Der Artikel ist noch nicht vollständig und wird von uns weiter bearbeitet.