In Call of Duty: Cold War und CoD Warzone steht der Battle Pass zu Season 2 bevor. Wir zeigen euch hier die spannendsten Stufen und Belohnungen.

Das passiert jetzt in Call of Duty: Am 25. Februar startet Season 2 in Cold War und der Warzone. Passend dazu gibt es auch wieder einen neuen Battle Pass, der teilweise sogar kostenlos ist.

Die wichtigsten Infos zu Season 2 findet ihr hier:

Was gibt es durch den Battle Pass? Insgesamt gibt es 100 Stufen im Battle Pass von Season 2. Dort könnt ihr allerlei kosmetische Items, wie etwa neue Skins oder Blaupausen freischalten.

Es gibt aber auch neue Waffen und Gameplay-relevante Inhalte, die es für jeden Spieler gibt. Egal, ob der den Battle Pass gekauft hat oder nicht.

Was kostet der Battle Pass? Ihr zahlt dafür 1100 CoD-Points (umgerechnet etwa 11 Euro). Ansonsten könnt ihr noch den Battle Pass plus 20 Stufen-Aufstiege für 2400 CoD-Points kaufen.

Hier seht ihr die Inhalte des Battle Passes in der Übersicht.

Das steckt im Battle Pass von Season 2

Das gibt es direkt zum Start: Wer den Battle Pass kauft, bekommt direkt zum Start schon einige nette Cosmetics. Dazu zählen:

Neuer Operator Naga mit dem Skin „Viper“

Survivor-Skin für Park mit einer neuen Operator-Mission

Wellington Safari Uhr für euren Operator

Einen saisonalen XP-Boost von 10% über die komplette Season

Diese Waffen gibt es: Insgesamt werdet ihr 2 neue Waffen durch den Battle Pass freischalten. Sie sind kostenlos für jedermann – man muss also keinen Battle Pass gekauft haben.

Die erste Waffe ist die FARA 83. Das Sturmgewehr wird auf Stufe 15 freigeschaltet und punktet vor allem durch die Genauigkeit auf weite Entfernung. Dagegen spricht allerdings ein starker Rückstoß.

Die zweite Waffe, die LC10, wird auf Stufe 31 freigeschaltet. Das SMG punktet durch ein 34-Schuss-Magazin und seiner Genauigkeit. Dazu ist die Waffe besonders schnell und kann Gegner innerhalb von Sekunden ausschalten.

Die beiden Waffen oben gibt es kostenlos im Battle Pass.

Das sind weitere Highlights: Damit ihr auch sonst über die Inhalte vom Battle Pass Bescheis wisst, binden wir euch hier einige Highlights davon ein:

Stufe 19 beinhaltet den Finishing Move „Tactical Roll“

Stufe 20 bringt den Renegade-Skin von Adler

Stufe 21 enthält die LMG-Blaupause „Glade Ripper“

Stufe 27 beinhaltet die SMG-Blaupause „First Mate“

Stufe 55 enthält die Blaupause „Dragon Idol“ für SMGs

Stufe 70 bringt den Coyote-Dust-Skin für Powers

Stufe 95 enthält die reaktive Blaupause „Vulture Exo“ – je mehr Kills ihr in einer Runde macht, desto mehr verändert sich die Farbe eurer Waffe. Ist die Waffe dunkelrot, dann habt ihr besonders viele Gegner erledigt

Das gibt es auf Stufe 100: Wer die letzte Stufe im Battle Pass erreicht, bekommt nochmal einige Dinge obendrauf. So gibt es beispielsweise den Skin „Warlord“ für den neuen Operator Naga.

Dazu kommt noch die legendäre Blaupause „Poison Dart“ für die LC10 und 1300 CoD-Points. Mit diesen Punkten könnt ihr dann problemlos den nächsten Season-Pass kaufen und spart dadurch weiteres Geld.

Lohnt sich der Battle Pass? Wenn ihr ohnehin viel Cold War oder Warzone zockt, dann macht ihr mit dem Battle Pass nichts falsch. Wer die Stufe 100 erreicht, kriegt direkt wieder genug CoD-Points, um sich den nächsten Pass zu kaufen. Ihr müsst dann also kein weiteres Geld ausgeben.

Bedenkt ansonsten, dass ihr durch den kostenpflichtigen Battle Pass keinerlei Vorteile im Gameplay bekommt. Die neuen Waffen gibt es auch ohne den Kauf vom kostenpflichtigen Battle Pass. Seid euch also im Klaren darüber, dass ihr hier nur Geld für kosmetische Items ausgebt.

Das erwartet euch jetzt in Call of Duty: Durch Season 2 habt ihr in Cold War und der Warzone wieder eine Menge zu tun. Der Zombie-Modus Outbreak und der Multiplayer von Cold War sind an diesem Wochenende kostenlos spielbar.

