Laut Leak: CoD Modern Warfare bekommt eine weitere Season – Mit diesen Inhalten

Im Shooter Call of Duty: Modern Warfare scheint es nochmal richtig spannend zu werden. Ein bekannter Leaker hat Infos zu einer kommenden Season 7 gefunden.

So steht es um Modern Warfare: Um das Spiel wurde es nach dem Release von CoD: Cold War deutlich stiller. Ende September 2020 erschien dort Season 6 und damit das letzte Mal richtig dicker Content.

Danach hatten viele Spieler das Gefühl, dass man den Fokus auf Cold War setzt und Modern Warfare vernachlässigt beziehungsweise sogar bewusst schlechter macht.

Nun könnte es aber wieder spannend werden, denn ein Leaker hat Infos zu einer Season 7 gefunden und dazu viele neue Inhalte, die womöglich bald ins Spiel kommen könnten.

Das könnte in einer kommenden Season 7 stecken

Das verrät der Leak: Es stecken so einige Neuerungen im Leak von dem YouTuber „TheGamingRevolution“. Sie sollen laut seinen Aussagen mit „Season 7“ markiert sein. Dazu zählen:

Zwei Bundles mit neuen Charakteren – Sie drehen sich um die bekannten CoD-Charaktere Soap und Sparks, Soap ist dabei eine MW-Ikone

4 neue Multiplayer-Maps

Weitere Infos zu 3 neuen Waffen, die bereits im Vorfeld geleakt wurden

Das sollen die neuen Maps sein: 2 der neuen Karten sollen für den 2vs2-Modus Gunfight ins Spiel kommen. Sie heißen Townhouse und Drainage. Eine der beiden Maps soll dabei auf eine Kampagnen-Mission anspielen.

Eine weitere Map soll „Al Raab Airbase“ heißen und komplett neu für den Mutliplayer gedacht sein. Laut dem Leak soll es eine große Outdoor-Karte mit einem Hangar in der Mitte sein.

Die letzte neue Map trägt den Namen „Killhouse“. Sie stammt aus dem Jahre 2007 und Call of Duty 4. Bisher wurde sie nur in Call of Duty: Mobile neu eingeführt und könnte nun auch in Modern Warfare ihren Release feiern.

Das sind gefundenen Waffen: Dort geht es als erstes um die Pistole Sykov. Sie wurde bereits fälschlicherweise in der Warzone gefunden und taucht auch in den Leaks zu Modern Warfare auf.

Außerdem gab es neue Infos zur CX-9. Das SMG tauchte ebenfalls schon in den CoD-Teilen auf und war bereits vor der offiziellen Veröffentlichung durch eine Challenge freizuschalten.

Zuletzt geht es um das RAAL MG. Dazu gibt es ebenfalls weitere Infos. Generell wurden zu allen 3 Waffen Wege gefunden, wie man sie in Modern Warfare freischalten kann.

Was bedeutet das für Modern Warfare? Sollte der Leak stimmen, dann könnte es bald neue Inhalte für den Shooter geben und das Spiel könnte wieder spannend werden.

Interessant ist auch, dass nun bald die Season 2 von CoD Cold War starten wird. Bringt man zeitgleich oder etwas später neue Inhalte für Modern Warfare, dann könnte man sich selbst Konkurrenz machen.

Das müsst ihr bedenken: Bisher handelt es sich hier nur um einen Leak. Der Leaker ist allerdings TheGamingRevolution, der in der Vergangenheit sehr viele Sachen rund um Modern Warfare und Warzone richtig vorhergesagt hatte. Betrachtet die Infos also mit einer gewissen Portion Skepsis, aber behaltet im Hinterkopf, dass es bald möglicherweise wieder spannend in Modern Warfare werden könnte.

Was passiert sonst noch? Richtig spannend wird es aktuell in Cold War und Warzone. Dort wurde die Season 2 angekündigt, die die Map in CoD Warzone ändern soll und 2 neue Modi bringt.

Außerdem wird sich an dem Zombie-Modus einiges verändern. Mit Outbreak kommt eine ganz neue Erfahrung mit den Zombies ins Spiel und führt die Geschichte dort weiter. Ihr dürft also gespannt sein. Alle Infos zum neuen Zombie-Modus gibt es hier:

