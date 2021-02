CoD Warzone & Cold War: Alle Infos zur Season 2 – Fakten, Leaks, Gerüchte

Season 2 von Black Ops Cold War könnte schon bald starten und auch Content für Call of Duty: Warzone mitbringen. MeinMMO schaut sich die Infos, Leaks und Gerüchte an und zeigt, was euch erwarten könnte.

Call of Duty verteilt seinen neuen Content kostenlos über Seasons auf seine aktuellen Spiele, hält sich aber mit Informationen zum nächsten Content-Drop meist sehr bedeckt. So auch bei der anstehenden Season 2 für Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War.

Durch Erfahrungswerte und Leaks kann man jedoch jetzt schon einen guten Eindruck bekommen, was in Season 2 ansteht:

Startdatum und Update

Frischer Battle Pass mit 100 Stufen

Mögliche Waffe der neuen Season

Multiplayer-Maps für Cold War

Großes Zombie-Event & Outbreak-Modus

MeinMMO stellt alle Fakten, Leaks und Gerüchte zur Season 2 in diesem Artikel für euch zusammen. Bei neuen Infos aktualisieren wir den Text entsprechend. Es gibt bisher allerdings nur wenige offiziell bestätigte Infos zur nächsten Season – was, wann und ob geleakter Content kommt, lässt sich meist nicht genau sagen. Nehmt die Infos hier also mit einer gewissen Skepsis auf.

Cold War & Warzone Season 2 Start und Update

Wann startet Season 2? Das ist noch nicht ganz gesichert. Doch oft starteten die Seasons direkt nach dem Ende der alten Season. Laut des Battle Pass endet Season 1 am Donnerstag, dem 25. Februar, um 8 Uhr morgens.

Season 2 könnte demnach direkt um 8 Uhr morgens an den Start gehen oder auch erst am Abend gegen 19 Uhr. Beiden Uhrzeiten wurden bereits regelmäßig von Cold War und Warzone zum Aufspielen von Updates genutzt.

Aufgrund der Corona-Situation sind solchen Daten aber mit Vorsicht zu genießen. Es ist auch schon vorgekommen, dass der Start einer Season verschoben wird – wie zum Beispiel bei der Season 1 von Cold War.

Kommt ein Update? Ihr könnt für Cold War und Warzone mit einem Update rechnen. Wie groß die Patches werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Es ist gut möglich, dass einige Dateien für die nächste Season schon längst im Spiel sind. So war das letzte Warzone-Update unverhältnismäßig groß, obwohl es als sichtbaren Inhalt fast nur Waffen-Balancings enthielt.

Call of Duty: Season 2 Battle Pass

Was bringt der Battle Pass? Wie in jeder Season, seit dem Start von Modern Warfare, bringt jede neue Season einen frischen Battle Pass ins Spiel. Für 1.000 CoD-Points (um die 10,- Euro) bekommt ihr die Möglichkeit, mehr als 100 kosmetische und Bonus-Items freizuschalten. Ihr müsst die Stufen jedoch mit Erfahrungspunkten freispielen. Das erwartet euch grob:

Warzone & Cold War Battle Pass Season 2 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

Operator-Skin direkt beim Kauf

2 neue Waffen zum Freischalten

Waffen-Blaupausen

1.300 CoD-Points insgesamt, ihr könnt also „Gewinn“ machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 & Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Doch auch, wenn ihr die 1.000 CoD-Points nicht für den Pass ausgeben wollt, könnt ihr euch Items erspielen. Im Pass der Season 1 waren 24 der 100 Stufen kostenlos.

Die beiden neuen Waffen, die ins Spiel kommen, sind immer Teil der kostenlosen Stufen und damit für jeden Spieler erreichbar.

Wer ist Posterboy / Postergirl der Season 2? Jede Season führt einen neuen Operator ein, den ihr freischaltet, sobald ihr den Battle Pass kauft. Auch die Story der Season dreht sich dann meist um diesen Operator. Season 1 brachte dafür einen alten Feind des Operators Adler – Stitch.

Aktuell vermutet man hier zwei mögliche Szenarien:

Ein weiterer Bösewicht namens „Naga“ kommt ins Spiel und führt die Story zwischen Adler und Stitch weiter

Season 2 dreht sich mehr um Zombie-Content und die Zombie-Soldatin „Samantha Maxis“ kommt mit dem Battle Pass

Zudem gibt es in den CoD-Daten Hinweise auf einen Operator namens „Wolf“, der in einem Bundle mit einem Hund gefunden wurde. Welcher Operator die Einführung der Season 2 anführt, lässt sich bisher aber nicht sicher sagen.

Der Battle Pass von CoD bietet massig Items zum Freispielen.

Season 2 hat einige Waffen in Aussicht

Welche Waffen könnten im Battle Pass stecken? Durch einige Leaks von Dataminern sind viele Waffen bekannt, die bereits in den Daten stecken, bei denen aber unklar ist, wann sie offiziell ins Spiel kommen. Neue Waffen für Cold War werden auch in Warzone eingeführt.

Aktuell stehen die Chancen für zwei Waffen ganz gut:

NTW-20 – Ein großes Sniper-Gewehr, womöglich mit Anti-Material-Eigenschaften

AI-LC10 – Dabei handelt es sich wohl um das SMG „Skorpion“, das es schon in mehreren früheren CoDs gab

Auf welche Waffen gibt es ebenfalls Hinweise? Welche Waffen im Battle Pass kommen, lässt sich derzeit aber nicht sicher sagen. Denn neben den beiden oben genannten lassen sich aktuell Hinweise auf viele neue Waffen finden. Darunter:

CZ 75 – Eine tschechoslowakische Pistole

Armbrust – Gibt es auch in Modern Warfare

Dragunow – Ein Scharfschützengewehr mit Kalaschnikow-Verschlussmechanismus

FAL – Ein belgisches Gewehr, das sogar eine Zeit lang die Ordonnanzwaffe der Bundeswehr war

E-Tool – Eine Schaufel als Nahkampfwaffe

Machete – Eine großes Messer mit tödlichen Eigenschaften

Außerdem gibt es Vermutungen, dass noch Waffen aus Modern Warfare ins Battle Royale Warzone kommen könnten. Es gibt eine Pistole, ein SMG und ein LMG, das ihr bisher nur im Survival-Modus des „Cold War“-Vorgängers nutzen könnt. Die Waffen sind aber bereits seit Dezember 2020 in CoD MW verfügbar und der einzige Hinweis, dass sie zur Warzone kommen, ist ein Glitch – die Pistole wurde im Beutegeld-Modus entdeckt.

Derzeit stehen die Chancen aber eher schlecht, dass die Waffen in die Warzone kommen. Die Sykov-Pistole wäre zum Beispiel sofort OP, wenn sie im Battle Royale kommt.

Wie immer bringt die neuen Season ein paar frische Waffen.

Content für Cold War in Season 2 – Maps, Modi, Ausrüstung

Was kann man für Cold War in Season 2 erwarten? Wie zu jeden Season-Start könnt ihr wieder mit neuen Maps und Modi rechnen, die frischen Wind zu Cold War bringen sollen. Zudem haben Dataminer Infos zu einem Event namens „Outbreak“ entdeckt, das den Zombie-Modus erweitern könnte.

Auch hier kann man sich aber grundsätzlich wieder an früheren Seasons orientieren. Season 1 brachte insgesamt 3 große Content-Drops:

Season 1 brachte insgesamt 3 dicke Update mit eigener Raodmap heraus.

Zum Start könnten also wieder 2 Mulitplayer-Maps dazukommen. Leaker haben auch schon einige Hinweise auf Maps in den Daten entdeckt:

Echolon – Mischung aus den Klassiker-Maps „Highrise“ & „Dome“

Apocalypse – Eine Dschungel-Karte am Rand der vietnamesischen Grenze

Dune – Feuertrupp-Karte im Wüstenstil in der Nähe des Ural-Gebirges

Daten zu 5 klassischen Maps – Firing Range / Summit / Jungle / High Jacket / Standoff / Slums

Es lässt sich allerdings nicht absehen, welche Maps zum Season-Start ins Spiel kommen.

Gibts Infos zu neuer Ausrüstung? Da Cold War mit dem „H.A.R.P.“ einen Scorestreak nach Release ins Spiel brachte, achten Dataminer auch verstärkt auf Hinweise zu neuen Ausrüstungen im Spiel. Dabei gab es ein paar spannende Funde:

Firing-Shild – Feldaufrüstung: Ein Schild zum Aufstellen, mit dem man feuern kann. Ähnlich dem Feld-Geschütz aus CoD MW

Ein Schild zum Aufstellen, mit dem man feuern kann. Ähnlich dem Feld-Geschütz aus CoD MW Barbed Wire – Feldaufrüstung: Eine Barrikade aus Stacheldraht

Eine Barrikade aus Stacheldraht Flammenwerfer – Scorestreak: Schon auf Pressebilder von Cold War zu sehen

Schon auf Pressebilder von Cold War zu sehen K9-Einheit – Scorestreak: Eine Hundestaffel zum Einsatz

Eine Hundestaffel zum Einsatz Annihilator – Scorestreak: One-Shot-Revolver mit beträchtlichem Schaden

One-Shot-Revolver mit beträchtlichem Schaden Death Machine – Scorestreak: Eine Minigun mit ordentlich Durchschlagskraft

Eine Minigun mit ordentlich Durchschlagskraft Strafe Run – Scorestreak: Ein Präzisionsluftschlag

Auch hier lässt sich aber bisher nicht sagen, ob oder welche neue Ausrüstung mit Season 2 ins Spiel kommen. Für alle ausgezählten Gadgets gibt es jedoch Hinweise.

Was ist Outbreak? Dabei handelt es sich wohl um einen neuen Zombie-Modus, der auf den großen Feuertrupp-Karten spielt. In einigen Leaks ist die Rede von einem „Open-World Zombie-Modus“. Auf den großen Maps müsst ihr Aufträge erledigen, euch vor den Zombies retten und am Ende eine Evakuierung durchführen.

Das Ganze könnte mit der Warzone im Zusammenhang stehen und zusammen mit einem Event ins Spiel kommen. Dazu aber mehr im nächsten Abschnitt zum Warzone-Content.

Die Punkteserien von Cold War dürften noch Zuwachs bekommen.

Content für Warzone in Season 2 – Gemeinsames Event / neue Map

Was kann man für Warzone in Season 2 erwarten? Die Bandbreite der Möglichkeiten für Warzone in Season 2 ist so groß wie nie. Es gibt keine offiziellen Ankündigungen. Das deutet darauf hin, dass Warzone relativ wenig neuen Content in der nächsten Season bekommen könnte.

Allerdings feiert das Battle Royale im März seinen ersten Geburtstag und hier erwarten viele Spieler die Veröffentlichung einer neuen, großen Map in den Ausmaßen der Release-Map Verdansk. Dazu gibt es jedoch kaum konkrete Infos – was wir zu einer neuen Warzone-Map wissen, findet ihr hier.

Was sich jetzt aber abzeichnet, ist ein gemeinsames Event mit Cold War im gruseligen Zombie-Stil. Dataminer fanden Infos zu einem Outbreak-Modus für Cold War und in dem Zusammenhang einige Herausforderungen in den Daten, die eine Verbindung mit Warzone herstellen. Es sieht so aus, als würden Cold War und Warzone ein gemeinsames Zombie-Event starten. Alle bekannten Infos dazu findet ihr in unserem Special zum möglichen Outbreak-Event.

Zombies in Verdansk wäre nicht ungewöhnlich.

Was ist mit einem Nuke-Event? Weiter hartnäckig halten sich die Gerüchte um ein Nuke-Event in Verdansk, das die Karte verändert oder komplett aus dem Spiel nimmt.

Es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass der Operator Adler in der Story der Season 1 von seinem Feind Stitch ins Gulag von Verdansk zur Zeit des Kalten Krieges gebracht wurde. Stitch wäre also in Verdansk und könnte zusammen mit dem Giftgas von Rebirth Island, Nova 6, und Proben aus der verdeckten Zombie-Forschung dann für das Auftauchen von Zombies in Verdansk verantwortlich sein.

Die Stadt wird nach dem Zombie-Angriff komplett zerstört, um die Horden von Untoten zu vernichten. Hier bleibt aber unklar, ob es sich um eine Zerstörung der Stadt zu Zeiten der „Cold War“-Story handelt, die es offiziell gab oder ob die Zerstörung in der Story-Line von Modern Warfare stattfindet.

Es wird spannend sein zu sehen, was mit Season 2 alles ins Spiel kommt. Derzeit sind die Möglichkeiten groß und in der nächsten Woche wird sich zeigen, ob Season 2 überzeugen kann. Womöglich schafft es CoD sogar, die Meinung zur Integration von „Cold War“ in die Warzone zu drehen. Bisher sind von unseren Lesern nur wenige von der Integration überzeugt.

Die wichtigsten Infos zur neuen Season findet ihr dann wieder hier auf MeinMMO.