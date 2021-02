Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Hier findet ihr mehr zu den aktuellen Zombie-Inhalten von Cold War und Tipps, wie ihr in sie gewinnen könnt: CoD Cold War: Einsteiger-Guide für Zombies – So gelingen eure ersten Runden .

Was soll Outbreak bieten? Laut Leaks soll der Modus „Outbreak“ auf den großen Feuertrupp-Karten spielen. Es soll sich um einen PvE-Modus handeln, in dem ihr auf die Jagd nach Zombies geht und dabei bestimmte Ziele erledigen müsst.

Außerdem wurde in den CoD-Dateien in einem Leak bereits der Text „Kämpfe gegen die Zombie-Horde in Warzone und Outbreak, dem brandneuen Black Ops Cold War Zombies-Modus“ gefunden.

Was steckt dahinter? Mit einem Playlist-Update am 11. Februar wurde neuer Content ins Spiel gebracht, der bereits ein gemeinsames Zombie-Event zwischen Cold War und Warzone angedeutet hat :

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Der Nutzer TheGamingRevolution teilte auf Twitter einen Screenshot von der offiziellen Webseite zu Call of Duty. Dort war kurzzeitig ein Hinweis auf den neuen Outbreak-Modus zu sehen.

Schon länger gibt es Gerüchte, dass Black Ops Cold War einen neuen Zombie-Modus bekommt. Der Modus soll direkt in Verbindung mit Call of Duty: Warzone stehen. Nun gab es eine versehentliche Bestätigung auf der offiziellen Webseite.

Insert

You are going to send email to