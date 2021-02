CoD Warzone & Cold War starten wohl bald gemeinsames Zombie-Event – Das wissen wir

Nach einem Playlist-Update in Call of Duty: Warzone fanden Spieler eine mysteriöse Maschine auf der Map. Leaks deuten ein großes Event und Verbindungen zu einem neuen Zombie-Modus in Black Ops Cold War an.

Was ist da los in CoD? Einige neue Leaks und Entdeckungen in Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone deuten auf ein gemeinsames Zombie-Event hin, das womöglich in Season 2 in beiden Titeln gleichzeitig läuft.

Bedenkt jedoch, dass viele Infos hier im Artikel auf Leaks beruhen und nicht gesichert sind. Ob oder wie die Dinge am Ende ins Spiel kommen, ist offiziell nicht bestätigt.

Neues Zombie-Event deutet sich in Warzone an

Was wurde zu Warzone entdeckt? Am Abend des 11. Februar ging ein Playlist-Update für Call of Duty: Warzone online. Doch neben neuen Modi kam auch ungewöhnlicher Content ins Spiel. Im Mega-Teamdeathmatch „Warzone-Rumble“ fanden Soldaten eine mysteriöse Maschine am Spot „Hospital“:

Dabei handelt es sich um ein Herausforderungs-Terminal aus dem Zombie-Modus von Cold War. In der Warzone hat das Teil aktuell keine Funktion. Zwar gibt es einen Knopf, der „Activate Zombies“ anzeigt, wenn man sich nähert. Doch es passiert aktuell nichts, wenn man ihn drückt.

Aber es geht noch weiter. Auch auf Rebirth Island, der kleineren Karte von Warzone, gibt es seit dem Playlist-Update mysteriöse Ereignisse. Spieler erleben zufällig eine Störung ihres Bildschirmes, wenn sie auf der Map unterwegs sind:

Die Audio-Spur könnte dabei ebenfalls auf Zombies hinweisen. Man hört einen Morsecode und im Hintergrund Töne, die wie eine große Zombie-Horde klingen, auf der Suche nach ihrem nächsten Hirn-Snack.

Beide Funde deuten auf ein weiteres Zombie-Event in Warzone hin, wie das coole Halloween-Event im letzten Jahr.

Outbreak als neuer Zombie-Modus für Cold War im Event

Wie passt das mit Cold War zusammen? Die Brücke zu Cold War schlugen dann einige Leaks, die in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar vom Twitter-Accout @ZestyCODLeaks verbreitet wurden. In mehrere Tweets veröffentlichte der Account gefundene Text-Schnipsel aus den CoD-Dateien:

Tweet-Übersetzung: „Kämpfe gegen die Zombie-Horde in Warzone und Outbreak, dem brandneuen Black Ops Cold War Zombies-Modus.“

Darüber hinaus fanden die Leaker Herausforderungen, die ihr während des Events erledigen könnt, um euch Event-Belohnungen zu erspielen:

Warzone Erledige in Warzone X Zombies, bevor sich der erste Kreis geschlossen hat X Mal 5 Zombies in einem Match Warzone erledigen Nutze in Warzone Primär-Ausrüstung, um X Zombies zu erledigen Töte in Warzone X Mal 2 Zombies schnell hintereinander Nutze Pistolen, um in Warzone X Zombies zu erledigen Nutze Shotguns, um in Warzone X Zombies zu erledigen

Cold War Öffne X Kisten in Outbreak Erledige X Elite-Zombies in Outbreak Schaffe X erfolgreiche Evakuierungen in Outbreak Töte X Zombies in Outbreak Erledige X Objectives in Outbreak Eliminiere in Outbreak X Spezial-Zombies Nutze in Outbreak Fahrzeuge, um X Zombies zu erledigen Warpe in Outbreak X Mal Erledige alle Herausforderungen in Outbreak



Dazu zeigt der Account einen weiteren Herausforderungs-Text, der die Belohnungen der beiden Modi verbindet und einen Hinweis auf ein gemeinsames Event liefert: „Erledige alle Aufgaben der Warzone- und Outbreak-Challenges, um zwei exklusive Event-Waffenbaupläne freizuschalten“.

Neue Infos passen mit Leaks der letzten Tage zusammen

Wie könnte Outbreak ablaufen? In den letzten Tagen kamen bereits Leaks zu dem neuen Modus auf, der von einigen US-Newsseiten als „Open-World Zombie-Modus“ beschrieben wurde (via Dexerto).

Demnach spielt „Outbreak“ auf den großen Feuertrupp-Karten und ist ein PvE-Modus, in dem ihr auf die Jagd nach Zombies geht und dabei bestimmte Ziele erledigen müsst. Das würde auch zu den neuen Infos passen, die durch die geleakten Herausforderungs-Texte zu Outbreak bekannt wurden.

Wie passt das zur Warzone? Ob es auch Neuerungen zum Event in Warzone geben wird, lässt sich derzeit schlecht abschätzen. Die Herausforderungen deuten zwar auf Zombies hin, geben aber sonst keinen Hinweis auf neue Gameplay-Features, die mit dem Event ins Spiel kommen.

So wie die Herausforderungen jetzt aussehen, könnten sie auch in einer Runde „Zombie Royale“ erledigt werden, der zum letzten Halloween-Event online war. Das ist zwar ein besonderer Modus, der die Spieler im Match zu Untoten werden lässt, doch nichts Neues.

Warzone und Outbreak auf derselben Map?

Das wäre eine echte Überraschung: Schon länger erwarten Spieler zum Geburtstag der Warzone im März eine neue große Map für das Battle Royale. Gerüchte deuten dabei auf eine Zusammenlegung einiger Feuertruppe-Maps aus Cold War hin. Die Map würde demnach im Ural-Gebirge spielen.

Es könnte sein, dass die Warzone mit dem gemeinsamen Event die neue Map im März bringt und gleichzeitig „Outbreak“ an den Start geht. „Outbreak“ würde als „Open-World“ dann ebenfalls diese große, neue Map nutzen. Beide Modi würden dann auf der gleichen Map spielen und hätten auch ähnliche Gameplay-Features. Im Feuertrupp-Modus von Cold War gibt es jetzt schon viele Warzone-Mechaniken wie Panzerplatten, Kisten mit Loot oder auch Mitspieler, die K. o. gehen und wiederbelebt werden können.

Ihr hättet dann die Möglichkeit, in zwei unterschiedlichen Spielen auf ein und derselben Map mit den unterschiedlichen Regeln zu spielen. Das wäre mal etwas ganz Neues, ist aber im Moment nicht mehr, als eine vage Vermutung.

Zombies in Warzone wären nichts Neues – eine gemeinsame Map schon.

Wann könnte das Event starten? Auch das ist bisher völlig unklar. Der Leaker des „Open-World Zombie-Modus“ Outbreak, der Twitter-Account @Okami13_, spricht von „Coming soon“, also „kommt bald“. Möglich wäre ein Release zum Start der Season 2, die voraussichtlich Ende Februar beginnt.

Ein Event zum Season-Beginn wäre jedoch eher ungewöhnlich und deshalb liegt auch ein Start zur Mitte der Season im Laufe des März nahe. Das würde auch mit dem Geburtstag der Warzone zusammenpassen, die am 10. März 2020 ihren Release feierte.

Wir von MeinMMO halten euch über die Entwicklungen zum Event und neuen Warzone-Content auf dem Laufenden. Wenn noch mehr über mögliche Inhalte von Season 2 wissen wollt, schaut hier vorbei: Dataminer zeigt 4 mögliche Waffen für Season 2 von Cold War & Warzone.