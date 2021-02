Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wieso war das vorher nicht bekannt? Laut JGOD muss es irgendwann in den letzten Monaten einen Buff für „Geistesgegenwärtig“ gegeben haben. Er hat das Extra vor einer Weile ausgiebig getestet und konnte damals keine so signifikanten Vorteile feststellen.

Doch so wie eine Kugel, bei deren Abschuss ihr etwas zu weit über dem Gegner gezielt habt, schießt der Aufsatz wohl etwas übers Ziel hinaus. Habt ihr den Aufsatz an eurer Waffe, könnt ihr die Luft nämlich sehr lange anhalten und bekommt damit ein Sniper-Gewehr mit perfekter Stabilität. Das englische Video mit der Aufsatz-Analyse von JGOD binden wir hier für euch ein:

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die in der Call of Duty: Warzone den Unterschied zwischen einer guten Runde und einem frustrierenden Ende ausmachen. Das gilt auch bei den Waffen – nur ein Aufsatz macht hier manchmal den Unterschied aus, zwischen einer Top-Waffe und einem „Geht so“-Gerät. Das gilt aktuell besonders für die Sniper-Gewehre aus Modern Warfare im Battle Royale – die haben jetzt einen Super-Aufsatz.

Scharfschützengewehre sind in der Call of Duty: Warzone sehr stark, weil Feinde oft weit weg sind. Nun fand ein CoD-YouTuber einen gebufften Aufsatz, der den Reichweiten-Waffen perfekte Stabilität verleiht. MeinMMO zeigt euch die Details.

