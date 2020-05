Die Schrittgeräusche waren schon seit dem Start ein Streitthema bei Call of Duty: Modern Warfare und auch in der Warzone ist das mit den Footsteps so eine Sache. MeinMMO zeigt euch hier die beste Audio-Einstellung für laute Schritte und gibt Infos zu dem wohl wichtigsten Sound-Effekt im Spiel.

Was bringen individuelle Audio-Settings? Bei Call of Duty könnt ihr euch auf viele Wege einen Vorteil verschaffen. Das funktioniert einfach nur deshalb, weil manche Spieler auf bestimmte Dinge nicht so sehr achten.

Ein angepasstes „Field of View“ auf dem PC oder die richtige Einstellung des Aim-Assist für Spieler mit dem Controller, helfen manchmal schon, um dem ein oder anderen Soldaten-Kollegen den entscheidenden Schritt voraus zu sein.

So sieht es auch bei den Audio-Settings aus. Der Knackpunkt sind hier die Schrittgeräusche (engl. Footsteps). Erfahrt hier wichtige Infos zu den Schritten in Modern Warfare und Warzone und mit welchen Einstellungen ihr die Geräusche am besten hören könnt.

Wenn es in der Warzone oder im Multiplayer mal wieder lauten wird, hört ihr eh keine Schritte. Für alle anderen Situationen gibts die richtigen Sound-Einstellungen.

Schritte besser hören – Welches Setting sollte ihr wählen?

Woher stammen die Infos? Um die beste Einstellung zu finden, wurden mehrere YouTube-Videos von CoD-Experten und -Spielern verglichen. Darunter tiefe Analysen von „jackfrags“ und „Tech-Guides“, aber auch von einigen Spieler, die ein kurzes Video darüber posteten, welche Settings sie wählen.

Mit welchen Voreinstellungen höre ich Schritte am besten? Die beste Audio-Mischung, um die Schritte am lautesten und aus der größten Entfernung zu hören, bieten 2 der Voreinstellungen:

Heimkino (Home Theater)

Tiefen-Boost (Boost Low)

Interessant hierbei, dass die Analysen der Experten eher die Heimkino-Einstellungen empfehlen, während Spieler, die durch Testen und Erfahrung auf ihre Einstellung gekommen sind, eher den Tiefen-Boost bevorzugen.

Hier kommt es allerdings auch auf eure Hardware an. Um Geräusche wie die Footsteps gut hören zu können, eignen sich Kopfhörer in den meisten Fällen am besten, doch auch hier gibt es Unterschiede. Wenn ihr allerdings nach Einstellungen sucht, nehmt diese beiden direkt in die engere Auswahl und testet ein wenig durch.

Dynamik-Umfang und Frequenz-Bänder der empfohlenen Audio-Einstellungen.

Footsteps: Daten-Vergleich der Voreinstellungen und weitere Infos

Warum sind das die besten Einstellungen? Der YT-Kanal „Tech Guides“ schaute sich die normalen Lauf-Geräusche und Einstellungen ganz genau an und verglich die unterschiedlichen Voreinstellungen. Er testete unter anderem die

Distanz, ab der ihr Schritte auf der Straße hören könnt. Heimkino: 39 Meter Tiefen-Boost: 38 Meter Bester Wert: 40 Meter – Dynamisches Heimkino Schlechtester Wert: 37 Meter – Studio und Boost

Distanz, ab der ihr Schritte auf Schnee hören könnt. Heimkino: 34 Meter Tiefen-Boost: 33 Meter Bester Wert: 34 Meter – Dynamisches Heimkino und Heimkino Schlechtester Wert: 31 Meter – Studio und Mitternacht

Differenz zwischen den Umgebungs-Geräuschen und Schritten. Heimkino: 14,9 Dezibel Tiefen-Boost: 14,4 Dezibel Bester Wert: 15,7 Dezibel – Studio Schlechtester Wert: 9,2 Dezibel – Boost



Alles in allem zeigen die Daten von „Tech Guides“, dass die Heimkino-Einstellung den besten Mix bietet, aus lauten Schritten, Umgebungs-Geräuschen und der Entfernung, aus der ihr die Footsteps der Gegner hören könnt. Auf der Chaos-Map Shipment hört ihr wahrscheinlich trotzdem keine Schritte, aber der Reiz liegt da auch ganz woanders.

Was gibt es noch über Footsteps und die Audio-Einstellungen zu wissen? Zusätzlich zu den blanken Werten gaben die Videos noch ein paar andere Infos, die euch in bestimmten Situationen helfen können:

Stellt die „Musiklautstärke“ am besten auf 0 oder maximal 15. In der Warzone startet im Endgame Musik, die stören kann

Die Footsteps der Team-Mitglieder sind leiser, als die von Feinden

Hört ihr ungedämpftes Waffen-Feuer, ist die Quelle maximal 250 Meter entfernt

Wände, Türen, Fenster – Alles, was zwischen euch und dem Gegner ist, dämpft Schrittgeräusche. Bewacht ihr ein Haus, macht die Fenster kaputt oder öffnet die Türen, um Gegner besser zu hören.

Die unterschiedlichen Lauf-Geschwindigkeiten ändern die Lautstärke der Schritte.

Mit diesen Infos habt ihr nun einen großen Vorteil gegenüber Spielern, die im Warzone-Endgame der heroischen Kampfmusik lauschen oder ihren Audio-Mix auf der Standard-Option lassen. Hier sind weitere 12 Settings, die euch in der Warzone besser machen.