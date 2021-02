Update in CoD Warzone ändert mindestens 15 Waffen – Das ist jetzt neu

Am 05. Februar ging ein großes Update für Call of Duty: Warzone an den Start. Experten fanden einiges an geheimen Änderungen, doch auch die offiziellen Anpassungen sind umfangreich. Was bisher bekannt ist, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Was für geheime Änderungen kamen mit dem Update? Call of Duty: Warzone brachte ein überraschend großes Update am Freitag, dem 05. Februar, und es stellte sich heraus, dass mal wieder mehr geändert wurde, als in den Patch Notes steht.

Die Warzone-Experten und YouTuber „TrueGameData“, „TheXclusiveAce“ und „JGOD“ haben sich die versteckten und offiziellen Änderungen angesehen:

Sie fanden heraus, dass fast alle Waffen, die aus Black Ops Cold War ins Battle Royale kamen, andere Werte bei ihren Lauf-Aufsätzen aufweisen.

XclusiveAce hat sich die Anpassungen beim Nachladen der Waffen aus Cold War angesehen und fand auch hier umfangreiche Änderungen.

MeinMMO hat sich über die bisher bekannten Änderungen informiert und zeigt, für welche Waffen ihr jetzt lieber einen anderen Lauf wählt und wie sich die Änderungen beim Nachladen auswirken.

Viele Waffen aus Cold War brauchen nun andere Setups

Wieso brauche ich neue Setups? Die Läufe sind wichtig für die „Cold War“-Waffen in der Warzone, da sie meist die Kugelgeschwindigkeit erhöhen. Die Schießeisen aus Modern Warfare haben hier oft einen Vorteil und dadurch fühlen sich viele der Waffen aus CoD MW besser in Warzone an, weil ihr die Treffer auf größeren Entfernungen leichter setzen könnt.

Wir zeigen euch, welchen Lauf-Aufsatz ihr bei den starken „Cold War“-Waffen in Warzone laut Meinung der CoD-Experten nun nutzen solltet:

Groza Sturmgewehr – 16,2″ GRU Komposit + 72 % Kugelgeschwindigkeit

– 16,2″ GRU Komposit FFAR 1 Sturmgewehr – 19,5″ Sonderkommando + 51 % Kugelgeschwindigkeit

– 19,5″ Sonderkommando Stoner 63 Leichtes Maschinengewehr – 17,8″ Ulan + 80 % Kugelgeschwindigkeit

– 17,8″ Ulan M16 Taktikgewehr – 15,9″ Einsatzteam + 51 % Kugelgeschwindigkeit

– 15,9″ Einsatzteam AUG Taktikgewehr – 18,2″ Einsatzteam + 113 % Kugelgeschwindigkeit

– 18,2″ Einsatzteam DMR 14 Taktikgewehr – 17,1″ Ulan + 51 % Kugelgeschwindigkeit

– 17,1″ Ulan Bullfrog Maschinenpistole – 7,4″ Sonderkommando + 76 % Kugelgeschwindigkeit

– 7,4″ Sonderkommando MP5 (Cold War) Maschinenpistole – 9,5″ Sonderkommando + 77 % Kugelgeschwindigkeit

– 9,5″ Sonderkommando MAC-10 Maschinenpistole – 5,9″ Sonderkommando + 77 % Kugelgeschwindigkeit

– 5,9″ Sonderkommando

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden auf diese Weise mindestens 10 Waffen geändert, die nun andere Wert bei ihren Lauf-Aufsätzen aufweisen. Besonders bei den Salven-Gewehren AUG und M16 ist der Unterschied zu vorher deutlich. Hier war der Titan-Lauf vor dem Patch die beste Wahl, der nun überhaupt keinen Bonus mehr auf die Kugelgeschwindigkeit bietet.

Die beiden englischen Videos von JGOD und TrueGameData zum Thema findet ihr hier:

Nachlade-Verhalten von vielen „Cold War“-Waffen angepasst

Wie wurde das Nachladen geändert? Diese Änderung stand mal in den Patch Notes – das Nachladen der Waffen aus Cold War geht jetzt zum Teil deutlich schneller als vor dem Patch. Allerdings gilt das nur, wenn ihr die Magazine der Knarre komplett leer feuert und dann nachladet.

Der Warzone-Experte „TheXclusiveAce“ hat dazu ein kurzes englisches Video veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Ace erklärt, dass viele Waffen aus Cold War nun deutlich schneller nachladen. Musstet ihr bisher die komplette Animation abwarten, bis die Kugeln bereitstehen, könnt ihr das Nachladen nun zum Beispiel mit einem Sprint abbrechen und spart dadurch teilweise eine halbe Sekunde Nachlade-Zeit.

Wichtig ist, dass ihr unten im Bild schaut, wann die Kugeln im Magazin sind. Sobald die Zahl unten die Kugeln im Magazin zeigt, könnt ihr die restliche Animation abbrechen und losfeuern.

Nach dieser Änderung haben wohl mehr als 15 Waffen aus Cold War ein neues Nachlade-Verhalten.

M16

FFAR 1

MAC-10 Viele beliebte Waffen aus Cold War könnt ihr nun schneller nachladen.

Experten bemängeln die schlechte Patch-Kommunikation

Was ist das Problem mit den Warzone-Patches? Alle drei CoD-Experten hier im Artikel bemängeln die Patch-Kommunikation der Warzone als ungenügend. Sie beschäftigen sich viel mit den Werten der Waffen und ermitteln die konkreten Zahlen anhand aufwendiger Test-Verfahren, die öfter mal mehrere Stunden dauern.

Für sie ist es ein Unding, dass die Patch Notes niemals umfassende Hinweise darauf geben, welche Anpassungen vorgenommen wurden. Es müssen ja nicht einmal die exakten Änderungen in Prozent sein. Doch ein Hinweis auf die angepassten Läufe, wie bei der Nachlade-Animation, wäre schon ausreichend gewesen.

TrueGameData sagt, dass der aktuelle Patch große Änderungen beim Balancing der Waffen aus Cold War verursacht hat und meint: „Es ist verrückt, dass sowas nicht in den Patch Notes steht“.

Trotz der vielen Waffen-Anpassungen rechtfertigt dies für XclusiveAce nicht die Größe des Updates, die auf manchen Plattformen bis auf fast 14 GB hochging. Er vermutet, dass bereits zukünftiger Content ins Spiel eingefügt wurde. Womöglich sogar die neue große Karte für das Battle Royale, die nach einigen Gerüchten im März zum ersten Geburtstag der Warzone kommen könnte – Hier findet ihr alles, was wir zur möglich neuen Map wissen.