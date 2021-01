In der Call of Duty: Warzone gehören die Maschinenpistolen (SMGs) zu den beliebtesten Waffen. MeinMMO zeigt euch die Analyse eines CoD-Experten, der die 5 besten MPs nach Spielstil vorstellt und Tipps für eure Setups gibt.

Wofür brauche ich MPs in Warzone? SMGs (Small-Machine-Guns) oder MPs (Maschinenpistolen) zählen zu den Nahkampf-Waffen in der Call of Duty: Warzone und sind gern gesehene Begleiter als Zweithand-Waffe. Zusammen mit einer Knarre für höhere Distanzen liegen sie in den Loadouts vieler Spieler und warten nur darauf, feindliche Soldaten auf kürzesten Entfernungen mit Kugeln vollzupumpen.

Sie sind schnell, verteilen hohen Schaden und bieten eine große Munitionsreserve. Der Betreiber der Warzone-Waffen-Website „truegamadata“ hat die MPs und deren Aufsätze genaustens analysiert und präsentiert in seinem neusten Video zur „SMG Meta“ der Warzone, welche für ihn die 5 besten im Spiel sind. Dazu gibt er Tipps bei der Zusammenstellung von Setups.

MeinMMO zeigt euch seine Ergebnisse, bereitet die Setup-Tipps für euch auf und erklärt, warum diese SMGs aktuell die 5 besten Maschinenpistolen im Spiel sind. Das englische YouTube-Video von „truegamedata“ binden wir hier für euch ein:

Welche MPs sind die besten in Warzone? Insgesamt benennt „truegamedata“ 5 MPs, die er für die besten im Battle Royale hält:

MP5 aus Cold War zum Rushen

MP5 aus Modern Warfare zum Rushen

Bullfrog aus Cold War als Allrounder

MAC-10 aus Cold War als Allrounder

MP7 aus Modern Warfare für Hüftfeuer

Beste MPs zum Rushen – Die MP5 aus Cold War & Modern Warfare

Welche Vorteile bringen Rush-MPs? Maschinenpistolen zum Rushen haben die niedrigsten Time-to-Kill-Werte (TTK) der SMGs und legen dafür ihren Schwerpunkt auf den direkten Nahkampf (Close-Quarter-Combat / CQC). Sie sind besonders gut für Häuserkämpfe geeignet, unterliegen im direkten Nahkampf (unter 10 Meter) aber oft Schrotflinten, wie der R9-0 mit Drachenatem.

Sie zeichnen sich durch ihren hohen Schaden aus, der dafür mit Nachteilen beim Handling kommt. Der Rückstoß spielt bei den Rush-MPs aber eine untergeordnete Rolle, da ihr so nah am Feind seid, dass ihr die Treffer trotzdem sicher setzen könnt.

Wie sieht ein starkes Rush-Setup für die „Cold War“-MP5 aus? Die MP5 aus Cold War schlägt alle anderen Maschinenpistolen in Sachen TTK, wirkt dafür aber etwas wacklig. Sie ist aber stabil genug, um die hohen Schadenswerte im direkten Nahkampf nutzen zu können.

Warzone: Cold War MP5 Setup zum Rushen

Lauf: 9,5″ Sonderkommando

Laser: SWAT-5mw-Laser-Markierer

Schaft: SAS-Kampf-Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: STANAG 50-Schuss-Trommel

Für „truegamadata“ ist der Sonderkommando-Lauf für alle MPs aus Cold War in der Warzone gesetzt. Ihr erhöht eure Schadensreichweite damit um 50 % und eure Kugelgeschwindigkeit um 80 %. Das gilt für alle SMGs aus Cold War mit einem Sonderkommando-Lauf und schlägt die anderen Läufe um einiges.

Der Griff hilft, den spürbaren Rückstoß etwas zu verringern und der Schaft erhöht euer Tempo während ihr zielt. Der Laser gibt euch die Möglichkeit, auf Hüftfeuer zurückzugreifen, wenn es notwendig wird. Ohne diesen Aufsatz ist die Streuung für wirksames Hüftfeuer zu groß.

Wie sieht ein starkes Rush-Setup für die „Modern Warfare“-MP5 aus? Die „alte“ MP5 ist schon ein Klassiker unter den Warzone-Waffen und ein echter Dauerbrenner. Sie galt schon immer als eine der besten MPs und kann sich dank ihrer ausgeglichenen Mischung aus Stärken und Schwächen weiter an der Spitze halten. Wenn ihr eine Rush-MP sucht, die auch Hüftfeuer kann, dann greift eher zur MP5 aus CoD MW.

Warzone: Modern Warfare MP5 Setup zum Rushen

Laser: 5mW-Laser

Schaft: FTAC klappbar

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Extra: Fingerfertigkeit

So wie die Waffe gehört auch das Setup fast schon zu den Klassikern. Packt euch ein großes Magazin ein und wählt das Extra „Fingerfertigkeit“, wenn ihr schneller nachladen wollt. „truegamedata“ meint, dass ihr statt der Nachlade-Hast auch zu einem Schalldämpfer greifen könnt, um beim Feuern nicht auf der Mini-Map angezeigt zu werden.

Der Söldner-Griff und der Laser bringen euch ein starkes Hüftfeuer. Ihr solltet zwar immer versuchen, ins Visier zu kommen, doch mit diesem Setup könnt ihr eure Feinde auch mit schnellen Schüssen überraschen.

Von den TTK-Werten her hat die MP5 aus Cold War zwar die Nase vorn, doch in Sachen Hüftfeuer und Zeit ins Visier (ADS) siegt die MP5 aus CoD MW.

Brusttreffer-Schadensvergleich der besten MPs – Ohne Aufsätze

Die beiden MP5 gewinnen beim Schaden, Bullfrog und MAC-10 bei Reichweite. Quelle: truegamedata.com

Beste Allround-MPs – MAC-10 und Bullfrog

Welche Vorteile bringen Allround-MPs? Mit diesen Waffen bekommt ihr mehr Stabilität und Kontrolle als mit MPs, die voll auf Schaden gehen. In direkten Nahkampf-Situationen seid ihr zwar unterlegen, doch ihr könnt auch ein paar Meter weiter vom Feind entfernt noch sichere Treffer landen, was sehr wichtig in der Warzone ist.

Sie zeichnen sich durch ihr gutes Handling aus, sind dafür aber weniger gut geeignet, um an vorderster Front als Erster auf die Feinde zu gehen. Wenn ihr von eurer Zweitwaffe mehr erwartet, als nur Kills im direkten Nahkampf, dann greift zu einer Allround-MP.

Wie sieht ein starkes Allround-Setup für die MAC-10 aus? Die MAC-10 hat eine sehr hohe Feuerrate, dafür aber einen überwiegend vertikalen Rückstoß nach oben. Durch die hohen Kadenz kassiert der Gegner öfter Treffer und kann sich dadurch schlechter auf euch konzentrieren, weil sein Sichtfeld durchgerüttelt wird (Flinch-Effekt). Als einzige MP hat die MAC-10 zudem ein „Open-Bolt-Delay“ und benötigt nach dem Ziehen des Abzuges 50 Millisekunden, bis sie feuert.

Lauf: 5,9″ Sonderkommando

Laser: GRU-5mw-Laser-Markierer

Schaft: Drahtschaft

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: STANAG 53-Schuss-Trommel

Warzone: MAC-10 Setup – Allround

Auch hier ist der Sonderkommando-Lauf gesetzt und ihr bekommt euren Bonus von 50 % auf die Reichweite und 80 % auf die Kugelgeschwindigkeit. Der Griff hilft euch wieder bei der Rückstoßkontrolle und mit dem Schaft gleicht ihr den „Open-Bolt-Delay“ ein wenig aus, wenn aus dem Sprinten kommt und feuern wollt. Das Magazin stellt euch 53 Kugeln zur Verfügung, ohne zu sehr eure Zeit ins Visier zu beeinträchtigen.

Zudem wählt „truegamadata“ einen 5mw-Laser, stellt aber auch klar, dass hier sein persönlicher Geschmack eine Rolle spielt. Für ihn ist es wichtig, dass eine MP auch Hüftfeuer drauf hat und er setzt deshalb immer auf einen Laser. Legt ihr keinen Wert darauf, könnt ihr zum Beispiel den Agency-Schalldämpfer wählen, der euch zusätzlich zur Schalldämpfung auch etwas Reichweite spendiert.

Wie sieht ein starkes Allround-Setup für die Bullfrog aus? Diese Maschinenpistole ist sehr stabil und fällt besonders durch ihre großen Magazine auf. Sie ist das „Cold War“-Pendant zur PP-19 Bizon, kann aber deutlich besser performen, als ihr echt schwacher „CoD MW“-Vetter. Sie glänzt mit einem hohen Headshot-Schaden, was sie zusammen mit ihrer angenehmen Stabilität zu einer der besten MPs in Warzone macht.

Warzone: Bullfrog Setup – Allround

Mündung: GRU Mündungsfeuerdämpfer

7,4″ Sonderkommando

Laser: GRU-5mw-Laser-Markierer

Munition: 65-Schuss

Die Bullfrog ist sehr genügsam und lässt euch viele Optionen bei den Aufsätzen. Wichtig sind der Agency-Schallämpfer, der Sonderkommando-Lauf und das größere Magazin. „truegamedata“ wählt dazu dann wieder den 5-mw-Laser für das Hüftfeuer.

Dazu könnt ihr euch noch ein Visier draufschrauben, das euch gefällt oder einen Schaft wählen, um weitere Boni einzusacken. Als weitere Aufsätze sind zu empfehlen:

Taktik-Schaft: + 12 % Visier-Tempo

Draht-Schaft: Verbessertes Sprinten-zu-Feuern-Tempo

Speznas-Griff: – 10 % vertikaler & horizontaler Rückstoß

Headshot-Schadensvergleich der besten MPs – Ohne Aufsätze

Die Bullfrog zieht alle beim Headshot-Schaden ab. Quelle: truegamedata.com

Beste MP für Hüftfeuer – MP7

Welche Vorteile bringen Hüftfeuer-MPs? Beim Hüftfeuer spart ihr euch vor dem Feuern den Gang ins Visier und haltet direkt drauf. Die Streuung der Kugeln sollte dabei möglichst gering sein. In der Warzone funktioniert das am besten mit der MP7, die dafür bei ihrer TTK ein wenig schwächelt.

Wie sieht ein starkes Hüftfeuer-Setup der MP7 aus? Durch ihren sehr vertikalen Rückstoß ist die MP7 auch für andere Aufgaben im Battle Royale geeignet, was sie für Fans von Hüftfeuer zur besten Alternative macht.

Laser: 5mW-Laser

Schaft: Ohne Schaft

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

„truegamedata“ schlägt für eure MP7 drei Aufsätze vor, die euer Hüftfeuer auf das beste Niveau im Spiel zu bringen. Versucht euch aus und schaut, welche Kombination euch am besten passt. Hier findet ihr einen Guide für eine Hüftfeuer-MP7. Als weitere Alternative zur MP7 nennt der Warzone-Datenexperte die MP5 aus CoD MW.

Die 5 MPs mit dem bestmöglichen Hüftfeuer-Setups im Vergleich. Quelle: YouTube

Nach der stürmischen „Cold War“-Integration in die Warzone legt sich langsam der Staub und die besten Waffen kommen zum Vorschein. Bei den MPs kommt es ganz auf euren Spielstil an, welche sich für euch empfiehlt.

Versucht euch aus, probiert andere Spielstile und findet die für euch beste Vorgehensweise. Nicht immer ist die schnellste Time-to-Kill der optimale Lösungsweg, was man auch an dem beliebten Sturmgewehr Grau 5.56 sieht, das besonders durch seine Stabilität so stark in der Warzone ist.