Dass die MP7 im Nahkampf bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone zu den besten Waffen gehört, dürfte den meisten Soldaten bekannt sein. Mit welchem Setup ihr aber fast alles auf kurzen Entfernungen schlagt, kommt wohl jetzt erst raus – ein Spieler zeigt seinen wilden Hüftfeuer-Build.

Die MP7 spielt sich wirklich angenehm in Call of Duty. Der Rückstoß verzieht die Waffe beim Feuern eher nach oben, was sich sehr gut kontrollieren lässt und auch die „Time to Kill“-Werte (TTK) können sich sehen lassen. Das macht sie zu einer starken Wahl als

Run&Gun-Waffe in Modern Warfare.

Kräftige Zweitwaffe in der Warzone.

Nun fand ein CoD-Spieler ein Setup, dass die Waffe auf anderen Wegen gut macht. Er spielt das Nahkampf-Biest nur mit Hüftfeuer. So spart er sich die Zeit ins Visier (ADS-Zeit) und gewinnt viele Duelle auf kurzen Entfernungen, weil er die Kills mit dem reinen TTK-Wert erzielen kann, ohne die ADS-Zeit aufzurechnen.

Für Fans der MP7 ergeben sich so ganz neue Möglichkeiten und offenbart eine bisher unterschätzte Stärke der Maschinenpistole. MeinMMO zeigt euch sein Setup und erklärt ganz genau, warum das so stark ist.

Hüftfeuer-Setup bringt starke Leistung in Modern Warfare & Warzone

Wie sieht sein Setup aus? Der Spieler „@thetonystark“ präsentiert das Setup in einem seiner TikTok-Videos und zeigt dazu auch Szenen, wie er die Waffe benutzt.

MP7 Hüftfeuer-Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Laser: 5mW-Laser

Schaft: Ohne Schaft

Unterlauf: Söldner-Vodergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

Vor- und Nachteile des Hipfire-Stils

Was macht das Setup so stark? Er spielt die MP rein als Hüftfeuer-Waffe und der leicht beherrschbare Rückstoß, der durch die Aufsätze noch entspannter wird, lässt sich auch so gut kontrollieren. Dazu kommt die eher geringe Streuung der Kugeln, selbst auf größeren Distanzen. So sieht man im Video, wie er starke Treffer auf 20 Meter setzt, ohne ins Visier zu gehen.

Der Clou ist, dass ihr euch durch das reine Hüftfeuer die „Zeit ins Visier“ spart und damit einen Vorteil gegen alle Spieler und Waffen habt, die vorher ins Visier müssen, um effektiv treffen zu können. Das bringt die TTK unter den Wert vieler anderer Waffen und wenn ihr euch nicht grade gegen eine Schrotflinte wehren müsst, haut ihr alles andere um. Außer ein starker Spieler kommt mit der FAL um die Ecke und setzt Headsots – da kommt selbst die Hüftfeuer-MP7 nicht mit.

Solltet ihr doch mal ins Visier müssen, geht das mit diesem Setup ebenfalls ziemlich fix und präzise bleibt die Waffe auch. Obendrauf kommt eine hohe Bewegungs-Geschwindigkeit, die sich deutlich bemerkbar macht, wenn ihr in der Warzone vor dem Kreis flüchtet, die Deckung wechselt oder Gegner pusht. Das liegt auch an dem „Söldner-Vordergriff“, der einen versteckten Speed-Buff liefert.

Was mach das Setup weniger gut? Der Build verzichtet auf einen Lauf, der die Reichweite erhöht und die Waffe damit mehr Schaden auf Entfernung anrichten lässt. Zwar gibt euch der Monolith-Schalldämpfer einen Reichweiten-Boost und dämpft eure Schüsse, aber schon ab 12 Meter geht die Waffe in ein schwächeres Schadens-Profil. Der Monolith-Schalldämpfer ist übrigens einer der Aufsätze, die wir für jede Waffe empfehlen können.

Mit diesem Setup könnt ihr die Waffe nur schwer auf Distanzen einsetzen, die über die Nahkampf-Reichweite hinausgehen. Ein schnelles Wechseln der Waffen, weil eurer Hauptwaffe die Puste ausgeht, bringt dann meist nicht die erwünschten Treffer.

Ein weiterer Minus-Punkt ist die dauerhafte Sichtbarkeit des 5mW-Lasers. Der Lichtstrahl ist deutlich zu sehen, bevor ihr um eine Ecke kommt. Der ADS-Vorteil bringt euch dann leider nichts, wenn der Feind schon im „Hard-Scope“ auf eure Position zielt.

Pro Niedrige TTK, weil ihr nicht ins Visier müsst

Treffer lassen sich unerwartet gut setzen

Hohe Bewegungs-Geschwindigkeit Contra Das ist eine reine Nahkampf-Waffe

Der Laser ist für Feinde immer sichtbar

Ihr braucht meist den Overkill-Perk

Vergleich mit MP5

Wie sehen die Zahlen aus? Um zu zeigen, welches Potenzial die Waffe theoretisch hat, hier die Zahlen im Vergleich mit der MP5 – Die beste MP in der Warzone & Modern Warfare. Hier das Pro-Setup der MP5, das für diesen Vergleich genutzt wurde.

TTK-Vergleich – Warzone-MP5 vs. Hüftfeuer-MP7

MP5 – TTK mit ADS in Warzone: 763 Milli-Sekunden

MP7 – TTK ohne ADS in Warzone: 568 Milli-Sekunden

MP5 – TTK mit ADS im Multiplayer: 368 Milli-Sekunden

MP7 – TTK ohne ADS im Multiplayer: 189 Milli-Sekunden

Die Unterschiede sind deutlich zu sehen und ganz besonders im regulären Multiplayer spürbar. Wenn ihr die MP rein für den Nahkampf verwendet, packt dieses Setup unbedingt mal ins Loadout.

In der Warzone solltet ihr aber derzeit für den Nahkampf eher die „FR 5.56“ einsetzen. Das Teil erlegt, mit dem richtigen Aufsatz, Feinde mit nur einem Schuss und die Waffe ist aktuell so OP, dass die Entwickler direkt einen Fix ankündigten. Bis dahin ist leider die „FAMAS“ allererste Wahl für den Nahkampf der Warzone.