5 Aufsätze, die wir in CoD Modern Warfare auf jeder Waffe empfehlen

In Call of Duty: Modern Warfare gibt es unzählige Aufsätze, mit denen ihr eure Waffen anpassen könnt. Einige davon sind jedoch deutlich besser als andere. Wir zeigen euch, welche Aufsätze ihr immer nehmen solltet, wenn es sie gibt und welche ihr besser weglasst.

Um was für Aufsätze geht es? In diesem Artikel behandeln wir generell die besten Aufsätze, die für alle oder zumindest die meisten Waffen verfügbar sind. Wir lassen dabei die besten Aufsätze für einzelne Waffen im Speziellen außer Acht.

Denkt deswegen bei dieser Liste daran, dass es sich um die generell besten Aufsätze handelt. Für bestimmte Waffen können andere Aufsätze oder Setups besser sein. Für einige Waffen haben wir euch solche Setups schon vorgestellt:

Was sind Aufsätze überhaupt? Die Aufsätze könnt ihr mit dem Waffenschmied-Feature an den Waffen anbringen und so ihre Stats verändern oder besondere Eigenschaften hinzufügen. Mit einer bestimmten Kombination an Aufsätzen könnt ihr sogar geheime Waffen bauen.

Allerdings haben die meisten Waffen unterschiedliche Aufsätze zur Verfügung. Die folgenden Aufsätze solltet ihr immer in Betracht ziehen, wenn die Waffe sie als Auswahlmöglichkeit bietet.

Die besten Aufsätze in Modern Warfare

Wie haben wir ausgewählt? Die Aufsätze haben wir ausgewählt aufgrund persönlicher Erfahrung mit Waffen und Call of Duty als auch durch eine Einschätzung des bekannten YouTubers TheXclusiveAce. Sein Video zum Thema haben wir hier für euch eingebunden:

1. Gemustertes Griffband

Was ist das für ein Aufsatz? Das gemusterte Griffband ist ein Aufsatz für den Griff-Slot und erhöht die ZV-Geschwindigkeit und sorgt dafür, dass ihr nach dem Sprinten schneller schießen könnt. Als einzigen Nachteil hat sie verringerte Zielstabilität.

Darum solltet ihr ihn nutzen: Deine Erhöhung der ZV-Geschwindigkeit ist bei allen Waffen nützlich und für viele Builds sogar wichtig. Starke Spieler verzichten sogar auf Visiere, um schneller anlegen zu können.

Dazu kommt, dass der einzige Nachteil eine schlechtere Zielstabilität ist. Das bedeutet aber nur, dass euer Visier beim Stillstehen und Zielen ein wenig stärker hin und her schwenkt. Das ist vor allem im Gefecht kaum spürbar. Das Griffband ist damit ein idealer Aufsatz.

2. 1mW-Laser

Was ist das für ein Aufsatz? Der 1mW-Laser ist ein Aufsatz für den Laser-Slot und erhöht eure Präzision aus der Hüfte. Er hat keine relevanten Nachteile.

Darum solltet ihr ihn nutzen: Der 1mW-Laser hilft euch deutlich dabei, aus der Hüfte besser zu feuern. Das ist für die meisten Sturmgewehre, Maschinenpistolen und auch LMGs äußerst nützlich. Vor allem Spieler, die Run&Gun-Builds nutzen, brauchen einen Laser.

Der 1mW-Laser ist deswegen so stark, weil er für Gegner nicht sichtbar ist. Die beiden anderen Laser (taktisch und 5mW) sind sichtbar, was eure Position verrät und den Vorteil in den meisten Situationen aus der Hand gibt.

3. Schalldämpfer (Monolith)

Was ist das für ein Aufsatz? Der monolithische Schalldämpfer ist ein Aufsatz für den Mündungs-Slot. Er erhöht eure effektive Reichweite und verschleiert die Schussgeräusche auf Kosten von ZV-Geschwindigkeit und Zielstabilität beim Laufen.

Darum solltet ihr ihn nutzen: Mit dem monolithischen Schalldämpfer habt ihr eine um 7,5% erhöhte Reichweite. Für die meisten Waffen bedeutet das, dass ihr auf eine größere Distanz mit weniger Schüssen töten könnt.

Vor allem bei Sturmgewehren, LMGs, also Schnellfeuerwaffen mit einer ohnehin größeren Reichweite, ist das stark. Ihr solltet lediglich die ZV-Geschwindigkeit ausgleichen. Bei Maschinenpistolen lohnt es sich nur bedingt, da die Grund-Reichweite hier in der Regel geringer ist.

Das Dämpfen der Schussgeräusche ist allerdings ein netter Nebeneffekt. Wer nur auf diese Funktion aus ist, sollte so oder so den monolithischen Schalldämpfer nutzen, da er der stärkste Schalldämpfer ist. Mehr über Schalldämpfer und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier.

4. Fingerfertigkeit

Was ist das für ein Aufsatz? Fingerfertigkeit ist streng genommen kein Aufsatz, sondern ein Extra oder eine Fertigkeit. Dennoch nimmt sie einen der fünf möglichen Aufsatz-Slots ein („Extra“-Slot) und erhöht eure Nachlade-Geschwindigkeit.

Darum solltet ihr ihn nutzen: Fingerfertigkeit hilft euch dabei, schneller nachzuladen, was grundsätzlich für jede Waffe von Vorteil ist. Ihr seid so in einem Feuergefecht nicht darauf angewiesen, die Sekundärwaffe zu nutzen, wenn euch die Kugeln ausgehen.

Besonders in Kombination mit dem Extra „Plünderer“ und Waffen mit kleinerem Magazin habt ihr bei einem aggressiven Spielstil einen großen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Aber auch bei Mittel- und Langstrecken-Gefechten ist es immer gut, schneller nachladen zu können als der Gegner.

5. Kompensator und Mündungsbremse

Was sind das für Aufsätze? Der Kompensator und die Mündungsbremse sind beide Aufsätze für den Mündungs-Slot. Wir haben sie hier zusammengefasst, weil sie für unterschiedliche Waffen gut sind, aber grundsätzlich das Gleiche tun.

Die Nachteile sind für beide Aufsätze identisch.

Darum solltet ihr sie nutzen: Kompensator und Mündungsbremse gehören zu den stärksten Aufsätzen, mit denen ihr euer Aim verbessern könnt. Sie helfen euch schlicht dabei, besser zu treffen und so Gegner zu erledigen.

Der Kompensator verringert dabei den horizontalen Rückstoß, die Mündungsbremse verringert das vertikale schlingern. Welcher der beiden Aufsätze stärker ist, hängt vom „spray pattern“ der genutzten Waffe ab.

Aufsätze, von denen ihr die Finger lassen solltet

Diese Aufsätze solltet ihr nicht nutzen: Es gibt auch einige Aufsätze, von denen wir euch generell abraten. Hier gilt allerdings: Sie sind nur zwar prinzipiell schlechter als andere, können für bestimmte Waffen oder Setups aber stark oder wichtig sein.

Diese 3 Waffen in CoD Modern Warfare nutzt Ihr sicher nicht – Solltet Ihr aber

Grundsätzlich raten wir von ihnen ab, weil ihr den Slot besser für einen anderen Aufsatz nutzen könnt, der gegebenenfalls stärker ist als die genannten.

Taktischer Schalldämpfer: Verringert eure Reichweite und sorgt nur dafür, dass Geräusche gedämpft werden. Zu große Nachteile.

Zerbrechlich – Hemmen und Verwunden: Beide Extras sind nicht sonderlich nützlich, da ihr ohnehin auf die Brust zielt und entweder tötet oder getötet werdet. Die TTK in CoD ist zu gering, als dass sie stark wären.

Schneller Nahkampf: Es ist unwahrscheinlich, dass ihr häufig mit einer Waffe in den Nahkampf kommt, um dafür einen Slot auszugeben. Außerdem ist der Angriff nur wenige Frames schneller.

Zweibein: Grundsätzlich ein guter Aufsatz, aber nicht stark genug im Vergleich zu anderen Unterlauf-Aufsätzen. Er wirkt nur beim Ducken oder Liegen, alle anderen immer.

Taktischer und 5mW-Laser: Wie oben beschrieben, verraten diese beiden eure Position. Nur nützlich, wenn ihr ständig rennt und der Laser so bis kurz vom Feuern auf den Boden zeigt.

Welche Aufsätze euch schließlich zum Vorteil gereichen und welche nicht, hängt natürlich immer davon ab, wie ihr spielt, was euch liegt und welchen Multiplayer-Modus ihr spielt. Mit einigen Setups könnt ihr den Gegner sicher überraschen, weil er mit den Aufsätzen nicht rechnet: