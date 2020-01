5 verrückte Waffen-Setups bei CoD MW und manche funktionieren sogar

In Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr euch einen Haufen starker, geheimer oder fieser Waffen zusammenbauen, aber was ist mit den abgedrehtesten Waffen-Modifikationen? 5 solcher verrückten Waffen-Setups haben wir nun für euch im Kampf getestet.

Nach einem harten Grind auf Shipment, um eine weitere Waffe auf’s Max-Level zu bringen, gibt es manchmal nichts Schöneres, als eine paar Spielereien beim Waffenschmied.

Dabei können die verrücktesten Waffen-Setups entstehen, die dann aber gern mit einem Lächeln wieder verworfen werden. Ich habe mir solche Kaliber genauer angesehen, das Cap nach hinten gedreht und die schrottigsten Setups von Call of Duty: Modern Warfare für euch getestet.

Wenn ihr also mal in der Lobby für Gelächter sorgen oder euren Kumpels zeigen wollt, dass ihr auch mit diesen durchgeknallten Setups das Match rockt, notiert euch diese irren Basteleien.

Ihr werdet hier nicht die besten Waffen aus allen Waffengattungen finden, doch manche Setups sind einen Versuch wert.

Waffenschmied meckert, macht den Quatsch aber mit

Der Waffenschmied schaute noch etwas skeptisch, gab aber letztlich grünes Licht für ein paar Testrunden. Normalerweise sollte jeder Besuch beim Gunsmith die Waffen verbessern, nicht aber dieses Mal. Heute drehen wir die Waffen durch den Wolf und schauen, ob sich diese Kuriositäten auch so verrückt spielen, wie sie aussehen.

Dabei gab es ein paar unerwartet positive Überraschungen. Insbesondere ein Setup macht, trotz aufdringlicher Optik, einen verdammt guten Job. Das Äußere ist eben doch nicht alles.

Das sind die durchgeknallten Setups:

Nerf-Gun – Eine Scar, die es irgendwie schafft, höher als länger zu sein.

Riesen Deagle – Eine übertriebene Desert Eagle, die nach Größe und nicht nach Sinn gebaut wurde.

Das LMS – Die PKM als Sniper geht nicht? Leider doch!

Plinte – Handfeuerwaffe mit unnötigen Pumpgun-Eigenschaften.

Zahnstocher – Eine Oden mit unangemessener Überlänge.

Nerf-Gun – FN Scar 17

Die Form erinnert stark an Produkte einer Firma, die denselben Namen trägt wie der größte Feind einer jeden Waffe in Shootern. Doch auch ohne Nerf bringt diese Waffe nur schwache Leistungen.

Die Scar gehört zu den besten Waffen im Hardcore-Modus. Doch sicher nicht in dieser Ausführung.

Welche Aufsätze brauche ich dafür?

Lauf: FORGE TAC Nahkampf Pro

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FTAC Klappschaft

Unterlauf: 40mm Aufklärung

Wie spielt sich der Quatsch? Diese Waffe sieht nicht nur aus wie eine Wasserspritzpistole, sie spielt sich auch so. Auf keiner Entfernung wirklich gut und mit wenig Wasser im Tank, äh, Kugeln im Magazin, braucht ihr hier immer das Überraschungsmoment. Doch wenn ihr das Match mit dieser Knarre für euer Team entscheidet, habt ihr die Props auf eurer Seite.

Mit dem Aufklärungsaufsatz könnt ihr euer Team aus der zweiten Reihe unterstützen und das Visier hilft bei Long-Shots. Doch so wirklich überzeugt dieses sperrige Etwas nicht. Dann doch lieber Wasserballons.

Riesen Deagle – Desert Eagle

Schon die normalen Varianten dieser Waffe bieten für den professionellen Gebrauch keinen echten Vorteil. Dieses überladene Ding hier gehört in eine Vitrine, als Enkelschreck mit der Aufschrift „Pfoten weg!“ oder gleich in ein Waffenmuseum.

Die Desert Eagle kennen viele Zocker aus Shootern. Im RL wird die Waffe aber kaum genutzt, da sie zu schwer ist und wenig Kugeln im Magazin hat.

Welche Aufsätze brauche ich dafür?

Mündung: Taktischer Schalldämpfer

Lauf: FORGE TAC Vollstrecker

Laser: 1mW Laser

Visier: VLK 2,5x-Visier

Griff: Gummiertes Griffband

Wie spielt sich der Quatsch? Jeder, der schon mal ein Museumsstück in der Hand hatte, bereut es spätestens nach der Nacht im Knast. Doch bei dem Schießeisen bereut ihr es sofort. Das optimale Setup, um den Umgang mit der Desert Eagle zu verbessern. Schafft ihr es nämlich, auch hiermit ordentlich zu punkten, werdet ihr mit den guten Builds alles wegfegen.

Ansonsten, wenn euch eure K/D etwas bedeutet, schaut diese Ausführung nur von weitem an. Die Stabilität ist zwar ganz nett und gezielte Treffer hauen Gegner um, doch eure Feuerkraft wird durch das kleine Magazin und dem lahmen Handling auf die eines Musketiers beschränkt. Also lasst die Hände hinter dem Rücken und Pfoten weg von diesem Ausstellungsstück.

Light-Machine-Sniper – PKM

One-Shot-Kills produziert diese Waffe zwar nicht, doch dafür kann ruhig mal der ein oder andere Schuss daneben gehen. Das Magazin bietet mindestens 90 Fehlschüsse und kann damit der perfekte Einstieg in eine erfolgreiche Sniper-Karriere sein – Oder auch das schnelle Ende.

Welche Aufsätze brauche ich dafür?

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Verlängerter 26,9″-Lauf

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FORGE TAC Stalker

Unterlauf: Haltegriff

Wie spielt sich der Quatsch? Verlasst euch nicht auf die Waffe, sondern auf eure Fähigkeiten als Dauer-Camper. Wenn ihr gesehen werdet, versucht gar nicht erst den Gegner zu erledigen. Nehmt die Beine oder eure Zweitwaffe in die Hand und denkt euch einen neuen Plan aus. Selbst unsere Tipps für Sniper werden euch hier nicht weiterhelfen.

Das Spielgefühl der Waffe ist allerdings überraschend gut. Mit den Aufsätzen bringt dieses LMG mit Identitätskrise eine ordentliche Stabilität und jeder zufällige Headshot-Kill füllt sich wie eine Belohnung an. Zumindest so lange bis der Campingplatzwart vorbeikommt und euch auffordert, nur auf den gekennzeichneten Flächen zu Grillen.

Plinte – .357 Revolver

Diese Pistolen-Flinte möchte so gern ein Jagdgewehr sein, doch die Schrotkugeln kommen kaum aus der Griffreichweite hinaus. Mit dem Zielfernrohr könnt ihr Gegner lange beobachten, bevor sie euch erledigen.

Die Plinte sieht ganz nett aus, brauch aber eine Spezialbehandlung.

Welche Aufsätze brauche ich dafür?

Laser: Taktischer Laser

Visier: Lockwood Pistolen Zielfernrohr

Abzug: Robuster Abzug

Munition: Schrotschuss

Griff: Lockwood .357 Spezialschaft

Wie spielt sich der Quatsch? Der edle Holzschaft trügt über die Unhandlichkeit dieses modifizierten Revolvers hinweg, doch schon ab dem ersten Schuss werdet ihr die unbequeme Art der Waffe kennenlernen.

Wenn ihr euch aber auf die kurze Reichweite einstellt, kriegt ihr hier eine ganz solide Schrotflinte mit heftigen Bumms. Durch das Visier und den Aufsätzen für besseres Zielen machen die Schrotkugeln in ihrem kleinen Bereich sichere One-Shots. So kriegt ihr eine passable Shotgun ohne „Overkill“ einsetzen zu müssen.

Zahnstocher – Oden

Dieses Setup solltet ihr nicht unterschätzen, obwohl es wirklich verrückt aussieht. Es gilt, trotz der guten Möglichkeiten die Zahnhygiene naher Gegner zu verbessern, als starker Build für die Oden.

Der lange Colossus-Schalldämpfer verpflichtet aufgrund seiner unfassbaren Länge schon zum Schmunzeln. Durch Lauf und Schaft kriegt das Gerät noch ein paar unnötige Zentimeter dazu. Eure Kumpels werden euch in der Lobby noch auslachen, doch hier habt eine richtige Killermaschine und lasst maximal ein paar Assists für eure Kollegen übrig.

Diese Oden-Setup macht was her, obwohl es kaum auf den Bildschirm passt.

Das sind die Aufsätze:

Mündung: Schalldämpfer (Colossus)

Lauf: Oden Fabrik 810 mm

Schaft: FTAC XL Elite-Keil

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Griff: Gemustertes Griffband

Wie spielt sich der Quatsch? Das Sturmgewehr geht mit diesem Build richtig ab. Der Schaft, das Griffband und das fehlende Visier bringt die eigentlich schlechte ZV-Geschwindigkeit der Oden auf ein erträgliches Level und mit dem Riesen-Schalldämpfer, Lauf und Griff macht die Reichweite Spaß.

Von den ganzen verrückten Setups solltet ihr das hier wirklich mal ausprobieren.

Waffen builden in Modern Warfare so gut wie nie

Das Spiel bietet fleißigen Bastlern einen Haufen Ausätze, die alle mal ausprobiert werden sollten. So einige der zahlreichen Knarren spielen sich „nackt“ wie Apfelmus mit der Hand zu essen, doch mit den richtigen Aufsätzen werden aus unhandlichen Werkzeugen richtig starke Waffen und vielleicht sogar neue Lieblings-Knarren.

Wenn ihr euch mehr mit dem Waffenschmied beschäftigen wollt, hier noch ein paar Artikel, in denen wir etwas seriöser auf diese Funktion eingehen.

Wie sieht euer verrücktester Build aus, den ihr aber trotzdem gern mal spielt? Oder haltet ihr euch komplett an die Meta-Builds?