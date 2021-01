Die Call of Duty: Warzone bekam im Dezember 2020 knapp 30 neue Waffen von Cold War dazu und darunter gab es einige echt starke Schießeisen. Ein CoD-Experte verriet nun, welche 6 ihr davon mal probieren solltet.

Worum gehts? Mit dem Release der ersten Season von Black Ops Cold War gingen alle Waffen des CoD aus 2020 direkt in das Battle Royale Call of Duty: Warzone. Die ersten Wochen nach dem Start dominierte dann das DMR 14 in der Warzone, denn das Teil hatte alles: hoher Schaden, lockerer Rückstoß, großartige Reichweite und dazu ein 2-Schuss-Kill-Potenzial bei Headshots.

Nun ist das DMR generft und andere Waffen aus Cold War kriegen die Chance, auf den Loadout-Listen der Spieler zu landen. Der CoD-Experte und YouTuber „TheXclusiveAce“ hat dafür eine Liste der Top-5-Waffen erstellt, die ihr jetzt in Warzone versuchen solltet. Am Ende des Videos erwähnt er noch die MAC-10, nimmt sie jedoch nicht in seine Liste auf, da viele Spieler die Waffe durch einen Blaupausen-Fehler schon auf dem Zettel haben. Der Vollständigkeit halber listen wir die Maschinenpistole mit auf.

MeinMMO stellt euch seine komplette Liste vor, zeigt die Stärken und Schwächen der Waffen und gibt Details zu den Werten, damit ihr entscheiden könnt, welche dieser Schießeisen es wert ist, mal in eurem Loadout zu landen. Alle Waffen sind auch als Alternative in unseren besten Waffen der Warzone gelistet. Das englische Video von TheXclusiveAce binden wir euch hier ein:

Sturmgewehr Groza

Was macht die Groza so stark? Das Sturmgewehr kam mit Season 1 neu zu Cold War und Warzone und macht in beiden Titeln eine gute Figur. Die Groza teilt guten Schaden aus und bleibt dabei beherrschbar. Das macht sie zu einer Top-Alternative für Spieler, die ihre Allround-Waffe eher für kurze bis mittlere Entfernungen nutzen und darüber hinaus lieber ein Sniper-Gewehr bevorzugen.

Wo liegen ihre Schwächen? Mit der Stabilität einer Grau 5.56 oder M13 kann die Groza nicht mithalten. „Ace“ meint, dass die Waffe ab spätestens 75 Meter zu ungenau wird, um sie effektiv einzusetzen.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 477 Millisekunden

477 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis: 31 Meter

31 Meter Zweitwaffen-Empfehlung: Reichweiten-Gewehr

Reichweiten-Gewehr Vergleichbare MW-Waffe: RAM-7

Pro Stabile Waffe mit hohem Schaden Contra Unzuverlässig ab spätestens 75 Metern

Sturmgewehr FFAR 1

Was macht die FFAR so stark? Für dieses Sturmgewehr gelten quasi dieselben Aussagen wie für die Groza. Doch die FFAR bietet noch etwas mehr Schaden im Austausch für ein paar Meter weniger effektive Reichweite. Laut Ace ist die Waffe bis knapp 60 Meter zu gebrauchen und bringt euch eine sehr starke Time-to-Kill (TTK) für ein Sturmgewehr. Aber ihr braucht eine Zweitwaffe mit hoher Reichweite.

Wo liegen ihre Schwächen? Die hohe Feuerrate bringt euch massig Schaden, doch dadurch verliert die FFAR an Kontrolle. Je weiter eure Feinde weg sind, desto schwieriger werden sichere Treffer.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 467 Millisekunden

467 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis: 36 Meter

36 Meter Zweitwaffen-Empfehlung: Reichweiten-Gewehr

Reichweiten-Gewehr Vergleichbare MW-Waffe: RAM-7

Pro Stabile Waffe mit noch höherem Schaden Contra Unzuverlässig ab spätestens 60 Metern

Leichtes Maschinengewehr Stoner 63

Was macht die Stoner 63 so stark? Das LMG mischt hohen Schaden mit guter Kontrollierbarkeit und bietet euch dazu riesige Magazine, um ganze Teams zu terrorisieren. Die Stoner verspringt beim Feuern kaum zur Seite und der Rückstoß geht ziemlich gerade nach oben. Mit einem guten Visier legt ihr so Gegner auch auf großen Entfernungen oder holt locker Feinde aus der Luft, die mit ihrem Fallschirm Richtung Boden segeln.

Wo liegen ihre Schwächen? Das LMG ist träge und für den Nahkampf nicht besonders gut geeignet. Zeit ins Visier, Bewegungs-Geschwindigkeit, Sprinten-Feuern-Tempo – die wichtigen Mobilitätswerte sind alle zu mies für Kämpfe auf kürzeren Distanzen und so braucht ihr in eurem Halfter eine Ausweichmöglichkeit für den Nahkampf.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 568 Millisekunden

568 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis: 40 Meter

40 Meter Zweitwaffen-Empfehlung: Nahkampf-Waffe

Nahkampf-Waffe Vergleichbare MW-Waffe: FiNN-LMG

Pro Starker Schaden für ein stabiles LMG

Großes Magazin Contra Schlechte Mobilität

Nachteile im Nahkampf

Taktikgewehr M16

Was macht die M16 so stark? Das Taktikgewehr ist eine stabile 3-Schuss-Waffe und vermittelt damit ein ganz neues Schussgefühl in der Warzone. Ihre theoretischen TTK-Werte sind dabei nicht überragend, doch in der Praxis sind die 3-Schuss-Salven äußerst nützlich und effektiv.

Treffen alle 3 Kugeln einer Salve, verursacht ihr extrem schnell 120 Schaden beim Feind und könnt – ja nach Situation – direkt weiter draufhalten oder kurz die Deckung suchen, bis der nächste Burst bereitsteht. Aktuell bietet das Gewehr dazu ein „unendliche“ Reichweite und es ist egal, auf welche Entfernung und an welchem Körperteil ihr euren Feind erwischt – die M16 verursacht immer mindestens 40 Schaden pro Kugel (bei Headshots mehr).

Wo liegen ihre Schwächen? Im 1vs1 auf kurzen Distanzen seid ihr beinahe chancenlos. Die M16 spielt ihre Stärken aus, wenn sie auf großen oder mittleren Entfernungen ihre 3er-Salven sicher setzt und der Feind dafür mit seiner M4A1 die ersten 4 Schuss daneben feuert. Was im Fernkampf durchaus öfter passiert, ist im Nahkampf unwahrscheinlich. Hier geht es um reine TTK-Werte und da kann die M16 einfach nicht mithalten.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 916 Millisekunden

916 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis: Keine Beschränkung

Keine Beschränkung Zweitwaffen-Empfehlung: Nahkampf-Waffe

Nahkampf-Waffe Vergleichbare MW-Waffe: FR 5.56

Pro Präzise 3er-Salven schlagen mit 120 Schaden ein

„Unendliche“ Reichweite Contra Nachteile beim Kampf 1vs1, wenn euch der Feind entdeckt hat

Schwach im Nahkampf

Maschinenpistole MP5

Was macht die MP5 aus Cold War so stark? Die Maschinenpistole der „neuen Generation“ steht ihrem Vetter aus Modern Warfare in kaum etwas nach und gehört in Warzone, sowie im Multiplayer von Cold War zu den besten Waffen. Sie hat die niedrigste TTK aller MPs in Warzone und bleibt dabei gut kontrollierbar, was sie zu einer sehr starken Option für den Nahkampf im Battle Royale macht.

Wo liegen ihre Schwächen? Ihren höheren Schaden gegenüber der „CoD MW“-Verwandtschaft erkauft sich die BOCW-MP5 mit etwas mehr Rückstoß. Währen die MP5 aus Modern Warfare noch auf mittlerer Reichweite sichere Treffer zulässt, ist die neue Ausführung eher eine reine Nahkampf-Waffe.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 492 Millisekunden

492 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis: 9 Meter

9 Meter Zweitwaffen-Empfehlung: Reichweiten-Gewehr

Reichweiten-Gewehr Vergleichbare MW-Waffe: MP5

Pro Beste TTK der Warzone-MPs Contra Mehr Rückstoß als MP5 aus CoD MW

Maschinenpistole MAC-10

Was macht die MAC-10 so stark? Diese Maschinenpistole dürfte schon bei vielen Warzone-Soldaten angekommen sein, denn eine Blaupause der Waffe gab der MP für einige Wochen beinahe 30 % mehr Schaden. Das Problem ist gefixt, doch das kann die MAC-10 nicht aufhalten.

Die Schnellfeuer-Pistole verursacht starken Schaden bei guter Kontrolle auf kurzen Entfernung und bleibt dabei stabil genug, um auch auf mittleren Distanzen wehzutun. Dazu kommen starke Magazin-Aufsätze, die euch viel Munition für eure Nahkampf-Duelle bereitstellen. Durch die hohe Feuerrate ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein Schuss daneben geht.

Wo liegen ihre Schwächen? Als MP hat die MAC-10 nur einen eingeschränkten Wirkungsradius und braucht einen Reichweiten-Support im Loadout. Im Vergleich zu den beiden MP5 im Spiel verursacht ihr zudem etwas weniger Schaden und verbrennt mehr Munition.

TTK Brusttreffer (erster Schadensbereich): 538 Millisekunden

538 Millisekunden Erster Schadensbereich (ohne Aufsätze) bis:

Zweitwaffen-Empfehlung: Reichweiten-Gewehr

Reichweiten-Gewehr Vergleichbare MW-Waffe: MP7

Pro Stabile MP für sichere Treffer

Hohe Feuerrate verzeiht Fehlschüsse Contra TTK über 500 Millisekunden

Feuerrate verbrennt Munition

Nach dem DMR-Nerf versuchen so einige Spieler unentdeckte Schätze des „Cold War“-Arsenals für die Warzone zu finden. Mit diesen 6 Alternativen habt ihr neue, wettbewerbsfähige Waffen und womöglich auch euer nächstes Lieblings-Schießeisen für das Battle Royale in der Hand. Falls ihr noch ein paar Waffenlevel braucht, schaut euch unsere Tipps an, wie ihr die „Cold War“-Waffen schnell in Warzone levelt.