Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagen die Entwickler? Weder von Infinity Ward, noch von Treyarch oder Raven Software gab es zu diesem Unterschied zwischen Bauplan und Standard-Waffe bisher eine Stellungnahme. Ob es sich also um einen Fehler und oder um eine bewusste Entscheidung handelt, ist aktuell noch nicht ganz klar.

Was ist das Problem an diesem Bauplan? Hier hatte man bereits vor Kurzem festgestellt, dass die Blueprint-Version der MP im direkten Vergleich zur Basis-Waffe (mit identischen Aufsätzen) besser performt . So bietet der Bauplan

Baupläne sind im Prinzip eine Art optionales Paket, die eine Basis-Waffe mit einem besonderen Skin sowie vorbestimmten Aufsätzen versehen. Ein Blueprint ist also an sich rein kosmetisch – oder sollte es zumindest sein. Denn aktuell sorgen diese Baupläne für eine Diskussion rund um Pay2Win.

Eine Bauplan-Version der beliebten Maschinenpistole MAC-10 ist in Call of Duty: Warzone um einiges stärker, als die Basis-Waffe. Tests haben nun gezeigt, dass es sogar noch schlimmer ist, als anfangs angenommen. Einige Spieler befürchten Pay2Win.

