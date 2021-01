CoD Warzone: Spieler glauben, Waffen-Skin aus dem Battle Pass gibt unfairen Vorteil

Trotz eines Nerfs ist die MAC-10 in Call of Duty: Warzone aktuell stärker, als sie sein sollte. Das liegt aber nicht unbedingt an einem Fehler, sondern an einem Bauplan. Ein YouTuber zeigt, wie viel stärker dieser Bauplan wirklich ist.

Was ist das für ein Bauplan? „Ritterlichkeit“ ist ein Bauplan für die MAC-10, den es im bezahlten Pfad des aktuellen Battle Pass von Cold War Season 1 in CoD Warzone gibt. Er modifiziert die Maschinenpistole mit:

Magazin: STANAG 53-Schuss-Trommel

Handgriff: SASR-Dschungelgriff

Visier: Millstop Reflex

Unterlauf: Schleifschalen-Griff

Schaft: Drahtschaft

Baupläne sollen eigentlich dafür sorgen, dass Spieler einen coolen Skin für ihre Waffe bekommen und zugleich einen Satz aufeinander abgestimmter Aufsätze. Die MAC-10 zielt mit diesem Bauplan vor allem auf hitzige Kämpfe auf nächster Nähe bis hin zu mittlerer Distanz ab.

Dem YouTuber JGOD ist jedoch aufgefallen, dass der Bauplan noch mehr macht. Offenbar modifiziert er die Werte der Waffe direkt und macht sie damit besser als ihre Grundversion. Den gesamten Test seht ihr im hier eingebundenen Video.

YouTuber zeigt Vorteile von „Ritterlichkeit“

Das macht den Bauplan besser: JGOD zeigt in seinem Video, dass „Ritterlichkeit“ in einigen Belangen besser ist als die Standard-Version der MAC-10. Er vergleicht dazu die MAC-10 und den Bauplan sowohl ohne Aufsätze als auch mit den identischen Aufsätzen. Der Bauplan hat laut seinen Tests etwa:

ein besseres Schussmuster, das sich leichter kontrollieren lässt

weniger Streuung aus der Hüfte

mehr Schaden bei Kopfschüssen

Besonders der letzte Punkt ist kurios, denn der Kopfschuss-Multiplikator der MAC-10 wurde erst am 6. Januar verringert – von 40 Punkten Schaden auf den Kopf runter auf 30. „Ritterlichkeit“ macht offenbar aber noch immer 40 Punkte Schaden.

Die MAC-10 galt zuvor als eine der stärksten Waffen für die Warzone und dürfte es immer noch sein, selbst ohne den Bauplan. Vielen Spielern geht der Nerf deswegen nicht weit genug.

Ist das beabsichtigt? Das ist aktuell schwer zu sagen. Vermutlich handelt es sich um einen Fehler, da Baupläne und ihre Basis-Waffen sich von den Werten her nicht unterscheiden sollten. Ein solch unfairer Vorteil sollte nicht im Spiel sein.

Einige von JGODs Zuschauern befürchten nun aber ein „Pay2Win“ hinter dem Skin. Einen ähnlichen Fall gab es bereits früher – da vermuteten die Spieler hinter einem kaufbaren Tracer-Pack unfaire Pay2Win-Vorteile.