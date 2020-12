Die erste Season von Call of Duty: Black Ops Cold War & dem Battle Royale Warzone geht am 16. Dezember online. Dazu gibt’s einen Battle Pass mit 100 Stufen voller Belohnungen. MeinMMO zählt auf, was bisher dazu bekannt ist.

Was ist der Battle Pass? Mit jeder neuen Season möchte Black Ops Cold War einen frischen Battle Pass an den Start bringen, mit dem ihr euch eine Menge Belohnungen sichern könnt. Der Pass ist dabei eine Art eigenes Fortschritts-System, ähnlich dem Prestige-Rang-System und gibt euch im Austausch für Erfahrungs-Punkte / Spielzeit regelmäßig Items.

Der Battle Pass von Call of Duty bietet dabei 2 Arten von Stufen-Belohnungen: Premium-Stufen und kostenlose Stufen. Um die Belohnungen der meisten Stufen einsacken zu können, müsst ihr 1.000 CoD-Points auf den Waffentisch legen. Das entspricht ungefähr 10 Euro. Gameplay-relevante Items, wie die beiden neuen Waffen der Season 1, sind dabei immer Teil der kostenlosen Stufen-Belohnungen.

Generell fährt CoD seit Modern Warfare die Strategie, alle wichtigen Zusatz-Inhalte (wie Maps, Modi, Waffen) kostenlos für Käufer des Shooters zu bringen. Alles, was ihr mit CoD-Points im Spiel kaufen könnt, sind deshalb kosmetische Items, die euch keinen Vorteil geben, obwohl das aufgrund von Fehlern auch schon vorkam.

Battle Pass kriegt eigenen Trailer & zeigt viele Inhalte

Wo kann ich die Inhalte verwenden? Die Items aus dem Pass könnt ihr in Cold War & dem Battle Royale Warzone einsetzen. In CoD MW lässt sich der Pass zwar auch leveln, doch die Inhalte könnt ihr nur in den anderen beiden CoDs verwenden.

Was bringt der neuste Battle Pass? In einem Blog-Post auf callofduty.com stellten die CoD-Macher nun die Inhalte des neuen Passes vor. Dazu gibt’s sogar einen deutschen Trailer, den wir euch hier einbinden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

In dem knapp 2-Minütigen Video könnt ihr schon viele Items des kommenden Battle Passes sehen. Der Blogpost geht näher auf die Items ein:

Beim Kauf des Passes erhaltet ihr den Operator Snitch, eine Uhr und einen Skin für den Operator Adler mit Missionen für weitere Skins

Auf 13 Stufen erhaltet ihr je 100 CoD-Points

2 Stufen sind für die neuen Waffen reserviert – Sturmgewehr Groza & Mac-10 SMG

Auf 20 Stufen erhaltet ihr Waffen-Baupläne

1 Stufe bringt euch einen allgemeinen Vollstrecker / Finishing Move, den ihr mit jedem Operator nutzen könnt

Stufe 100 bringt Käufern des Passes einen Snitch-Skin mit Missionen für weitere Skins, ein Sturmgewehr-Bauplan, ein besonderes Emblem und ein Bundle mit Fahrzeug-Skins

Auf den restlichen Stufen gibt’s Waffen-Talismane, Sticker, Embleme, XP-Token, Visitenkarten & Fadenkreuze für Visiere





Der Battle Pass bieten euch haufenweise Belohnungen – wenn ihr genug spielt.

Mac-10 und Groza – Die neuen Waffen der Season 1

Was ist über die neuen Waffen bekannt? In dem Trailer und dem Blog-Eintrag gibts auch erste Infos zu den neuen Waffen.

Mac-10 auf Stufe 15

Die Maschinenpistole hat einen starken vertikalen Rückstoß und bietet die höchste Feuerrate der MPs. Dabei soll sie auch auf größeren Entfernungen ordentlich Schaden austeilen, doch aufgrund des Rückstoßes eher auf kurze Entfernung funktionieren.

Groza Sturmgewehr auf Stufe 31

Dieses Sturmgewehr ist der Prototyp eines sowjetischen Bullpup-Gewehrs, das besonders mit seinen Handling-Eigenschaften glänzen soll. Es kommt mit dem 7.62 Kaliber und bietet ein hohes Zielvisier-Tempo. Feuerrate und Kugel-Geschwindigkeit sollen nah an den Top-Werten der Sturmgewehr-Klasse liegen.

Cold War Battle Pass lohnt sich besonders für Viel-Spieler

Was sollte ich noch über den Battle Pass wissen? Der Battle Pass ist eine gute Möglichkeit, um sich selbst noch ein wenig zum Spielen zu motivieren. Er läuft erfahrungsgemäß die komplette Season und wechselt sich dann mit dem Battle Pass der nächsten Season ab.

Habt ihr den Pass nach einiger Zeit freigespielt und nicht gekauft, solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Insgesamt bietet euch der Pass nämlich 1.300 CoD-Points und damit mehr Premium-Währung, als er kostet. Ein faires Angebot besonders für Viel-Spieler.

Doch ihr müsst ordentlich Zeit investieren, um den Pass zu füllen. Je nach Aktivität und Skill kann es zwischen 20 – 60 Minuten dauern, eine Stufe voll zubekommen. Je besser ihr dabei spielt, desto schneller geht auch der Pass voran. Achtet auf die Doppel-XP-Events, die Entwickler Treyarch regelmäßig veranstaltet, um den Pass effizient zu leveln.

Erstmals klappt das auch bei mehreren CoDs. Es ist egal, ob ihr CoD MW, Cold War oder Warzone spielt. Der Battle Pass der Season 1 geht immer mit hoch. Wie das mit den geteilten Fortschritts-Systemen genau funktioniert, könnt ihr hier nachlesen.