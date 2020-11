Endlich wissen wir, wie CoD Warzone mit Cold War weitergeht – Das ist der Plan

Endlich wissen wir, wie die Integration von Call of Duty Warzone in das neue CoD Black Ops Cold War aussehen wird und was die Zukunft für das beliebte Battle Royale bringt. Das sind die Pläne zu Waffen- und Spieler-Fortschritt, Prestige-System, Battle Pass und neuer Karte.

Was hat es mit der Integration von Warzone auf sich? Der Battle-Royale-Modus Warzone ist sehr beliebt und erfolgreich. Warzone soll noch über Jahre laufen und wie eine Art Konstante verschiedene CoD-Releases miteinander verknüpfen – so jetzt bei CoD Modern Warfare und dem neuen Black Ops Cold War.

Viele Spieler fragen sich schon länger, wie das im Detail aussehen und funktionieren soll. Denn beide Spiele setzen auf dasselbe Grundgerüst, doch haben auch Unterschiede. Nun hat Activision endlich verraten, was man mit der Warzone vorhat.

Zukunft von Warzone – Das alles alles ändert sich

Wann erfolgt die Integration von Cold War in Warzone? Bereits ab dem Launch von CoD Black Ops Cold War am 13. November werden Black-Ops-Inhalte in alle Modi von Warzone einfließen.

Am 10. Dezember startet dann die Call of Duty: Black Ops Cold War Season 1. Damit und in folgenden Seasons werden immer mehr Cold-War-Inhalte dem Battle Royale hinzugefügt.

Das ist die Roadmap für die CoD Cold War Season 1:

Kommt eine neue Warzone-Map? Activision spricht immer noch von Verdansk als Spielwelt, sagt aber an einer Stelle „und darüber hinaus“. Zudem teasert man mit dem Bild der Roadmap möglicherweise eine neue Warzone-Karte an.

Bei der Classified Warzone Experience ist eine Art Karte zu sehen sowie ein Text mit einigen geschwärzten Passagen. Dort findet sich unter anderem zum Teil abgeschnitten der Begriff „eniya Island“ Dabei handelt es sich mit großes Wahrscheinlichkeit um „Vozrozhdeniya Island“ oder „Rebirth Island“.

Die Insel konnte man bereits in Black Ops 1 besuchen, Veteranen könnten sie aus der Rebirth-Mission kennen. Zudem wurde die Insel im realen Leben als geheime Test-Einrichtung für biologische Waffen von den Sowjets genutzt.

Hier vermuten nun einige, dass sie als neue Karte für die Warzone oder als Ergänzung für die bestehende Karte dienen könnte.

Übergreifender Spielerfortschritt – Mit Prestige-System

Das Wichtigste in Kürze:

Es wird übergreifenden Fortschritt zwischen CoD Cold War, Modern Warfare und Warzone geben.

Der Fortschritt von Black Ops Cold War wird ähnlich wie in Modern Warfare, bringt aber das Prestige-System zurück, wodurch man innerhalb einer Season höhere Ränge erreichen kann, als bisher

Cold War hat dieses System ab Launch, mit Start der Season 1 wird es mit CoD Modern Warfare und Warzone synchronisiert und somit universell. Man wird übergreifend über die 3 Spiele aufleveln können.

Das Level-System im Detail:

Permanente Military Ranks für Level 1-55, diese bleiben für immer bestehen, werden aber einmalig zum Start der Season 1 zurückgesetzt, um die Synchronisation zu vollziehen.

Keine Angst – alles, was vorher über die Military Ranks freigeschaltet wurde – also beispielsweise Killstreaks, Perks, Waffen – bleibt erhalten und zugänglich.

Nach den Military Ranks folgen saisonale Level (bisher Officer Ranks) – inklusive Prestige-System. Diese sind zwischen allen 3 Titeln synchronisiert.

Was hat es mit Prestige auf sich?

Das Prestige-System soll es Spielern erlauben, allerlei colle Belohnungen aus dem Black-Ops-Universum freizuschalten und zu nutzen, mit denen sie sich als Veteranen zeigen

Die beste Methode, um im Prestige aufzusteigen, wird das Spielen von Black Ops Cold War sein (aber offenbar nicht die einzige). Entsprechende Challenges fokussieren sich auf Cold-War-Gameplay, XP-Events und andere geplante Vorteile im Verlauf der Seasons.

Weitere, genaue Infos zu Prestige sollen in Kürze folgen.

Übergreifender Waffenfortschritt

Das Wichtigste zu den Waffen:

Mit Season 1 werden alle in CoD Cold War und CoD Modern Warfare verfügbaren Waffen auch in der Warzone verfügbar sein – samt Bauplänen und unterschiedlichen Camo-Versionen.

Waffen können übergreifend in der Warzone und im jeweiligen Spiel genutzt und gelevelt werden, aus dem sie kommen.

Es gibt keine Pläne, bisherige Waffen aus der Warzone zu entfernen.

Waffen aus CoD MW können nicht in Black Ops Cold War genutzt werden und andersherum.

Logos zeigen in der Warzone deutlich an, aus welchem Spiel die Waffe ursprünglich kommt.

Zum Start der Season 1 von Cold War werden Perks, Ausrüstung, Feldaufrüstung und spezifische Killstreaks aus Modern Warfare in der Warzone verbleiben.

Breite Operator-Auswahl

Das müsst ihr zu den Operators wissen:

Jeder Operator, den man in Modern Warfare oder in Cold War freigeschaltet (gekauft oder verdient) hat, kann in der Warzone gespielt werden.

Skins, Finishing Moves, et cetera sollen erhalten bleiben.

Operators sind übergreifend in Warzone und in ihrem jeweiligen Titel spielbar.

Battle-Pass kann in 3 Spielen gelevelt werden

Das Wichtigste zum Battle Pass:

Das Battle-Pass-System aus Modern Warfare bleibt auch in CoD Cold War erhalten.

Season 1 bringt neue Inhalte für die Warzone und Black Ops Cold War

Fortschritt im Battle Pass kann in allen 3 Spielen erzielt werden – in Modern Warfare, Cold War und in der Warzone.

Content aus dem neuen Battle Pass ist nur für Cold War und Warzone, kann aber auch in Modern Warfare freigespielt werden.

Inhalte, die man freischaltet, werden im Spiel angezeigt – egal, welches der 3 man gerade spielt.

Was haltet ihr davon, wie die Warzone fortgeführt wird?

