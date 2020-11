Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO ist beim neuen Call of Duty: Black Ops Cold War so hin- und hergerissen, wie noch nie bei einem CoD. Er freut sich auf den Singleplayer, sieht aber persönlich kaum Gründe, sich das Spiel für den Multiplayer zu holen. „Schuld“ daran sind Warzone und Modern Warfare.

Wann erscheint Black Ops Cold War? Bis zum Start des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War ist es jetzt nur noch knapp eine Woche. Das neue CoD 2020 erscheint am 13. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One – Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X werden nachfolgen.

Und nur eine Woche vor Release fragt sich so manch ein Spieler immer noch: Hole ich mir das neue CoD oder nicht? Auch ich kämpfe noch mit mir.

Die wichtigsten Infos zu Black Ops Cold War findet ihr übrigens hier:

2020 geht es bei CoD zurück in den Kalten Krieg

Call of Duty 2020 vs. Modern Warfare und Warzone

So blicke ich dem neuen CoD Black Ops Cold War entgegen: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin diesmal so unentschlossen, wie ich es noch nie bei einem „Call of Duty“-Ableger war – und das, obwohl Black Ops zu meinen absoluten Lieblingen im CoD-Franchise gehört.

Denn zum einen gibt es einiges, worauf ich mich bei Cold War enorm freue. Zum anderen sehe ich an manchen – für einige durchaus entscheidenden – Stellen einfach keinen Grund, warum ich auf das neue Call of Duty umsteigen sollte.

Die Kampagne führt die Spieler unter anderem nach Vietnam

Deshalb freue ich mich auf das neue CoD 2020: Es gibt einiges, worauf ich mich im neuen CoD freue – zum Beispiel die Kampagne.

Denn das neue CoD knüpft direkt an einen meiner Lieblings-Ableger an: Black Ops 1. Die coole Geheimagenten-Story aus dem Original, die in meinen Augen zum Besten gehört, was CoD bis heute Story-mäßig zu bieten hat, wird endlich fortgeführt. Ich kann es kaum abwarten, mich in die Story zu stürzen und den mysteriösen sowjetischen Spion Perseus quer durch die Weltgeschichte zu jagen.

Auch Zombies, dem Aushängeschild von Treyarch, fiebere ich mit Spannung entgegen. Denn die jüngste Interpretation des beliebten Koop-Modus sieht wirklich vielversprechend aus und macht mir jetzt schon Lust auf mehr.

Auch der beliebte Zombies-Modus ist bei Black Ops Cold War dabei

Deshalb schwanke ich noch beim Kauf: Auf der anderen Seite mache ich gerade eine Art Dilemma durch und es gibt auch einige Dinge, die mir einen potentiellen Kauf erschweren – allen voran der Multiplayer von CoD Cold War. Und gerade dieser Aspekt spielt für viele Fans, Spieler und Interessenten traditionell eine ausschlaggebende Rolle. Schließlich ist der MP für viele die Seele eines CoD.

Das heißt nicht, dass Black Ops Cold War in diesem Bereich schlecht ist – viel mehr sind andere Spiele aus dem eigenen Hause da mindestens genauso gut, bieten aktuell sogar das bessere Gesamtpaket oder sind auch ohne Cold War spielbar. Konkret geht es für mich dabei um den unmittelbaren Vorgänger-Titel Modern Warfare sowie das Battle Royale Warzone.

Call of Duty hat seinem 2020er-Ableger mit diesen gelungenen Titeln selbst ein Bein gestellt – zumindest was den Multiplayer angeht. Dadurch sehe ich persönlich keine bis wenig Gründe, auf das neue CoD Cold War umzusteigen, sofern man Modern Warfare besitzt oder nur auf die Battle-Royale-Action in der Warzone aus ist.

Der Multiplayer ist für mich bei CoD 2020 kein starkes Verkaufsargument

Modern Warfare ist gewachsen und gut – Warum wechseln?

Modern Warfare erhielt nicht nur einige kostenpflichtige, über das Jahr verteilte Map-DLCs, sondern wurde erstmals wie ein richtiges Game as a Service dauerhaft gepflegt sowie mit frischen Inhalten versorgt und wird es immer noch. Zudem sind alle Gameplay-relevanten Inhalte wie neue Maps oder Basis-Waffen kostenlos für alle Spieler verfügbar.

Aktuell bietet Modern Warfare dadurch ein dickes Paket mit zahlreichen neuen und klassischen Modi, Maps und Waffen, wo im Prinzip für jeden Geschmack etwas dabei ist. Zusätzliches Geld dafür ausgeben muss(te) man nicht. Außerdem hat Modern Warfare gerade in Bezug auf weitere wichtige Faktoren wie die Time to Kill, die Bewegungsgeschwindigkeit oder das Karten-Layout genau den richtigen Nerv getroffen – zumindest bei mir.

Mit Warzone hat man neben Modern Warfare ein neues erfolgreiches Battle Royale mit Millionen von Spielern etablieren können, das so manch einer als den aktuellen Genre-Primus ansieht. Zwar soll Warzone auch mit Cold War und darüber hinaus fortgeführt werden, bleibt aber auch über Modern Warfare spielbar und ist ebenfalls als Standalone-Version komplett kostenlos erhältlich – ohne Modern Warfare, aber eben auch ohne Cold War.

Vor dem Sprung in die Warzone

Ich sehe das Ganze deshalb folgendermaßen: Black Ops Cold War wird zwar auf das gleiche saisonale Content-Modell inklusive Battle Pass setzen wie Modern Warfare, doch mit einem geringeren Umfang starten, als CoD MW jetzt hat – kostenlos für alle Besitzer wohlgemerkt. Warzone, das es mir besonders angetan hat, kann ich auch mit Modern Warfare oder auch komplett unabhängig der beiden Haupt-Titel spielen. Bei entscheidenden Dingen wie der TTK, den Maps, einigen Modi, der Gesundheitsregeneration oder der Bewegungsgeschwindigkeit spielte sich Black Ops Cold War in der Alpha und Beta für mich schlechter als Modern Warfare.

Und so sehe ich aktuell aus Mutliplayer-Sicht einfach keine Gründe, mir das neue CoD Cold War zwingend holen zu müssen. An dem Punkt, wo ich mir als Shooter- und großer „Call of Duty“-Fan normalerweise fast jährlich sage „So, es wird Zeit für das neue CoD“, bin ich diesmal an einem Punkt, wo ich im Prinzip erstmals denke „Wozu überhaupt? Ich bin wirklich immer noch mit dem zufrieden, was ich gerade habe.“

Mein aktuelles Fazit: Mit Modern Warfare und Warzone hat Call of Duty sehr vieles richtig gemacht und endlich einen gesunden Weg gefunden, neue Inhalte zu liefern und zusätzliches Geld einzunehmen, ohne sie Spieler dabei gegen sich aufzubringen – gerade in Verbindung mit Warzone.

Warzone und CoD MW machen nicht nur Spaß, sondern auch vieles richtig

Doch gerade diese positive Entwicklung macht es nun für den Nachfolger Black Ops Cold War schwer, sich durchzusetzen und mit wirklich etwas Innovativem, etwas Besonderem vom Vorgänger abzusetzen.

Dabei wurde für mich so deutlich wie noch nie, was zahlreiche Spieler bereits seit Jahren betonen: Wenn man es richtig macht, braucht man nicht jedes Jahr ein neues CoD. Macht das Black Ops Cold War zu einem schlechten Spiel? Keinesfalls. Wenn man Modern Warfare verpasst hat, dürfte sich CoD Cold War für Shooter-Enthusiasten und Serien-Fans mit Sicherheit lohnen.

Das meiste Positive aus MW wird dort nämlich fortgeführt und hat dabei auch selbst viel Cooles und Neues zu bieten, worauf man sich freuen kann. Doch gerade deshalb ist auch der Kauf des neuen CoD Cold War in diesem Jahr nicht mehr so „zwingend“, wie in den Jahren zuvor – vor allem, wenn man CoD MW hat oder nur Warzone spielt.

Werde ich mir nun Black Ops Cold War holen? Ich geh stark davon aus. Doch nicht für den regulären Multiplayer-Teil des Spiels.

Black Ops Cold War werde ich mir wohl holen – Aber nicht aufgrund des Multiplayer

Wie seht ihr das Ganze? Wie steht ihr zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War? Werdet ihr es euch zum Release holen, abwarten oder möglicherweise sogar darauf verzichten? Loht sich in euren Augen der Kauf für reine Multiplayer-Fans? Lasst es mich und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Übrigens, ein Leak zu Call of Duty 2021 deutet darauf hin, dass es wieder ein Modern Warfare wird