CoD Modern Warfare ist FAST der perfekte Shooter – Mit 3 Dingen wäre er komplett

Call of Duty: Modern Warfare sowie hauseigene Battle-Royale-Modus CoD: Warzone kommen bei vielen Spielern gut an. So manch einer hält das Spiel für einen fast perfekten Multiplayer-Shooter. Doch was fehlt? im Prinzip nur 2 Dinge, meint MeinMMO-Shooter-Experte Sven Galitzki.

Modern Warfare ist für viele der aktuell beste Multiplayer-Shooter: CoD: Modern Warfare und Warzone sind für viele Spieler aktuell die wohl spannendsten Optionen, wenn es um PvP-Kämpfe im traditionellen Format sowie ums Battle Royale geht – auch für mich, Sven Galitzki, Autor und Shooter-Experte bei MeinMMO.

Für mich zählen Modern Warfare und Warzone wie für so mach anderen auch 2020 zu den besten Multiplayer-Shootern, es ist zudem gerade in Hinblick auf den Mehrspieler-Part das beste Call of Duty, das ich seit Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011 gespielt habe.

Übrigens, nach Modern Warfare 2 Remastered wird offenbar bereits an einer Neuauflage von Modern Warfare 3 gearbeitet.

So hat Modern Warfare gute Kritiken zum Launch erhalten und begeistert immer noch viele Spieler mit seinem traditionellen Multiplayer. Warzone knackte Anfang April die „50 Millionen Spieler“-Marke, im März waren Modern Warfare und Warzone beispielsweise jeweils die erfolgreichsten Free-to-Play- und Kauf-Spiele im PS Store.

Zudem war Modern Warfare Ende März generell das sich am besten verkaufende Spiel 2020 – obwohl es seinen Release in 2019 hatte. Im April ist das Spiel ebenfalls stark unterwegs. Modern Warfare macht also so einiges richtig. Doch was genau?

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist CoD-Fan seit dem ersten Teil und hat massenweise Stunden in der Reihe verbracht. Auch tausende Stunden in der Destiny- sowie der Division-Reihe gehören zu seinem Portfolio.



In Modern Warfare und Warzone kann er bereits mit hunderten von Stunden Spielzeit aufwarten.

Modern Warfare – Super Spiel mit kleinem „Aber“

Was macht Modern Warfare so gut? So einiges, denn Modern Warfare macht vieles richtig. Das Spiel setzt auf bewährte und beliebte Dinge, bringt aber nötige Innovationen mit sich und lernt vor allem aus den Fehlern seiner Franchise-Vorgänger wie beispielsweise Black Ops 4.

Was viele an CoD: Modern Warfare loben ist:

Allem voran das exzellente Gunplay

Die filmreife Kampagne bietet Singleplayer-Fans (und ja, davon gibt es einige) beste Unterhaltung, nachdem sie im Vorjahr bei Black Ops 4 leer ausgingen

Koop-Fans kommen beim SpecOps-Modus auf ihre Kosten

Große Vielfalt und Umfang des traditionellen Multiplayers. Es kamen seit Launch mehr Modi dazu und es ist im Prinzip für jeden Geschmack etwas dabei – von Team Deathmatch, über Herrschaft bis hin zu Suchen&Zerstören. Auch das Hardcore-Format ist wieder dabei

Viele beliebte Karten aus früheren Ablegern und gelungene neue Maps, die bereits Kult-Status erlangen konnten – wie beispielsweise Shoot House

Free-to-Play-Modus Warzone – das hauseigene und sehr beliebte Battle Royale kann als Standalone-Version gratis gespielt werden, Besitzer von Modern Warfare erhielten Warzone als kostenloses Update

Neue Inhalte – egal, ob neue Karten, Modi oder Basis-Waffen – gibt es kostenlos und für alle Spieler und zeitgleich auf allen Plattformen

Keine Loot-Boxen mehr. Dafür ein als fair angesehenes Mikrotransaktions- und Battle-Pass-Modell. Im Prinzip gibt es über die Mikrotransaktionen nur kosmetische Dinge, die man bereits vor dem Kauf genau sieht

Viel Action – einer der Gründe, warum Modern Warfare so geliebt wird.

Warum dann fast perfekt? So gut Modern Warfare und Warzone auch gestartet sein mögen – es haben sich seitdem einige Probleme herauskristallisiert, die bei zahlreichen Spielern enorm auf die Spaßbremse drücken.

Kurzum: Das Spiel macht sehr vieles gut und richtig, doch es gibt Kritik-Punkte – und die sind deutlich spürbar. Bekommt man diese Probleme jedoch in den Griff, dann wäre Modern Warfare für so manch einen Spieler und Kritiker der perfekte Shooter.

Diese 3 Dinge müssen Modern Warfare und Warzone in den Griff bekommen

Das größte Problem – Die Cheater: Das dringendste und nervigste Problem von CoD MW und Warzone sind in den Augen vieler Spieler und zahlreicher prominenter Streamer aktuell ganz klar die Cheater.

Diese wurden bereits seit dem Launch von Modern Warfare immer wieder kritisiert, doch mit dem Release des (kostenlosen) Warzone ist diese Problematik gefühlt nochmals richtig stark aufgeflammt – vor allem auf dem PC. Egal, ob Wallhacks, Aimbots oder scheinbar unsterbliche Spieler – es ist so ziemlich alles dabei. So manch einer warnt dabei: Wenn man das nicht in den Griff bekommt, könnte der Hype um Warzone schnell verfliegen.

Cheater sind ganz schön ätzend.

Durch Crossplay sind die Cheater zudem kein verstärktes PC-Problem, sondern sorgen bei zahlreichen Konsolen-Spielern für Frust und Ärger. Das ist auch der Grund, warum manche PS4-Spieler das an sich beliebte Crossplay-Feature deaktivieren.

Activision geht zwar aktiv gegen Cheater vor, doch für viele ist das längst nicht genug und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Spieler verlangen, dass häufiger und härter gegen Cheater vorgegangen wird.

Übrigens, Hacker haben ein Turnier der Top-Streamer von Twitch und Mixer in CoD Warzone zerstört.

Auch häufige Bugs und technische Probleme verderben vielen den Spaß: Neben Cheater sorgen immer wieder Bugs oder technische Probleme für dicke Luft bei der Spieler-Gemeinschaft.

Ob nun Waffen-Skins, mit denen Waffen mehr Schaden anrichten, Matchmaking-Aussetzer, Lags, fehlende Käufe aus dem Shop oder Doppel-XP-Wochenenden, an denen man dann überhaupt keine XP verdienen kann – es gibt immer wieder nervige Fehler, wodurch die sonst exzellente Multiplayer-Erfahrung für so manch einen Spieler ruiniert wird.

Die Fehler und Bugs nerven die Spieler.

Zwar versorgen die Entwickler das Spiel regelmäßig mit Updates und Hotfixes, doch die sorgen des öfteren mal für mehr Frust als Freude. Erst jüngst sorgten Fixes für das Spiel wieder für mehr neue Probleme, als sie eigentich beheben sollten: CoD MW, Warzone: Update bringt 4 nervige Probleme – Das sagt Activision

Das lief zum Start des Spiels in den Augen mancher Spieler deutlich besser. Hier hofft man, dass Infinity Ward die Probleme auf Dauer wieder besser managen kann.

Das nervt viele – Die Playlist-Rotationen: Sowohl bei CoD Modern Warfare als auch in Warzone rotieren immer wieder die Playlists durch. So können zu bestimmten Zeiten nur bestimmte Modi oder Formate gespielt werden. Das schmeckt vielen Spielern gar nicht und wird immer wieder lautstark von der Community kritisiert.

Einige beliebte Modi wie Shoot the Ship sind nicht jederzeit verfügbar. Denn je nach aktuell aktiven Format ist Warzone dadurch für zahlreiche Spieler mal mehr, mal weniger attraktiv, denn nicht jede Woche wird jede Gruppengröße unterstützt.

Als Duo Warzone zocken? Sicher, aber nur wenn es die Playlist gerade erlaubt.

Hier wollen die Spieler nicht vorgeschrieben bekommen, was sie spielen sollen, sondern fordern generell mehr dauerhafte Vielfalt und Auswahlmöglichkeiten für ihre Aktivitäten.

Infinity Ward machte zwar bereits klar, dass man mit den begrenzten Playlists die Wartezeiten beim Matchmaking kurz halten möchte. Doch warum man zum Beispiel nicht zumindest Grund-Modi für jede Gruppengröße zwischen Solo und Quads durchgehend in Warzone anbieten kann, damit wirklich jeder so auf seine Kosten kommt – das kann trotz der Erklärungsversuche kaum einer nachvollziehen.

Das würde so manch einem Fan bereits absolut ausreichen. Man will schließlich nicht jeden zeitlich limitierten Modus permanent verfügbar haben, sondern nur die Grund-Formate des Battle Royale. Für den traditionellen Multiplayer gilt im Prinzip das Gleiche. Es gibt bestimmte Formate, wie Shoot House 24/7, die man sich einfach als festen Bestandteil des Spiels wünscht – neben rotierenden, zeitlich begrenzten Modi.

Was tun die Entwickler? Auch wenn das vielen noch nicht genug ist – eine ganze Menge.

So wurden allein bei Warzone bereits mehr als 70.000 Accounts gebannt, die mit Cheating oder Hacking in Verbindung gebracht wurden. Zudem sind neue Maßnahmen gegen Cheater in Kraft. Schummler werden nun unter anderem gegeneinander in „Höllen-Lobbys“ gematcht, um sich gegenseitig den Spaß zu verderben. Einige Features, wie eine Report-Funktion in der Kill-Cam-Ansicht, sind noch in Arbeit. Generell verfolgt bei bei Activision und Infinity Ward eine „Null Tolleranz“-Politik gegenüber Cheatern.

Der Kampf gegen Cheater dauert lang, aber er läuft.

CoD MW sowie Warzone bekommen regelmäßig Patches und Updates spendiert, die Entwickler kümmern sich auch zu Corona-Zeiten intensiv um das Spiel. Zwar geht dabei aktuell einiges schief, nichtsdestotrotz wird selbst in diesen Ausnahmezeiten versucht, die Probleme im Spiel aktiv und regelmäßig anzugehen.

Auf die Playlist-Problematik haben die Entwickler ebenfalls reagiert – wenn auch wohl anders, als so manch ein Fan es sich erhofft hat. So hatte Infinity Ward in einem Interview zur Zukunft von Warzone nochmals explizit erläutert, warum man die aktuelle Rotations-Politik verfolgt und dabei offiziell angekündigt, das man demnächst unter anderem das von vielen erwartete Duos-Format einführen wird.

Fazit: Call of Duty: Modern Warfare und Warzone machen sehr vieles richtig und können auch 2020 Massen von Spielern begeistern. Aber es gibt aktuell drei große Problem-Bereiche, die für zahlreiche Fans die sonst exzellente Shooter-Erfahrung trüben.

Doch die Entwickler tun einiges dafür, um die Situation zu verbessern. So geht man bereits aktiver und härter gegen Cheater vor. Updates gibt es an sich regelmäßig genug. Fokussiert sich Infinity Ward dabei aber noch stärker an den Prioritäten der Community und kommt unter Umständen noch bei der permanenten Verfügbarkeit von bestimmten Modi den Spielern noch etwas entgegen, dann wäre man an den größten Sorgen der Fans dran.

Ein Modus nur mit Shoot House? Viele Spieler wünschen sich das als permanenten Modus.

Bekommt man diese 3 Problemfelder besser (nicht einmal zwingend komplett) in den Griff, könnte Modern Warfare zusammen mit Warzone für so manch einen Spieler und Kritiker der perfekte Shooter im Jahr 2020 werden – trotz zahlreicher Konkurrenz und einem Release im Vorjahr. Auch für mich wäre dieser fast perfekte Shooter dann endlich komplett.

Was sagt ihr? Was haltet ihr von Modern Warfare und Warzone? Wie bewertet ihr persönlich den Shooter und seinen Battle-Royale-Modus? Und wo seht ihr die größten Probleme?

