Im März 2020 gab es bei der PlayStation 4 einen klaren Sieger im PS Store: Call of Duty. Die Shooter-Marke ist in Europa und den USA die Nummer Eins in beiden wichtigen PS4-Kategorien: Call of Duty: Modern Warfare ist das Top-Kaufspiel, Call of Duty: Warzone das beste Free2Play-Spiel.

Sony gibt bekannt, welche PS4-Spiele im März 2020 im PS Store am meisten kostenlos heruntergeladen oder kostenpflichtig gekauft wurden. Im Februar 2020 setzte sich im PS Store ein überraschender Gewinner durch: The Division 2 konnte durch eine clevere Aktion von Ubisoft auftrumpfen.

Im März 2020 sehen wir starke Bewegungen bei den Spielen. Vieles kommt sicher durch den Corona-Lockdown, aber der Release von Call of Duty: Warzone am 10. März als kostenloses Free2Play-Spiel erschüttert den PS Store.

The Division 2 war der große Sieger im Februar 2020 – im März spielt der Shooter keine Rolle für die Top 10.

CoD Modern Warfare kommt im März auf PS4 stark zurück

Das sind die 5 besten Kaufspiele im PS Store in Europa und den USA:

Das fällt auf: CoD Modern Warfare war im Februar aus den europäischen Top 10 herausgefallen und knallt jetzt wieder voll rein auf Platz 1.

Interessant ist, dass FIFA 20 (Release: 27. September 2019) in Europa so stark zulegt. Offenbar wenden sich Spieler während der Corona-Quarantäne verstärkt dem virtuellen Fußball zu und kaufen FIFA 20, wenn sie auf echten Fußball verzichten müssen. In den USA spielt Fußball keine Rolle, da spielt man Baseball, wenn man zu Hause sitzt.

Der so stark bewertete Shooter Doom Eternal (Release 20, März) landet in Europa nur auf Platz 14 – in den USA steht er auf Platz 4. Da bestehen offenbar starke Unterschiede, je nachdem, auf welcher Seite des Atlantik man überlegt, sich ein neues PS4-Game zuzulegen

Mit „CoD Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ auf Platz 5 in den USA schafft es ein 3. CoD-Titel in die Top-Listen. Das Spiel kam erst am letzten März-Tag exklusiv für die PS4. In Europa hat es die Remastered Kampagne auf Platz 20 gebracht.

In den USA offenbar deutlich beliebter auf PS4 als in Europa.

CoD Warzone verdrängt Fortnite und Apex Legends auf PS4

Die 5 besten Free2Play-Titel im PS Store in Europa und den USA:

Das fällt auf: Call of Duty: Warzone dominiert bei den kostenlosen PS4-Titeln. Das Spiel hat innerhalb kurzer Zeit die 30 Millionen Spieler geknackt und für erhebliches Aufsehen auf Twitch gesorgt. Allerdings machen Cheater Warzone zu schaffen. Ein Turnier-Veranstalter sagte sogar, Warzone sei bald tot, wenn das CoD-Team das Problem nicht in den Griff bekommt.

Bei den Free2Play-Titeln auf PS4 gibt es nur wenige Unterschiede zwischen Europa und den USA. Die Top 3 sind gleich. Nur Fußball kommt in Europa dazwischen.

Dauntless läuft in den USA offenbar besser als bei uns.

Zudem scheint Dauntless in den USA (Platz 5) beliebter zu sein als in Europa. Bei uns ist das Monsterjagd-Spiel nicht in den Top 10.

Die besten MMORPGs, die ihr 2020 auf PS4 spielen könnt, zeigen wir euch hier.