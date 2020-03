CoD Modern Warfare 2 Remastered ist da, aber nur für PS4 – Spieler sind genervt

Das versprochene Remaster der Kampagne von Modern Warfare 2 ist nun als digitaler Inhalt für Call of Duty: Modern Warfare käuflich – allerdings vorerst nur auf der PS4. Die Exklusivität stößt auf zweierlei Meinungen.

MW2-Kampagne jetzt exklusiv für PS4: Wie bereits durch einen Leak des deutschen PS Store bekannt geworden ist, erschien heute das Remaster für die Kampagne von Modern Warfare 2. Ab sofort ist es zu kaufen.

Das Remaster erschien als Bundle mit digitalen Inhalten für Modern Warfare (2019) und kostet 24,99€. Im Bundle enthalten sind:

Hier geht es zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Kampagne Remastered im PS Store. Der Multiplayer von MW2 ist übrigens nicht neu gemastert, nur die Kampagne ist spielbar.

Falls ihr Probleme mit dem PSN oder dem PS Store habt, seid ihr damit nicht alleine: Im Moment gibt es offenbar Server-Probleme bei der PS4.

Wie lange ist die Kampagne exklusiv? Während PS4-Spieler sich die Kampagne bereits kaufen können, müssen Spieler auf PC und Xbox One sich noch einen Monat lang gedulden. Ähnlich hat es Activision auch schon mit dem Survival-Modus gehalten, der jedoch ein ganze Jahr exklusiv für die PS4 bleibt.

Für die beiden anderen Plattformen erscheint das Remaster am 30. April. Wer will, kann sich laut einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts von Call of Duty die Kampagne bereits vorbestellen, um pünktlich anfangen zu können.

