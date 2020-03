Spieler regen sich immer wieder über diverse Features von Call of Duty: Modern Warfare auf und beschweren sich bei den Entwicklern. Nun meldet sich aber ein ehemaliger Dev zu Wort und sagt: „Entwickler haben frustrierend wenig Einfluss“. Auch auf das Matchmaking.

Um welches Feature geht es? Die Rede ist vom „Skillbased Matchmaking“, kurz SBMM. Das vermuten Spieler schon seit einer Weile als System für die Spielersuche in Call of Duty: Modern Warfare, auch wenn das Matchmaking anders funktioniert, als ihr denkt.

Was ist das Problem am SBMM? SBMM sorgt dafür, dass Spieler auf Grund ihrer Fähigkeiten mit anderen Spielern in eine Lobby gebracht werden. Das heißt: Spielt ihr gut, kommt ihr mit besseren Spielern zusammen. Spielt ihr schlecht, kommt ihr zu schlechteren.

Das System führt in der Realität aber dazu, dass Spieler sich in jeder Runde anstrengen müssen und nicht einfach „entspannt“ zocken können. Jede Runde erfordert ihre maximale Leistung.

Um das zu umgehen, betreiben einige starke Spieler sogar „reverse boosting“. Sie sterben absichtlich häufig, um möglichst schlechte Stats zu haben, sodass sie mit blutigen Anfängern oder eher schlechten Spielern in die Matches kommen.

Da sie selbst aber eigentlich recht gut sind, mähen sie jeden in der Runde regelrecht nieder. Das macht dann auch denen keinen Spaß, die in diesen Leistungsbereichen angesiedelt sind.

Das sagt ein Ex-Entwickler: Michael Condrey, der Mitgründer von Sledgehammer Games, einem der für Call of Duty verantwortlichen Studios, hat sich auf Twitter nun zu dieser Sache zu Wort gemeldet. Laut ihm haben die Entwickler von Infinity Ward gar kein Mitspracherecht bei der Sache. Die Entscheidung liege allein bei Activision:

Ask ATVI. Never directed into COD from me. Analytics, SB match making, monetization, dedi server coverage, etc all driven from ATVI central tech and production teams. Fustratingly little influence on those corp decisions despite their impact on our games and the COD community.

— Michael Condrey (@MichaelCondrey) March 27, 2020