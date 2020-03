Wegen Netzwerkfehler fliegen Spieler aus der Party – PS4-Störung nervt

Das PlayStation Network (PSN) hat offenbar gerade Probleme und wirft Spieler auf der PS4 immer wieder aus der Party. Dabei hat Sony selbst noch keine Server-Probleme festgestellt. Woran liegt’s?

Was ist das Problem? Es berichten aktuell mehrere Spieler davon, dass sie aus ihren Gruppen im PSN gekickt werden – ohne ersichtlichen Grund. Sie fliegen aus dem Chat oder teilweise ganz aus der Gruppe.

Wie die GamePro berichtet, ist das mittlerweile schon der sechste Tag in Folge, an dem das passiert. Jeden Tag etwa um die gleiche Zeit am Abend käme es zu diesen Problemen. Auch laut den Störungs-Diensten von Allestörungen.de und Netzwelt.de zeigt sich, dass Spieler regelmäßig von diesem Problem berichten.

Keine Server-Probleme bei Sony

Woran liegt es? Laut der offiziellen Service-Seite vom PSN gibt es allerdings keine Störungen im Netzwerk. Alle Dienste sollen einwandfrei laufen. Es gibt lediglich den Hinweis darauf, dass die Download-Geschwindigkeit der PS4 gedrosselt wird, in Zusammenarbeit mit einigen Internet-Anbietern.

Das sollte jedoch eben nur die Downloads betreffen und nicht die Gruppen. Die Spieler vermuten dennoch, dass es zumindest teilweise mit den Internet-Anbietern zusammenhängt. Besonders die Telekom steht offenbar im Verdacht:

Denke ist ein Routing Ding der Telekom.

Parallel fingen Probleme mit anderen Diensten an wie PSN oder Twitch Chat.



Selber Ding. Alles an Internet gut, Bandbreite super. Aber die Dinge gehen nicht. — Sasheem (@Sasheem) March 31, 2020

Was kann ich tun? Wenn ihr die Party-Funktion der PlayStation nicht nutzen könnt, stehen euch aber weiter die Gruppen-Features der einzelnen Spiele offen. Ihr solltet problemlos in den Spielen selbst Gruppen bilden können.

In Spielen wie CoD: Modern Warfare oder dem neuen BR-Modus Warzone geht das sogar mit Crossplay zusammen mit PC und Xbox One. Diese Funktion sollte laut GamePro weiterhin nutzbar sein.

„Wegen Netzwerkfehler nicht mehr in der Party“

Spieler, die gekickt werden, bekommen die Meldung: „Wegen Netzwerkfehler nicht mehr in der Party“. Das hindert sie daran, mit anderen zu spielen und zu kommunizieren, zumindest über die Gruppen-Funktion des PSN. Teilweise können sie gar nicht beitreten.

Einige PS4-Nutzer berichten davon, dass sie sogar den PS Store nicht mehr aufrufen können. Dabei scheinen die Probleme nur einzelne Nutzer zu betreffen. Andere können anscheinend ohne Probleme weiter in der Gruppe bleiben.

Anders als bei einer weitreichenden Störung im Juni 2019 fehlt ein Fehler-Code. Auf dem offiziellen Twitter-Account von PlayStation Deutschland gibt es keine aktuellen Infos zum Problem.