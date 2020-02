PlayStation hat einen Exklusiv-Vertrag mit Call of Duty: Modern Warfare und damit eigenen Content für die Sony-Konsole. Schaut euch hier an, was es da konkret gibt, was mit Season 2 dazu kam und was der Survival-Modus so drauf hat.

Schon seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare bekommt die PlayStation eigene Inhalte und ist den anderen Plattformen in Sachen Content eine Nasenlänge voraus.

Aktuell gehören dazu der Survival-Modus mit 5 Maps und 2 Missions-Reihen im Multiplayer, mit je einer Waffen-Blaupause als Belohnung.

Doch viele Spieler haben gar kein Interesse an den Inhalten, die Sony da ausgehandelt hat. Hier ein paar Einzelheiten, zu den PlayStation-Extra-Würsten.

PlayStation hat sich das Recht erkauft, exklusiv mit Modern Warfare werben zu können.

Besondere Inhalte für PlayStation kommen auf PC und Xbox später

Was sind das für Spezial-Inhalte? Vorweg: Es gibt keine zusätzlichen Multiplayer-Maps für die Playstation. Die neuen Seasons und andere Inhalte des Multiplayer-Modus kommen für die Plattformen gleichzeitig.

Jedoch können Spieler auf der PlayStation einen Koop-Modus spielen, auf den die anderen vorerst verzichten müssen. Der Survival-Modus erinnert ein wenig an den Zombie-Modus früherer CoD-Teile und schickt euch Horden von Gegnern entgegen.

Eine kleine Besonderheit gibt’s für die PS-Spieler im Multiplayer dann doch. Es gibt 2 Missions-Reihen, mit denen die Sony-Soldaten am Ende ein paar besondere Waffen-Baupläne freischalten können.

Wann gibts die Sachen für die anderen Plattformen? Die Exklusivität läuft bis zum 1. Oktober. Zu dieser Zeit werden wahrscheinlich schon viele Spieler kein Interesse mehr an Modern Warfare haben.

Was kam jetzt mit Season 2 dazu? Mit der neuen Season wird der Survival-Modus weiter ausgebaut und bekommt eine weitere Map. Azhir Cave ist bereits aus dem Multiplayer bekannt und kriegt jetzt eine Survival-Variante.

Daneben bekamen PlayStation-Spieler eine zweite Missions-Reihe für den Multiplayer. Neben Erfahrungs-Punkten gibt’s hier am Ende einen schicken Waffen-Bauplan.

Survial-Modus kleine Abwechslung, Waffen-Skins einfach freizuspielen

Was kann der Survival-Modus? Dieser 4-Spieler-Koop-Modus erinnert ein bisschen an die Zombie-Missionen aus früheren CoD-Teilen, kann aber bei weitem nicht mit der Komplexität mithalten.

Ihr werdet auf eine Map gepackt und müsst Wellen von Gegner überstehen, die mit jeder neuen Welle stärker werden. Statt Punkte bekommt ihr mit Treffern, Kills oder Aktionen Geld auf euer Konto geschoben. Mit diesem Geld könnt ihr dann Waffen, Killstreaks und Ausrüstung zur Bekämpfung der Gegner-Horden besorgen. Seit dem Start der zweiten Season gibt es 5 Karten für den Survival-Modus.

Beim Survival-Modus müsst ihr gegen viele Wellen von Gegner bestehen, könnt euch auch wiederbeleben.

Besonders mit einem größeren Team kann der Survival-Modus Spaß bringen. Doch es fehlen die Aufgaben und Rätsel aus dem Zombie-Modus, um für längere Zeit interessant zu bleiben. Zum Aufwärmen oder mal für eine Runde zwischendurch, eignet sich der Survial-Modus aber allemal.

Wie gut sind die Waffen-Skins? Beide exklusiven Skins kommen in einem Metallic-Blau und sehen ganz gut aus. Die Missionen, um die Skins einzusacken, gehen zügig, im Gegensatz zu so einigen anderen Standard-Missionen.

Links oben der exklusive Skin für das Sturmgewehr FN Scar 17, „Frosty Jack“. Rechts der neue Skin mit Season 2, „Lucky Strike“ für das LMG PKM.

Auf der PlayStation könnt ihr euch so zwei gute Skins sichern. Die PKM gilt sogar als das stärkste LMG und einen coolen Skin für eine solche Waffe nimmt man doch gern mit.

Letztendlich machen die Skins keinen großen Unterschied und die Erfahrungspunkte aus den Missions-Reihen sind schnell wieder vergessen. Für den „Frostigen Jack“ müsste der Koop-Modus gespielt werden, das dürfte sogar einige abschrecken.

Der Bonus ist weniger bedeutend, als der Survival-Modus, aber ein netter Zusatz für PlayStation-Spieler.

Exklusiv-Inhalte sind ganz nett, mehr aber nicht

Macht euch nichts draus, wenn ihr auf Xbox oder dem PC unterwegs seid. Der Survival-Modus ist zwar eine nette Spielerei, doch kein großer Hit.

Wie kommt der Modus an? Es kann mal Spaß machen, sich durch die Horden von Gegner zu schießen. Doch so wie die normalen SpecOps-Missionen kommt auch der Survival-Mode bei vielen Spielern nicht gut an. Der Modus hat zwar Fans, doch oft hören sich die Kommentare so an:

Torchic-The-Pyro: „Ich habe es mit Randoms bis Welle 69 geschafft. Wir entschieden dann, uns zu erledigen, weil es langweilig war.“

Green_Dayzed: „Survival-Mode ist eine exklusive Sauerei“

MaximumSandwich5: „Der Spiel-Modus ist kompletter Müll. Warum bezahlt Sony für diesen Mist lmao? Alles, was es gebracht hat, war ein bisschen unnötiges Chaos.“

Wenn ihr die Möglichkeit habt, Modern Warfare auf der PlayStation zu spielen, nutzt sie ruhig. Ihr bekommt einen kleinen Extra-Modus und nette Skins. Mittlerweile könnt ihr auf der Konsole sogar mit Maus und Tastatur spielen. Übrigens haben Controller-Spieler durch einen Bug derzeit Vorteile.

Die Extra-Inhalte reißen kaum jemandem vom Hocker und niemand auf den anderen Plattformen sollte allzu traurig darüber sein, nicht auf der PlayStation zu zocken.

Denkt ihr, der Survival-Modus war für einige ein Grund, auf der PS4 Modern Warfare zu zocken? Findet ihr den Modus vielleicht sogar richtig gut?