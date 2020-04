„CoD muss das beheben, sonst ist Warzone in einer Woche tot“

Das neue Battle-Royale-Spiel „Call of Duty: Warzone“ hat ein Cheater-Problem. Das merken viele große Streamer im Moment. Der Turnier-Veranstalter Daniel „Keemstar“ Keem sagt sogar: Das Problem werde Call of Duty Warzone innerhalb kurzer Zeit töten, wenn sie das nicht in den Griff bekommen.

Das ist die Situation: Call of Duty: Warzone ist eigentlich der Hit, den sich Activision Blizzard versprochen hatte. Der Plan von Activision war es, dass sie mit einem „neuen expansiven Multiplayer-Modus“, wie es ihn vorher noch nicht gab, etwas Neues zu Call of Duty: Modern Warfare bringen.

Die Neuerung sollte so außergewöhnlich sein, dass sie das Spielerlebnis nach dem Launch verändern würde. Davon sprach Activision Blizzard schon im Februar 2019.

Der große Gewinner der letzten 30 Tage auf Twitch ist Call of Duty: 960% mehr gesehene Stunden.

Warzone macht Modern Warfare zum Hit auf Twitch

Mit dem Release von Warzone als „Standalone“-Free2play-Titel am 10. März hat das funktioniert:

Warzone ist sehr erfolgreich und hatte schon nach 10 Tagen die Marke von 30 Millionen Spielern geknackt

Auf Twitch hat es CoD: Modern Warfare dabei geholfen auf Platz 3 der angesagten Spiele hochzuschießen: In den letzten 30 Tagen ist CoD Modern Warfare auf Twitch um 962.5% gewachsen. Die sind fast 10-mal größer als noch im Februar.

Hacker suchen CoD Warzone heim.

Das ist jetzt das Problem: Obwohl das Spiel so angesagt ist, kommt in den letzten Tagen harte Kritik am Game auf. Denn Call of Duty: Warzone wird von Hackern und Cheatern heimgesucht.

Besonders Aimbotter scheinen verbreitet zu sein, es wurden aber auch schon Spieler im God-Mode gesehen.

Das ist die Kritik: Am 1. April veranstaltete Daniel „Keemstar“ Keem ein Turnier, zu dem er einige der angesagtesten Streamer einlud. Gerade hier wurde deutlich, wie sehr Cheater dem Spiel schaden und den Spielspaß ruinieren.

Unter den Bedingungen war ein faires Turnier nicht möglich und das erzeugte Ärger bei den Spielern und dem Veranstalter.

Keemstar sagte zum Ende des Turniers auf Twitter: „Es sei klar, Hacker hätten Warzone übernommen. […] CoD muss die Probleme in den Griff kriegen, sonst ist Warzone in einer Woche tot.“

Daniel „Keemstar“ Keem, veranstaltet unter anderem Community-Turniere zu Shootern.

Mit der Kritik ist Keemstar in bester Gesellschaft. Viele Streamer und Spieler üben genau diese Kritik an CoD Warzone.

CoD-Urgestein Jack „Courage“ Dunlop sagt: Warzone sei an sich ein tolles Spiel, das Leute zocken sollten, doch Activision Blizzard müsse das Cheater-Problem in den Griff kriegen.

Er sei in 6 Stunden Warzone in 70% seiner Spiele wegen Cheatern und Hackern gestorben.

I love Warzone.



I played Warzone for 6 hours today.



I died to hackers/cheaters in 70% of my games.



This is truly without a doubt the most hackers I’ve ever faced in a game in my life.



It’s a true shame because Warzone is a great game that people should play.



So frustrating. — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) April 1, 2020

Andere große Twitch-Streamer wie TimTheTatman zeigen ihre Erlebnisse und man hört den Frust über das, was ihnen da im Spiel widerfahren ist.

Der Streamer „ThePreacher“ zeigt einen Spieler, der ihn gekillt hat, und dem er danach zuschaute. Der Cheater nutzt offenbar Aimbot und Wallhack. Am Ende des Matches hat der Cheater 34 Kills und der Streamer seinen Glauben an Call of Duty: Warzone verloren.

CoD erklärt Cheat-Schutz

Das sagt Activision: Die Kritik war so laut, dass das „Call of Duty“-Team in einem Blogpost am 31. März reagierte. Es hieß, man hätte Security-Teams, die das Spiel rund um die Uhr überwachen. Außerdem arbeite man daran Ingame-Systeme zu verbessern und habe schon 50.000 Cheater gebannt.

Chef von E-Sport-Clan sagt: Schutz ist nicht ausreichend

Das war die Antwort: Dieser Blogpost von Activision Blizzard löste aber weitere Kritik aus. Denn 50.000 Cheater sind bei 30 Millionen Spielern nicht allzu beeindruckend.

Das ist Nadeshot, der Chef von 100 Thieves.

So erklärte Matthew „Nadeshot“ Haag, der Chef einer wichtigen eSport-Organisation, warum diese Antwort so problematisch sei.

Er sagte, er könne es gar nicht fassen, dass jemand ein kostenloses Battle-Royale-Spiel baut und auf den Markt bringt, ohne eine Anti-Cheater-Software.

Die Lösung von Call of Duty: Warzone sei es, dass ein Team die Hacker händisch kontrolliert. Das hält er für keine passende Lösung bei so einem großen Spiel einer so wichtigen Franchise.

Laut Nadeshot brauche Warzone dringend eine Lösung für das Hacker-Problem. Die manuelle Prüfung durch ein Sicherheits-Team reiche nicht.

