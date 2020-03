The Division 2 ist der große Gewinner auf PS4 – Dank cleverer Aktion von Ubisoft

Sony hat bekanntgegeben, welche Spiele auf der PS4 im Februar 2020 am meisten heruntergeladen wurden. Der große Gewinner bei den Downloads im PS Store ist The Division 2. Dabei war der Taktik-Shooter im Januar noch mausetot. Doch Ubisoft hat den Online-Shooter im Februar fast schon verschenkt.

Was sind das für Zahlen? Sony gibt einmal im Monat bekannt, was die Bestseller in ihrem Shop, dem PS Store, sind. Sie unterscheiden dabei zwischen den Regionen.

Das sind die 5 Top-Downloads für PS4 im Februar 2020 in Europa:

Grand Theft Auto V

The Division 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Dreams

Das sind die 5 Top-Downloads für PS4 im Februar 2020 in den USA:

The Division 2

Grand Theft Auto V

NBA 2k 20

Call of Duty: Modern Warfare

Dreams

Gut gezielt und getroffen.

The Division 2 schafft die Wende – Vom Verlierer zum Sieger

Das ist bemerkenswert: The Division 2 steigt in Europa und USA von „nichts“ auf diese hohen Plätzen wieder ein.

Das Spiel war in den letzten Monaten eigentlich schon ziemlich tot. Es wurde von Ubisoft sogar als Flop charakterisiert:

Die Verkaufszahlen auf PS4 und Xbox One seien unter den Erwartungen geblieben.

Weil Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 so schlecht liefen, wurden sogar neue Spiele von Ubisoft verschoben.

Der Entwickler Massive hatten zudem eine lange Winterpause eingelegt und es ist über Monate wenig im Spiel passiert. Es kamen lediglich Ankündigungen, was sich im März mal ändern würde.

Die neue Erweiterung gibt es dann nicht so günstig.

Ubisoft vertickt Tte Division 2 im Februar für 3$ oder 10€

Warum hat The Division 2 dieses Comeback? Ubisoft hat The Division 2 im Februar 2020 praktisch verschenkt. Der Blockbuster-Titel aus 2019 war im Februar in den Vereinigten Staaten für 3$ im PS Store zu finden. Auch auf den anderen US-Plattformen war das Spiel so günstig.

In Deutschland und Europa wurde The Division 2 für 9,99€ verkauft.

Dieses Angebot kam im Vorfeld der großen Erweiterung „Warlords of New York“, die am 3. März startete. Die müssen sich Spieler dann extra kaufen müssen, wenn sie die „aktuellen Inhalte“ in The Division 2 spielen möchten.

The Division 2: Interesse so hoch wie zum Release – Für wen lohnt sich der Kauf im PS Store?

Das Kalkül von Ubisoft war sicher, jetzt im Februar möglichst viele Spieler in The Division 2 hineinzubekommen, um sie das starke Grundspiel zocken zu lassen.

Wer sich in die Kampagne von The Division 2 in Washington verliebt, der hat vielleicht auch Lust gleich in New York weiterzumachen. Der bleibt sozusagen in den Flitterwochen und wird mit den Schwächen des Spiels im Endgame gar nicht erst konfrontiert.

Im Februar erschien zwar noch der 3. DLC für The Division 2, aber der dürfte beim Comeback des Shooters nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Der richtete sich eher an Bestandsspieler.

Ihn sollen Spieler nun jagen: Aaron Keener.

Geholfen hat Ubisoft sicher, dass im Februar 2020 sonst wenig Neues kam und sie durch die große Vorstellung von The Division 2: Warlords of New York das Rampenlicht für sich hatten.

Die Zahlen von Sony zur PS4 zeigen klar, dass der Plan aufgegangen ist: Ubisoft wollte The Division 2 im Februar 2020 beleben. Das hat funktioniert.