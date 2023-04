Es gibt nur noch 2 Arten von neuen, erfolgreichen PvP-Shootern und beide sind Mist

MeinMMO-Autor Dariusz Müller ist ein großer Fan von PvP-Shootern, doch mit dem aktuellen Angebot auf dem Gaming-Markt ist er unzufrieden. Die Arten von Shooter, die derzeit am beliebtesten sind, findet er Mist.

Ich habe im Gaming drei große Leidenschaften: Pokémon, Survival-Spiele und Shooter – letztere besonders mit kompetitiven Gedanken und PvP-Fokus. Es darf gerne schnell und actionreich sein, aber auch taktisches Gameplay sehe ich gerne.

Was ich jedoch nicht gerne sehe, sind neue Extraction-Shooter und Battle Royale. Ich habe verschiedene Spiele der beiden Subgenres gespielt und muss ehrlich sagen, dass sich mein Spaß meistens in Grenzen hielt. Ich mag weder das Spielprinzip noch die Art und Weise, wie die Spieler in den beiden Shooter-Arten agieren.

Gerade entsteht ein ganz neues Gaming-Genre – Was sind EFT-Likes?

Die Spielebranche liebt Battle Royale und Extraction-Shooter

Das Schlimme ist, dass ich immer wieder bei neuen Spielankündigungen die beiden Kategorien lese. Erst 2022 erschien mit Super People ein neues Battle Royale, im April 2023 folgte mit Farlight 84 ein weiteres. Obendrein befinden sich mit Haweked und Hyenas weitere Extraction-Shooter in der Entwicklung und sogar The Division Heartland sieht mehr nach einem EFT-Like aus, als nach einem Loot-Shooter.

Dazu kommt, dass CoD MW2 und Battlefield 2042 nicht so gut sind wie erwartet und teilweise qualitativ enttäuschten und Shatterline zu unbedeutend ist, um eine langfristige Alternative dazustellen. Zudem haben Arena-Shooter wie Splitgate oder Halo Infinite kaum noch Spieler (via SteamCharts). Es scheint, als wären Battle Royale und EFT-Likes die einzigen Shooter-Arten, die aktuell erfolgreich sind.

Meine Hoffnung für die nahe Zukunft liegt bei Ubisofts CoD-Konkurrenten XDefiant, doch auch hier wies die Beta massive technische Probleme auf und eine unzureichende Serverstabilität. Das muss zum Release deutlich besser werden.

Ich will faire Duelle und kein Vergleich, wer die bessere Ausrüstung hat

In jedem Battle Royal oder Extraction-Shooter gibt es für mich einen Zeitpunkt, an dem ich aufgrund mangelnden Spielspaßes nicht weiterspielen wollte. Häufig war dieser Punkt erreicht, wenn ich zunehmend Auseinandersetzungen verlor, weil der Gegner eine deutlich bessere Ausrüstung hatte.

Das kann bei einem Battle Royal vom Glück abhängig sein und in einem Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov von der Spielzeit. Beides missfällt mir.

Ein Gunfight kann für mich merklich schwieriger sein, wenn mein Gegenüber besser ausgestattet ist und ich mit meiner Waffe oder dem verwendeten Munitionstyp deutlich weniger Schaden anrichte, obwohl ich das bessere Aim und Movement mitbringe.

Ich will faire Gunfights und kein Battle, wer im aktuellen Wipe mehr Zeit zum Zocken hatte. Ich spiele verschiedene Spiele und werde beispielsweise den aktuellen Titanen-Raid in Pokémon absolvieren, sobald der Artikel fertig und mein Arbeitstag beendet ist.

Anschließend möchte ich vielleicht mal wieder Witcher 3 einlegen, in Overwatch 2 den neuen Supporter freispielen und endlich mal etwas Zeit in New World verbringen.

Für mich ist ein Shooter ideal, wenn mein Kontrahent und ich unter möglichst gleichen Bedingungen aufeinandertreffen, wir uns einen fairen Kampf liefern und im Endeffekt der stehenbleibt, der besser war – Spoiler: In CS:GO oder Valorant sind es meist die anderen.

Battle Royale haben im Gegensatz zu Extraction-Shootern den Vorteil, dass alle mit der gleichen Ausrüstung starten. Ich habe allerdings immer das Glück, lange Zeit vergleichsweise schlechte Waffen zu finden, während mein Gegner mit den aktuellen Meta-Waffen aufwartet.

Und ich bin einfach nicht der Spielertyp, um in solchen Situationen im Zickzack wegzulaufen und mich irgendwo zu verstecken. Ich will den Gunfight und lande dann im Gulag – suboptimal.

Nicht alles ist Mist, was stinkt

Trotz meiner Kritik sind natürlich nicht alle Spiele schlecht, die in die beiden Shooter-Kategorien fallen. Manche Titel sind wirklich gut umgesetzt und bei vielen Spielern extrem beliebt, auch wenn ich sie zum Stinken finde.

Es gibt sogar vereinzelt Titel, die auch ich zumindest kurzzeitig gerne gespielt habe. Der DMZ-Modus von Warzone 2 machte mir recht viel Spaß, obwohl es ein Extraction-Shooter ist. Auch The Cycle Frontier oder Hunt: Showdown haben Aspekte, die ich loben kann.

Dennoch habe ich persönlich einfach keinen Spaß an Battle Royal und Extraction-Shootern und würde mir wünschen, dass sich nicht alle Entwickler auf die beiden Subgenres stürzen und ihre eigene Version des immer gleichen Spielprinzips machen wollen.

