Neuer Shooter auf Steam richtet sich an Fans von Escape from Tarkov – Startet eine kostenlose Alpha

Für den aktuellen Alpha-Test kommen allerdings nur Steam-Spieler infrage (via Steam ). Auf der Website des Spiels heißt es allerdings, dass in Zukunft auch Testphasen auf den anderen Plattformen folgen werden.

Worum geht es in Hyenas? In Hyenas leben die vermögenden Menschen auf dem Mars und der Rest der Menschheit im Orbit, weil die Erde nicht mehr existiert. Die Hyenas selbst sind eine Gruppe von Dieben, zu denen auch die Spieler gehören, und die es auf die Schätze der reichen Mars-Bewohner abgesehen haben.

Neben der Extractions-Mechanik und den PvEvP-Kämpfen setzt Hyena auf einen bunten Grafikstil und abgedrehten Humor. Spielerisch gesellen sich obendrein Helden-Mechaniken wie in Overwatch und Gefechte in der Schwerelosigkeit hinzu.

Das Spielprinzip von Hyenas erinnert genretypisch an Escape from Tarkov und andere EFT-Likes – ihr startet ein Match, lootet Zeug, kämpft gegen andere Spieler und KI-Gegner und versucht danach, mitsamt eurer Beute von der Map zu verschwinden.

Was ist das für ein Spiel? Der verrückte Extraction-Shooter heißt „Hyenas“ und wird von dem Entwicklerstudio Creative Assembly produziert und soll auf PC via Steam, dem Epic Games Store sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Insert

You are going to send email to