In REKA kämpft ihr als Hexe mit einem wandernden Haus ums Überleben – Jetzt könnt ihr euch für die Beta anmelden

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für ein Spiel? In REKA spielt ihr den Lehrling der Baba Jaga, einer Hexe, die in einem laufenden Haus auf Hühnerbeinen lebt. Auch eine eurer ersten Aufgaben im Spiel ist es, ein eigenes Haus zu errichten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to