Mit der XDefiant Beta bringt Ubisoft einen Konkurrenten zu CoD, den ihr aktuell kostenlos testen könnt

Aktuell läuft eine Beta zu XDefiant, einem neuen Arena-Shooter von Ubisoft, der Call of Duty Konkurrenz machen könnte.

Was ist das für ein Spiel? XDefiant ist ein kommender Arena-Shooter von Ubisoft, in dem ihr verschiedene Fraktionen aus Ubisoft-Spielen verkörpern könnt. Es gibt zwar aktuell noch kein offizielles Release-Datum, doch es ist bereits bekannt, dass XDefiant ein free-to-play-Titel sein wird.

Außerdem läuft derzeit eine Closed Beta auf PS5, Xbox Series X/S und PC, für die ihr einen Einladungslink aus Twitch-Drops erhalten könnt. Die Beta läuft noch bis zum 23. April.

Was ist das Spielprinzip? In XDefiant tretet ihr in verschiedenen PvP-Modi wie Vorherrschaft und Payload gegen andere Spieler an und versucht, den Sieg für euer Team zu erringen. Dabei verzichtet der Shooter in den Casual-Playlisten auf “Skill based Matchmaking” (sbmm), was vor allem CoD-Fans freuen dürfte. Es soll auch einen Ranked-Modus geben.

Durch die Fraktionen, die aus verschiedenen Ubisoft-Spielen stammen, erhält XDefiant Elemente eines Helden-Shooters. So könnt ihr mit einem “Splinter Cell”-Charakter kurzzeitig unsichtbar sein, mit einem Freiheitskämpfer aus Far Cry 6 eure Lebenspunkte boosten oder mit den Cleanern aus The Division eine Drohne losschicken, die eure Gegner anzündet.

Moderner Mix aus schnellem Movement und intuitiven Gunplay

Was zeichnet das Gameplay aus? XDefiant zeichnet sich vor allem durch schnelles Movement aus. Die Bewegungsabläufe sind deutlich zügiger als in anderen Shootern von Ubisoft wie Rainbow Six: Siege oder The Division.

Das Gunplay ist zudem sehr intuitiv und einfach zu meistern. Dementsprechend ist der geringe Rückstoß auf den meisten Waffen problemlos kontrollierbar und fügt sich angenehm in das Movement ein.

Je nach Spielstil könnt ihr obendrein die Aufsätze der verschiedenen Waffen anpassen und dadurch den Rückstoß weiter verringern oder auf Kosten der Handhabung beispielsweise die Zeit verringern, die ihr benötigt, um in das Visier zu gehen (ADS-Time).

XDefiant Beta läuft noch bis

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Um an Closed Beta vom 13. bis zum 23. April 2023 teilzunehmen, braucht ihr einen Einladungslink von Ubisoft. Den konntet ihr erhalten, wenn ihr euch im Vorfeld der Beta auf der Website des Spiels (via ubisoft.com) registriert habt.

Ebenso könnt ihr einen Einladungslink als Drop bekommen, wenn ihr einen XDefiant-Stream auf Twitch schaut.

Verbindet dafür einfach euren Twitch-Account mit eurem Ubisoft-Konto und schaut einen gepartnerten Streamer eurer Wahl. Nach 30 Minuten solltet ihr einen XDefiant-Drop in eurem Twitch-Inventar finden. Den Einladungslink erhaltet anschließend per E-Mail.

Wenn XDefiant in der Beta einen guten Eindruck erwecken und zum Release vieles richtig machen kann, ist der Shooter auch ein Kandidat für unsere Top-10 der besten Free-To-Play-Shooter 2023.