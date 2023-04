Gerade läuft die Beta des Shooters XDefiant von Ubisoft, der für viele schon der nächste Hit werden könnte. Doch wann erscheint der Shooter offiziell für PC, PS5 und Xbox? Alles, was wir zum Release Date von XDefiant wissen.

XDefiant ist ein neuer Free-to-Play-Shooter von Ubisoft, der aktuell viele Spieler begeistert. Ihr schlüpft dabei in die Rolle fiktiver Organisationen aus verschiedenen Ubisoft-Spielen. Einige Spieler und Streamer bezeichnen XDefiant schon als „CoD-Killer“ und glauben: Hier entstehe ein Shooter mit viel Potential.

Wann erscheint XDefiant?

Wann kommt Xdefiant raus? Bisher ist noch kein offizielles Releasedatum bekannt (Stand: 23. April 2023). Der Publisher erklärte selbst, dass das Spiel „bald“ erscheinen solle und nennt als Release-Zeitraum nur das Jahr 2023.

Ubisoft verlängerte zumindest die Beta für XDefiant. Viele forderten, dass die Entwickler die Demo doch einfach bis zum Release weiterlaufen lassen sollen. Derzeit könnt ihr noch bis Dienstag, den 25. April, um 22:00 Uhr die Beta ausprobieren.

Es ist jedoch gut möglich, dass Ubisoft einen konkreten Release-Termin zu XDefiant nach Ende der Beta vorstellt. Denn das Spiel macht bereits jetzt einen ziemlich fertigen Zustand. Auf MeinMMO halten wir euch zum aktuellen Release auf dem Laufenden.

XDefiant – Das steckt in Ubisofts neuem Arena-Shooter

Was ist das Spielprinzip? In XDefiant tretet ihr in verschiedenen PvP-Modi wie Vorherrschaft und Payload gegen andere Spieler an und versucht, den Sieg für euer Team zu erringen. Dabei verzichtet der Shooter in den Casual-Playlisten auf “Skill based Matchmaking” (sbmm), was vor allem CoD-Fans freuen dürfte. Es soll auch einen Ranked-Modus geben.

Was wird XDefiant kosten? Nichts. XDefiant soll als Free-to-Play-Shooter veröffentlicht werden. Vermutlich könnt ihr für eine zügigere Progression oder für Skins Echtgeld bezahlen, so wie man das aus anderen kostenlosen Spielen kennt.

Weitere kostenlose und angesagte Shooter findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO. Hier stellen wir euch eine Auswahl von Koop-Spielen, Arena-Shooter und taktische Shooter vor, die ihr euch einmal ansehen solltet, wenn ihr auf der Suche seid:

