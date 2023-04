xDefiant verlängert Beta – Hier entsteht gerade ein großer Hit, wenn Spieler sogar deshalb jubeln

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Das Spiel in kurz: XDefiant ist der neue Arena-Shooter von Ubisoft, der kostenlos auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Das Spiel lässt euch als Fraktionen aus Tom Clancy-Spielen wie The Division oder Splinter Cell antreten, die über spezielle Fähigkeiten verfügen. Das Spiel bietet verschiedene PvP-Modi, teils ohne Skill-based-Matchmaking, die schnelle und actionreiche Gefechte versprechen. Mehr Informationen zu den Maps, Spiel-Modi und den Release findet ihr auf GamePro, die eine Übersicht zu xDefiant erstellt haben .

Der neue Shooer wird oft mit Call of Duty verglichen, sowohl von bekannten Streamern wie MontanaBlack , als auch von der Community, die das Map-Design und das frische Gameplay loben. Die GameStar sammelte auch einige Urteile von bekannten CoD-Experten wie FaZe Jev zusammen. So sagt der bekannte Streamer und Profi, dass xDefiant ein sicherer Erfolg sei, aber nicht unbedingt ein “CoD-Killer”.

