XDefiant soll der große CoD-Killer werden, doch der letzte Test lässt mich am Shooter zweifeln

XDefiant war letztes Wochenende nach fast einem Jahr wieder spielbar, doch alle fragen sich, was hat sich überhaupt seit dem letzten Test getan?

Am letzten Wochenende konnten wir endlich wieder den kommenden Shooter von Ubisoft testen. Eigentlich war XDefiant schon für 2023 angekündigt, doch wie so häufig in den vergangenen Jahren, wurde auch dieses Spiel verschoben.

Über Monate gab es kaum Informationen von Ubisoft zum Shooter, der in der letzten Beta doch gut ankam. Auch MeinMMO-Autor Dariusz Müller fand damals, dass der Shooter eine gute Alternative zu CoD ist.

Nach der Funkstille folgte dann die Ankündigung von Ubisoft, dass man die Shooter-Hoffnung testen darf. Auch ich war gespannt auf den aktuellen Stand des Shooter, vor allem, weil mich CoD mit seinem starken SBMM inzwischen total nervt. Doch was Ubisoft uns am Wochenende gezeigt hat, lässt mich am Shooter zweifeln.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier spielt schon seit Jahren Shooter als Casual-Gamer und am liebsten mit seinen Freunden. Ihm geht es immer um Spaß am Spiel und guten Flow bei Shootern. Er hat schon alle Möglichen Shooter gespielt und ist auf der Suche nach dem Gefühl, das Call of Duty einst vermittelte.

Ich war doch hinter der Ecke…

In alter CoD-Manier habe ich den Spiele-Test am Wochenende mit Freunden gezockt. Teilweise zu sechst spielten wir die Partien gegen unsere Gegner und ich hatte auf den ersten Blick doch viel Spaß mit dem Spiel. Nach einiger Zeit vielen mir aber immer mehr Probleme von XDefiant auf, mit denen ich wohl nicht alleine war.

Der Netcode des Spiels, also das Puzzlestück, dass für die tollen „ich war doch schon hinter der Ecke“-Momente zuständig ist, lief nicht gut. Trotz eines guten Pings zu den Servern fiel der Spruch einige Male in unseren Runden und auch unsere Gegner brauchten mal mehr, mal weniger Treffer, um umzufallen. Mit diesem Problem sind wir nicht die Einzigen, wie wir schnell herausfanden.

Auf Reddit teilte der Nutzer humanbenchmarkian eine Erfahrung, die mir persönlich nicht nur einmal passiert ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Außerdem ist der Netcode auch dafür zuständig, ob der Gegner wirklich Schaden bekommt, wenn ihr ihn trefft. Auch hier gab es von Runde zu Runde unterschiedlich gute und schlechte Erfahrungen mit dem System. Einige Spieler auf Reddit fanden den laut Patch Notes (via Ubisoft) verbesserten Netcode sogar schlechter als im letzten Test.

Das ist für mich ein großes Warnsignal, da der Netcode laut XDefiant-Chef Mark Rubin eines der Dinge, für deren Behebung der Release verschoben wurden. Ein anderes Problem war das Social- und Party-System (via X.com).

Einen Trailer zum Spiel findet ihr hier:

XDefiant Game Overview Deep Dive Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Ein Jahr und es hat sich (fast) nichts getan

Das zweite Problem, das mir etwa am zweiten Tag aufgefallen ist, sind die wenigen Neuerungen im Vergleich zum ersten Spiele-Test. ln gut einem Jahr Entwicklung hat sich nichts getan.

Ein Blick in die Patch Notes (via Ubisoft) bestätigt den Verdacht und auch Mark Rubin betont auf X.com, dass sich seit dem letzten Test nur wenig am Gameplay verändert habe – und das in Monaten Arbeit.

Zugegeben: An den größten technischen Schwachstellen des Spiels zu arbeiten, ist nichts Schlechtes. Aber als Spieler will ich nach fast einem Jahr Funkstille dennoch irgendetwas Neues sehen – und wenn es nur die Gadgets sind, die bereits im Ankündigungs-Trailer gezeigt wurden und es bislang noch nicht ins Spiel geschafft haben. Andere Spiele bringen solche Updates alle 3 Monate mit einer neuen Season.

Mein Fazit: Eigentlich ein gutes Spiel, aber…

Content ist das, was ein Live-Service-Game lebendig hält. Nur durch neue und vor allem interessante Inhalte kann ein Spiel mit diesem Konzept überleben. Wenn XDefiant im aktuellen Zustand herauskommt, wird es den gleichen Weg gehen, wie viele Spiele zuvor: Es wird stark anfangen und dann immer mehr Spieler verlieren.

Alles in allem kann ich mich der Meinung von MeinMMO-Autor Dariusz Müller vom letzten Spieltest anschließen: Ich hätte gerne XDefiant und das am liebsten schon morgen. Das Gameplay macht Spaß und erinnert mich an die Tage in CoD, bei denen es eben noch kein SBMM gab. Auch die Waffen und das Feeling sind gut und es könnte eventuell sogar CoD Konkurrenz machen.

Der Server-Test am Wochenende hat mir aber auch gezeigt, dass Ubisoft in der Entwicklung des Shooters noch mehr vor sich hat, als eigentlich angenommen – von Bugs, wie unsichtbaren Gegnern, weshalb eine ganze Fraktion während des Tests ausgeschalten wurde, mal ganz abgesehen.

Es bleibt also abzuwarten, ob Ubisoft sich für den Release, wann immer der auch ist, noch etwas einfallen lässt, dass mich bei Stange hält. Wer jetzt schon Lust auf einen spielbaren Shooter hat, kann mal hier schauen: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay