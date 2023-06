Der Chef von XDefiant zeigt, mit welchen Waffen-Setups er in der Open Beta seine Gegner schreddert

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

XDefiant ist nur einer von insgesamt 7 Online-Shootern, die noch 2023 veröffentlicht werden sollen. Welche spannenden Titel sonst noch so erscheinen, haben wir euch in einer Liste auf MeinMMO zusammengefasst:

Das Vector-Setup bietet laut Rubin eine der schnellsten Laufgeschwindigkeiten im Spiel und „zerschreddert“ Gegner besonders auf kurze Distanz (via Twitter ). Da es allerdings schwach auf große Distanzen sein soll, müsst ihr versuchen, möglichst nah an eure Gegner heranzukommen.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was sind Waffen-Setups? In XDefiant gibt es 24 Waffen mit 44 verschiedenen Aufsätzen. Ihr könnt selbst bestimmen, aus welchen Bauteilen eure Waffen bestehen. Eure Wahl beeinflusst dann verschiedene Faktoren wie die Feuerrate, den Schaden auf mittlere oder kurze Distanz oder die ADS-Time.

Insert

You are going to send email to