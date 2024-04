Gray Zone Warfare erinnert an Tarkov in einem Dschungel, hat schon in der Alpha 150.000 Zuschauer auf Twitch

Der Shooter „Gray Zone Warfare“ ist die große Hoffnung für Tarkov-Fans. Jetzt gibt es endlich mehr vom Gameplay zu sehen.

Was ist das für ein Spiel? Gray Zone Warfare ist ein Taktik-Shooter mit Extraktions-Mechaniken und PvE sowie PvP, der 2024 auf Steam im Early-Access erscheinen soll.

Das Spielprinzip von Gray Zone Warfare erinnert an Extraction-Shooter wie Escape From Tarkov.

Ihr durchstreift als Mitglied einer privaten Militärfirma den fiktionalen südostasiatischen Staat „Lamang“ und versucht in 4er-Teams Aufträge zu erfüllen.

Bei den Aufträgen müsst ihr beispielsweise einen bestimmten Gegenstand auf der Map finden und aus dem Einsatzgebiet herausschaffen. Es soll keine Aufträge geben, die von euch verlangen, andere Spieler auszuschalten.

Lamang ist von den Landschaften Laos inspiriert, in dem es tropische Regenwälder und Monsunwälder gibt. Passend dazu erwartet euch in Gray Zone Warfare keine verlassene osteuropäische Stadt, sondern ein Dschungel.

Insgesamt ist Gray Zone Warfare vom Realismus geprägt und setzt auf einen entsprechenden Grafikstil, echte Waffenmodelle und glaubwürdige Bewegungsabläufe. Zudem könnt ihr Verletzungen bekommen, die euch blutende Wunden zufügen oder eure Gliedmaßen und Organe beeinträchtigen. Dadurch ist der Shooter vor allem für Fans von Escape from Tarkov interessant.

Aktuell veranstaltet Gray Zone Warfare einen geschlossenen Alpha-Test, zu dem Twitch-Streamer und YouTuber eingeladen wurden. Während des Tests ist nur PvEvP spielbar. In Zukunft sollt ihr zwischen PvEvP, PvP und PvE in verschiedenen Modi wählen können.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Gray Zone Warfare sehen:

Gray Zone Warfare hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal

Was unterscheidet Gray Zone Warfare? In anderen Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov verliert ihr eure Ausrüstung und euren Loot, wenn ihr sterbt. Mit dem Tod ist der Raid vorbei. In Gray Zone Warfare habt ihr die Chance, euer Inventar zurückzuholen.

Ein Raid hat keine zeitliche Begrenzung. Bei jedem Run startet ihr in eurer Basis, die außerhalb der kritischen Zone liegt. Anschließend steigt ihr in einen Helikopter und fliegt in mit einer Cutscene in das Einsatzgebiet. Am Landepunkt angekommen verlasst ihr den Heli und durchstreift die Map.

Wenn ihr gestorben seid, könnt ihr dementsprechend erneut in den Helikopter steigen und zu eurem Todesort laufen. Eure Leiche inklusive eurer gesamten Ausrüstung bleibt dort liegen, wo euch die tödliche Kugel traf. Wenn also kein anderer Spieler euren Besitz eingesteckt hat, könnt ihr die verlorenen Gegenstände problemlos wieder aufsammeln.

Zudem hat ein Raid in Gray Zone Warfare keine zeitliche Begrenzung. Ihr könnt euch also immer und immer wieder ins Gefecht stürzen und wie in einem Survival-Spiel eure Ausrüstung zurückholen. Es gibt auch beim erledigen von Quests und beim Extrahieren kein zeitliches Limit.

Twitch-Streamer und YouTuber zeigen Gray Zone Warfare

Wo könnt ihr Gray Zone Warfare sehen? Der Alpha-Test wird von verschiedenen Content-Creatoren auf Twitch gezeigt und konne in der Spitze bereits 155.000 Zuschauer gleichzeitig unterhalten (via Sullygnome).

Unter den deutschen Content-Creatoren streamten Gray Zone Warfare unter anderem:

Papaplatte

Lost

Ranzratte

2TwistedTV

knueppelpaste

Auf Englisch war der Shooter bei folgenden Streamer zu sehen:

LIRIK

summit1g

shroud

LVndmark

HutchMF

Wenn ihr nicht wisst, wer gerade live ist und wem ihr zuschauen wollt, könnt ihr euch auf Twitch in der Kategorie “Gray Zone Warfare” eine Übersicht über die Streams verschaffen. Hier gelangt ihr zu der Kategorie:

Auch heute werdet ihr wieder in verschiedenen Streams die Chance haben, euch einen Eindruck von dem aussichtsreichen Shooter zu verschaffen. Wenn ihr Interesse an realistischem Waffenverhalten habt, sollte sich ein Blick auf jeden Fall lohnen.

Gray Zone Warfare gehört auch für MeinMMO-Redakteur Dariusz zu den interessantesten Shootern, die 2024 erscheinen sollen. Welche Spiele sonst noch auf der Liste stehen, sehr ihr hier: Die 10 aussichtsreichsten Shooter, die 2024 ihren Release haben