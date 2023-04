Twitch-Streamer MontanaBlack spricht über neuen Shooter XDefiant: „Es fühlt sich an wie ein neues CoD“

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

In seinen ersten Jahren auf Twitch zeigte MontanaBlack zudem regelmäßig die Fußballsimulation FIFA und verschiedene Ableger der „Call of Duty“-Spielreihe. Passend dazu schaute der Streamer auch in den neuen CoD-Konkurrenten XDefiant rein, der von Ubisoft entwickelt wird.

In seinen Streams zeigt „Monte“, wie ihn Fans nennen, regelmäßig die “Just Chatting”-Kategorie und reagiert auf verschiedene Videos. Außerdem öffnet er haufenweise Kisten in CS:GO und spielt gelegentlich Spiele wie ALTF4 und Fortnite.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mir ist das viel zu verschwitzt, Diggah, gar keinen Bock. Turnt mich überhaupt nicht an, viel zu verschwitzt. […] Es fühlt sich an wie ein neues CoD, mit Skill-based-Matchmaking und einem Haufen Leute, die um Mutters Leben schwitzen.

Er glaube zwar, dass das an der Closed Beta liege und man das Spiel erneut fair beurteilen müsse, wenn die Open Beta läuft, betont jedoch erneut, wie wenig Spaß ihm die Matches machten und vergleicht den XDefiant dahin gehend mit Call of Duty:

Was sagt er zu XDefiant? In seinen ersten Runden XDefiant kämpfte er MontanaBlack vor allem mit seinem Controller, der eingestellten Empfindlichkeit und der time-to-kill (ttk) des neuen Shooters. Er habe den persönlichen Eindruck, dass diese ein wenig zu hoch sei und er zu viele Kugeln auf seinen Gegner treffen müsste, bis dieser besiegt wird.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Insert

You are going to send email to