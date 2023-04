Twitch: MontanaBlack begeistert Zuschauer mit Wutausbruch-Marathon, weil ein fieses Spiel auf Steam ihn 1,5 Stunden quält

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (35) ist nicht gerade für sein ruhiges Gemüt bekannt. Kombiniert man das mit einem Spiel, das seine Spieler gezielt auf die Palme bringen will, sind zumindest die Zuschauer bestens unterhalten.

Was ist das für ein Spiel? Bei ALTF4 ist der Name Programm: Alles ist darauf ausgelegt, den Spielern auf die Nerven zu gehen und sie dazu zu bewegen, das Spiel mit der Tasten-Kombination Alt + F4 zu verlassen – und vielleicht noch den Schreibtisch kaputtzuschlagen.

ALTF4 kommt als auf den ersten Blick harmloser Platformer daher, in dem man einen Ritter steuert und fiese Fallen überwinden muss. Der Haken: Es gibt Permadeath und speichern ist nicht. Wer runterfällt und stirbt, findet sich schnell ganz am Anfang des Levels wieder.

Twitch: MontanaBlack will Game bezwingen, das ihn zur Weißglut treibt, und dabei ganz ruhig bleiben – Klappt nicht

Für Zuschauer auf Twitch ist das ein großer Spaß, denn sie können ihren Lieblings-Streamern dabei zusehen, wie sie wieder und wieder scheitern. Deshalb schafft es der frisch auf Steam erschienene Nachfolger ALTF42 auch unter die aktuell heißen Spiele auf der Analyse-Seite sullygnome.

Unter den Leidenden, die sich das Spiel freiwillig geben, ist auch einer der größten deutschen Streamer, MontanaBlack. Und für ihn ist es etwas Persönliches: Der erste Teil trieb ihn bereits zur Weißglut, der Streamer nennt es das Spiel, das ihn „am meisten gebrochen“ habe.

MontanaBlack will es noch einmal wissen

Wie schlägt sich MontanaBlack in ALTF42? In einem Stream vom 9. April zog MontanaBlack, der ohnehin nicht gerade für seine Gaming-Skills bekannt ist, erneut in die Schlacht und stellte sich seinem alten Feind. Und das lief so ziemlich genau wie erwartet.

Der Frust begann schon, bevor das Spiel überhaupt lief, denn erstmal musste die Steuerung per Controller eingerichtet werden, dann streikte der Sound: Bereits nach weniger als 10 Minuten hatte der Streamer eigentlich schon keinen Bock mehr und wäre am liebsten direkt schlafen gegangen.

Nach einer knappen Viertelstunde funktioniert endlich alles und MontanaBlack kann „rein in den Schmutz“, da hat er aber – wie der Streamer es ausdrücken würde – „schon so ‘ne Krawatte“. Was folgt, ist ein Wechselbad der Gefühle:

Gelingt ihm ein Sprung, jubelt MontanaBlack: „Ich bin der Größte!“ Darauf folgt jedoch unweigerlich die Ernüchterung, wenn der Ritter wieder mit gebrochenem Genick am Boden liegt und plötzlich doch wieder alles schrecklich ist.

Anderthalb Stunden und viele arme Ritter später hat sich der Streamer schließlich durch die ersten 3 Level gekämpft. Einen Zusammenschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

Zuschauer sind hämisch: „Wenn der Rentner seine Reflexe testet“

Wie kommt das an? Ziemlich gut. Der Chat von MontanaBlack ist voll von lachenden Emoji, fiesen Sprüchen und mehr oder weniger gutgemeinten Ratschlägen, wie er es denn besser machen könne. Auch auf YouTube sind die Fans begeistert. Hier einige Highlights unter den Reaktionen:

Finnemaus leidet mit: „Kennt ihr das, wenn ihr Essen zwischen den Zähnen habt und es nicht mit der Zunge rausbekommt? So fühlt sich das Gameplay an.“

Just Lucas fragt sich: „Ob Monte wohl vor 100 Spielstunden versteht, was ‚Momentum‘ bedeutet und endlich nicht in jedem Level mit Schleuder automatisch abkackt?“

Luka egal hat wohl nur darauf gewartet: „Wenn der Rentner wieder seine Reflexe testen will und versagt. Geil, genau das, was ich jetzt brauche.“

Knappweg Emporhinab meint: „Immer wenn ich denke, dass ich der einzige bin, der zu dumm für das Game ist, schau ich bei Montes Gameplay rein. Dann geht’s mir wieder besser.“

MoosDiamand4314 ätzt: „Ich finde es geil, dass du nur die Tutoriallevel gespielt hast und nicht wie jeder die Herausforderung.“

Kein Wunder, dass sich MontanaBlack bei dem tollen Feedback am 12. April erneut in das Game gewagt hat.

Streamern gepflegt dabei zuzusehen, wie sie sich fürchterlich aufregen und am besten noch sämtliche Gegenstände in Greifweite zerstören, ist sowieso ein ganz eigenes Genre der Unterhaltung. Das hat auch der Exil-YouTuber DrDisrespect verstanden, dessen Ausraster legendär sind.

