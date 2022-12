Twitch: MontanaBlack will Game bezwingen, das ihn zur Weißglut treibt, und dabei ganz ruhig bleiben – Klappt nicht

Zum Jahresende wollte Twitch-Streamer Marcel “MontanaBlack” Eris (34) es nochmal richtig wissen und stellte sich einem Spiel, das ihn bereits vor Monaten zur Weißglut getrieben hatte. Diesmal versuchte er jedoch, sich zurückzuhalten.

Was ist das für ein Spiel? In seinem Stream vom 29. Dezember zockte MontanaBlack das Jump’n’Run-Spiel ALTF4. Bei dem Game steuert man einen Ritter, der einen Parcours von fiesen Fallen überwinden muss.

Alles in ALTF4 ist dabei darauf ausgelegt, Spieler so richtig aufzuregen: angefangen von der nervtötenden Musik bis hin zu der fehlenden Speicher-Funktion. Wer stirbt und keinen der wegfliegenden Checkpoints erwischen konnte, muss nochmal ganz von vorne anfangen.

Der Titel des Spiels spielt dabei auf die Windows-Tastenkombination an, mit der sich eine aktive Anwendung sofort beenden lässt: Hilfreich für den unter jähzornigen Spielern beliebte “Rage Quit”, der durch das Spiel ausgelöst werden soll.

Im August trendete das fiese Game für eine kurze Zeit und trieb die größten deutschen Twitch-Streamer zur Weißglut. Elias “EliasN97” Nerlich bezeichnete es als “das Böse verpackt in einem Spiel”, Maximilian “Trymacs” Stemmler regte sich schon über die Steuerung auf, bevor er überhaupt richtig losgelegt hatte.

Auch bei MontanaBlack löste ALTF4 damals Wutausbrüche aus. Der Streamer brüllte herum und schlug auf seinen Gaming-Stuhl ein (via dasding).

Ritter-Spiel lässt MontanaBlack leiden

Warum tut man sich das an? Wie MontanaBlack erklärte, habe es ihn immer etwas gewurmt, dass er das Spiel nie bezwingen konnte. Zum Jahresende 2022 wollte er es daher nochmal wissen und stellte sich dem alten Feind.

Wie lief das? Ziemlich genau so, wie erwartet. In seinem ersten Durchgang konnte MontanaBlack noch einige der Fallen und Hindernisse überwinden. Doch allein das Wissen, besonders nervige Passagen im Falle eines Fehlers nochmal durchlaufen zu müssen, bringe ihn aus dem Konzept, so der Streamer.

Tatsächlich sollte MontanaBlack recht behalten: Die Flüchtigkeitsfehler häuften sich und er scheiterte in späteren Versuchen an Hindernissen, die er zuvor auf Anhieb überwunden hatte. Dabei kam dann auch wieder ordentlich Frust auf.

MontanaBlack verzichtete jedoch auf die erwarteten Ausraster – und zwar aus Rücksicht auf seinen Hund. Der Mops Kylo ist für den Streamer “wie ein Sohn”, das Sorgerecht für den Vierbeiner teilt er sich mit seiner Ex-Freundin.

Alles für den Hund

Warum bewahrte MontanaBlack Ruhe? Zum Zeitpunkt des Streams war Kylo gerade bei MontanaBlack. Grund genug für den Streamer, sich zusammenzureißen:

Ich bin ja ein sehr emotionaler Typ, ich hätte jetzt auch schon das eine oder andere Mal geschlagen. Aber ich halte mich wirklich komplett zurück, weil “Ehrenbruder Kylo” unter mir liegt.

MontanaBlack erklärt seinen Zuschauern, dass der Hund ja nicht wissen könne, was los sei. Er würde sich erschrecken und hätte dann sogar Angst vor seinem Herrchen. Das kommt für den Tierfreund MontanaBlack überhaupt nicht infrage.

Der Streamer gibt zwar zu, dass ihm schon der eine oder andere Wutausbruch unterlaufen sei, während Kylo da war, insgesamt gebe er sich aber große Mühe, ausgeglichen zu bleiben.

Nach einer Stunde und 15 Minuten im Spiel war MontanaBlack dann aber doch mit seiner Geduld am Ende: MontanaBlack verließ das Spiel standesgemäß mit Alt + F4.

Wir haben euch ein Video mit Highlights aus dem Stream hier eingebunden:

Frustrierende Spiele erfreuen sich auf YouTube und Twitch einer gewissen Beliebtheit, schließlich können die Zuschauer den Streamern so richtig schön beim Leiden zusehen. Ein weiterer geeigneter Kandidat dafür ist der Plattformer “Getting Over It with Bennett Foddy”.

