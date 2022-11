Twitch-Streamer entdecken versteckten Unterwasser-Loot in CoD Warzone 2

Am 16. November ging das CoD Warzone 2 gemeinsam mit dem „Season 1“-Update von Modern Warfare 2 online und ließ Spieler auf Entdeckungs-Tour gehen. Zwei Twitch-Streamer konnten der neuen „Al Mazrah“-Map auch schon ein erstes Geheimnis entlocken.

Am 16. November startete Call of Duty Warzone 2 und lockte direkt zahlreiche Spieler an. Unter die Spieler gesellte sich auch eine Reihe von Top-Streamern, die dem neuen Battle Royale eine Chance geben wollten.

Zwei Streamer, Tyler „Ninja“ Blevins und Dennis „Cloakzy“ Lepore stürzten sich gemein für einige Partien ins Spiel und machten direkt eine interessante Entdeckung.

Cloakzy wird für Sprung ins Wasser belohnt

Was hat es mit dem Wasser auf sich? Eine der größten Neuerungen in der Spielmechanik von Warzone 2 ist die Möglichkeit, zu schwimmen. Damit bedeutet tiefes Wasser nicht mehr den sofortigen Tod, wie es noch in der originalen Version des Battle Royale der Fall war.

Diese Änderung hatte bereits im Voraus für Spekulationen in der CoD-Community gesorgt. Spieler stellten sich schon auf coole Unterwasser-Kämpfe ein. Jetzt ist klar, dass das Wasser noch einiges mehr zu bieten haben wird.

Wie kam es zu der Entdeckung? In einem Twitch-Stream vom 16. November erkunden Ninja und Cloakzy gerade die neue Wüsten-Map Al Mazrah. Cloakzy möchte offenbar die Möglichkeiten der geänderten Spielmechanik austesten und stürzt sich prompt in ein nahegelegenes Gewässer.

Dabei entdeckte er jedoch mehr, als nur Algen am Boden des Gewässers: „Was ist das hier auf dem Grund?“ fragt Cloakzy, ehe ihm auch Ninja ins Wasser folgte.

Was haben die beiden Streamer entdeckt? Auf dem Grund des Gewässers befand sich eine Kiste mit einer Reihe von Gegenständen, die nur darauf warteten, eingesammelt zu werden.

Cloakzy beschreibt aufgeregt seinen Fund: „Oh mein Gott, hier unten ist versteckter Loot mit einer kostenlosen Panzerplatte und einem Präzisions-Luftangriff!“

Mit der Ankündigung, Wasser sollte ein neues Kern-Feature in Warzone 2 werden, hatten Spieler vielleicht schon mit derartigen versteckten Schätzen gerechnet.

Dennoch war die Entdeckung sicher eine angenehme Überraschung am Tag des Release. Für Fans dürfte es ein Anreiz sein, jeden Winkel der neuen Map zu erkunden, um nach weiterem Loot zu suchen.

