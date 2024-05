Ein Koop-Spiel ist wie Half-Life im Forschungslabor, wird auf Steam zum Riesenerfolg 

Um euch also gezielt auf eure Forschung und den Überlebenskampf vorzubereiten, könnt ihr als Wissenschaftler zwischen verschiedenen Spezialisierungen wählen. Ihr könnt zum Beispiel Pflanzengenetiker, Verteidigungsanalyst oder Bauingenieur werden und so euer Team unterstützen.

Mit bis zu 6 Spielern schlüpft ihr in die Rolle von verschiedenen Wissenschaftlern, die neben ihrer Forschung auch noch ihr Überleben sichern müssen. Denn in einem Forschungslabor untersucht ihr nicht nur seltsame Anomalien, sondern werdet täglich von verschiedenen Kreaturen, fiesen Robotern und Aliens bedroht.

Um welches Spiel geht es hier? Abiotic Factor ist ein Koop-Survival-Spiel , das am 02. Mai 2024 in den Early Access startete. Entwickelt wurde es von dem Studio Deep Field Games.

