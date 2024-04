Ein kooperatives Survival-Spiel auf Steam erscheint im Mai, erinnert an Half-Life im Forschungslabor

Ende März startete bereits ein anderes Survival-Spiel auf Steam in den Early Access: Neues Survival-Game startet in wenigen Tagen auf Steam, könnte genau das Richtige für Fans von Palworld sein

Durch einen katastrophalen Vorfall laufen diese Wesen jetzt frei herum und verwandeln euren Arbeitsplatz zu einer Kampfzone ums Überleben. Denn sämtliche Isolationsmaßnahmen sind fehlgeschlagen und so seid ihr in den Tiefen auf euch allein gestellt.

In Abiotic Factor könnt ihr mit bis zu 6 Spielern spielen. Als Wissenschaftler und Mitarbeiter einer geheimen Organisation begebt ihr euch in ein Forschungslabor, das von Anomalien und paranormalen Wesen heimgesucht wird. Mit euren Forschungen wollt ihr Erklärungen dafür finden.

Was erwartet mich? Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass Abiotic Factor offenbar vom ersten Half-Life inspiriert ist. Allein die Charaktere und die Umgebung tief unter der Erdoberfläche erinnern stark an den Klassiker.

Die Spieltests und die letzte Demo-Version sind bei Spielern bereits so gut angekommen, dass die Entwickler sich entschieden, das zu erweitern. Auf Steam verkündeten sie am 25. Januar das Release-Datum für Abiotic Facotor. Bald können sich in der Early-Access-Version auch alle anderen Spieler von dem Spiel überzeugen.

In Abiotic Factor schlüpft ihr in die Rolle von Wissenschaftlern, die sich neben ihrer Forschung auch noch um ihr eigenes Überleben kümmern müssen. Denn täglich werden sie dabei von verschiedenen Kreaturen, Aliens und fiesen Robotern bedroht.

Um welches Spiel geht es hier? Abiotic Factor ist ein kooperatives Survival-Spiel, das am 02. Mai 2024 auf Steam in den Early-Access starten soll. Entwickelt wird es von dem Studio Deep Field Games.

