25 Jahre alter Shooter ist eines der wichtigsten Spiele auf Steam, bekommt jetzt noch einen Patch für einen uralten Bug

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Doch im Zuge der Begeisterung wurde in einem überraschenden Folgepatch am 22. November endlich ein uralter Bug behoben, der das Spiel seit Jahrzehnten geplagt hat.

Valve, das Entwicklerstudio hinter dem Meisterwerk, hat kürzlich einen Schritt unternommen, der die Herz der Fans höherschlagen lässt. Das 25-jährige Jubiläum von Half-Life feierte Valve mit einem umfangreichen Patch, der am 19. November veröffentlicht wurde. Es wurden unter anderem vier neue Karten für Half-Life-Deathmatch hinzugefügt sowie drei alte Karten, die damals nur auf der CD „Half-Life: Further Data“ verfügbar waren. Zudem wurde das Spiel für das Steam Deck optimiert.

Es ist 25 Jahre her, seit Half-Life die Spieler in seinen Bann zog, und nun hat Valve einen nahezu historischen Bug behoben, der das Spielerlebnis seit Jahrzehnten beeinträchtigte. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

