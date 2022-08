Half-Life knackt Spielerzahlen-Rekord auf Steam – Verdankt einer Fan-Kampagne den Erfolg

Fans von Half-Life hatten unter #RememberFreeman dazu aufgerufen, am 14. August 2022 das Spiel zu spielen und die Steam-Charts zu erobern – mit Erfolg. Das Spiel erreichte an dem Tag seinen absoluten Peak an Spielern auf der Plattform. Die Half-Life-Community feiert.

Zum ersten Mal erschienen am 19. November 1998, gehört Half-Life wohl zu den Shooter-Klassikern schlechthin. Das Geschehen des Spiels dreht sich um den Wissenschaftler Gordin Freeman, der für die Firma Black Mesa arbeitet. Ein misslungenes Experiment öffnet ein Portal in eine andere Dimension und Freeman muss sich gegen die feindliche Xen-Kreaturen verteidigen.

Half-Life ist für viele einer der besten Shooter überhaupt, dessen Fans erst kürzlich bewiesen, dass sie dem alten Spiel immer noch die Treue halten. In den sozialen Medien machte #RememberFreeman die Runde und die Fans animierten zum Spielen des Klassikers zu einem ausgemachten Datum auf Steam.

„Verdammt, ich liebe das Spiel und seine Community!“

Was ist das für eine Fan-Kampagne? Die Fan-Kampagne lief unter #RememberFreeman und hatte ein Ziel: Sie sollte zeigen, dass Half-Life immer noch eine starke Fan-Base hat, die das Spiel unterstützt. Und das, obwohl der Shooter fast 24 Jahre alt ist.

Auf reddit gab es Aufrufe, Half-Life am 14. August 2022 zu spielen, um die Steam Charts zu erobern (via reddit), ebenso auch auf Twitter (via Twitter).

Wie reagierte die Twitter-Community auf den Erfolg? Auf Twitter postete der Fan-Account LamdaGeneration auf Englisch: „Wir haben es geschafft! #RememberFreeman, 12,280 Half-Life-Spieler! Neuer Höchstspielerrekord für Half-Life auf Steam“. Dahinter gab es Party-Emotijs (via Twitter).

Auch die Twitter-User unter dem Post feiern das Spiel und seine Fans: @FrStande schreibt zum Beispiel: „Gratulation an alle! Verdammt, ich liebe das Spiel und seine Community!“

Wie sehen die Spielerzahlen auf Steam aus? Tatsächlich gibt es in der Fan-Community von Half-Life Grund zu feiern. Je nach Webseite variiert die konkrete Spielerzahl etwas, jedoch zeigt sich auf mehreren Steam-Auswertungseiten der bisher höchste Peak in den Spielerzahlen, bezogen auf den Shooter-Klassiker.

Laut SteamDB wurde der höchste Peak an Spielern am 14. August 2022 mit 12,280 Spielern erreicht (via steamdb). Auf SteamCharts sind es etwas weniger Peak-Spieler mit 10,480 (via steamcharts). Doch egal, welches der beiden Steam-Tools genauer misst, Fakt ist: Die Fan-Kampagne der Half-Life-Community war erfolgreich und hat sein Ziel erreicht.

Dass der Shooter-Klassiker immer noch eine aktive Fan-Community besitzt, zeigt sich auch in der Arbeit eines Mod-Teams. Dieses arbeitet seit mehreren Jahren an der Umsetzung einer VR-Version von Half-Life 2.