Fortnite ist 2022 einfach nur noch wild: „Wie kann das ein echtes Spiel sein?“

Son-Goku schlägt sich mit Darth Vader, John Cena schießt auf Spider-Man und Naruto tanzt mit Rick Sanchez zu „Never Gonna Give You Up“. Ein ganz normaler Tag auf der Fortnite-Insel – doch im Netz sorgt der Wahnsinn gerade mal wieder für Diskussionen.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde die Top-10-Auswahl zum Jugendwort des Jahres verkündet. Neben Worten wie „slay“ und „Gommemode“ stand da auch das gute, alte „wild“ zur Auswahl – definiert als Begriff für „krasse, heftige“ Dinge.

Selten passte ein Wort so gut wie „wild“ zu dem, was einem entgegenschlägt, wenn man im Sommer 2022 auf die Fortnite-Insel springt.

Was ist los in Fortnite? Fortnite ist schon seit langem ein Spiel, das überhaupt kein Problem damit hat, völlig verrückte Dinge auf seine Spieler loszulassen. UFOs, ein gigantischer Rapper, ein alles vernichtender Meteor, Superhelden, Monsterkämpfe – man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll.

Mit dem gerade gestarteten Dragonball-Event setzt Fortnite nochmal einen drauf. Jetzt fliegt nicht nur Darth Vader mit seinem Shuttle durch die Gegend und versucht euch mithilfe von Macht und Lichtschwert fertig zu machen. Jetzt jetten auch noch alle möglichen Spieler auf magischen Wolken hin und her und feuern sich das Kamehame-Ha ins Gesicht.

Einmal mehr macht Fortnite mit einer ordentlichen Prise Wahnsinn auf sich aufmerksam. Und das muss einem erstmal gelingen, wenn im normalen Spielalltag schon Szenen zu sehen sind, wie ein herumballernder Spider-Man oder ein Predator, der Müll aus einer anderen Dimension auf Feinde herunterprasseln lässt.

Im Internet sorgte das neue Event ebenfalls für Reaktionen. Im „Gaming“-subreddit kriegt ein einzelnes Bild aus dem Spiel gerade jede Menge Aufmerksamkeit.

Fortnite und seine irre Mischung: „Genau das Spiel, das ich mit 12, 13 Jahren wollte“

Das ist der Post: Im Gaming-Subreddit hat User „tomthedum“ ein aktuelles Bild aus dem Spiel gepostet, inklusive der Frage: „Wie kann das ein echtes Spiel sein“? Bis jetzt hat der Post über 61.000 Upvotes und mehr als 3.700 Kommentare.

Auf dem Bild sieht man Naruto, Son-Goku, Darth Vader und Rick Sanchez im Squad-Bildschirm stehen. Das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, wenn man sich anschaut, wie lächerlich viele Kollaborationen Fortnite mittlerweile hinter sich hat. Doch in den Kommentaren sorgt das Bild für Eindruck.

Ein paar Beispiele:

„Es ist als hätte ich 250 Fortnite-Mods installiert“ schreibt User xPaxion (via reddit).

„Fortnite ist jetzt ein Spiel, in dem du Naruto, Goku, Rick Sanchez und Darth Vader gegen den Demogorgon, Spiderman, Batman und einen T-800 kämpfen lassen kannst, während ein Xenomorph, Ariana Grande, John Wick und Ryu aus der Ferne zuschauen“, fasst User WrstScp zusammen (via reddit).

In den Kommentaren wird viel darüber diskutiert, wie umfassend die Crossover geworden sind und wie verrückt das Spiel mittlerweile ist. Es gibt allerdings auch Kritik an den Skins, die Epic viel Geld einbringen dürften, da man sie in der Regel bezahlen muss.

Allerdings scheinen sich auch viele Spieler einfach in eine Zeit zurückversetzt zu fühlen, in denen man sich als Kind genau so was gewünscht hätte: „Ihr könnt euch gerne meiner Sammelklage gegen Epic anschließen, weil sie das Drehbuch für das riesige Spielzeug-Crossover-Event gestohlen haben, das ich als Kind in meinem Schlafzimmer veranstaltet habe“, scherzt User „soemcallme_doc“ (via reddit).

Auch ansonsten sprechen die User über die Entwicklung des Spiels über die letzten Jahre – und wie weit es von der ursprünglichen Idee weggegangen ist.

Schließlich war Fortnite mal ein Zombie-Bau-Überlebens-Spiel, das seinen Fokus auf Battle Royale wechselte, nur um dann einen völlig neuen Weg mit Events, wechselnden Seasons, geheimen Storys und Kollaborationen wie Dragonball, Star Wars und Marvel zu gehen.

Die Bau-Komponente kann man als Spieler mittlerweile sogar komplett weglassen und einfach den „No-Build-Modus“ spielen. Dann braucht man keine Materialien mehr sammeln, sondern kann gleich nach mächtigen Waffen, Darth Vaders Lichtschwert oder dem neuen Kamehame-Ha suchen.

Es dürfte klar sein: Fortnite hat 2022 im Grunde nichts mehr mit dem ursprünglichen Ansatz zu tun. Aber wie gefällt euch dieser Weg? Könnt ihr was damit anfangen, oder haltet ihr nichts von den vielen Events und Kollaborationen? Erzählt es uns in den Kommentaren!